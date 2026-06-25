En la última década, BBVA México logró duplicar por canales digitales el número máximo de créditos otorgados en un mes en ventanillas. En 2016, cuando digitalizó por primera vez su oferta, el banco colocaba 60,000 financiamientos mensuales en sucursal y apenas 1,000 en línea. Este año, a través de su app Futura, la cifra asciende a 129,000.

Al presentar Crédito Digital Pyme, el director general de Banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, explicó que “todo el crecimiento vino por la facilidad de capturar un crédito en la aplicación. Los clientes adoptan las soluciones mientras más sencillas son y cuando las tienen en sus manos justo en el momento en el que las necesitan”.

Si bien en sucursales la colocación tuvo una caída en 2017, desde entonces se ha mantenido estable, entre 45,000 y 44,000 contratos al mes.

Sin embargo, el banco de origen español ha apostado desde 2019 por la digitalización. De los 34.5 millones de clientes que tiene la institución financiera, 29.2 millones son digitales e interactúan con su aplicación 33 veces al mes en promedio.

Nájera incluso aseguró que este año superarán “con mucha facilidad” la meta —anunciada a principios de 2026— de alcanzar los 30 millones de usuarios digitales. Esto se logrará principalmente mediante la incorporación de nuevos clientes, pues considera que en su base actual se ha alcanzado el tope de quienes quieren usar la banca en línea.

“Ya demostramos que el crédito para las personas físicas puede ser 100% digital y lo que vamos a hacer es acercar esta experiencia a quienes invierten y promueven el crecimiento de las familias en México. Es el turno de las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, afirmó.

Colocación digital alcanza 76% en cinco años

Vía digital, las ventas de BBVA México representan 73.85% y las transacciones 78.3%.

Su directora del Segmento pyme, Claudia Canto, detalló que la colocación digital ya representa 76% de su actividad.

En los últimos cinco años, ha evolucionado desde 8% y el monto pasó de 1% a 46%. “La digitalización en particular nos da la posibilidad de escalar”, afirmó Canto.

En su opinión, es muy claro hacia donde apuntan: mayor agilidad, más simplificación y mejor acceso. “Tenemos que dar herramientas para que los clientes tomen decisiones y las puedan ejecutar también de manera más rápida y eso es lo que estamos construyendo en la transformación que estamos haciendo”, dijo.

El reto tecnológico de bancarizar a las pymes

El ecosistema empresarial mexicano cuenta con cerca de 5.8 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). A pesar de que este sector genera 70% del empleo y aporta 52% del PIB nacional, se enfrenta a una profunda brecha de exclusión: apenas tres de cada 10 tienen acceso a servicios financieros tradicionales.

La principal barrera para este segmento no es la falta de interés, sino la ausencia de un historial crediticio formal en los sistemas de la banca tradicional, lo que históricamente ha convertido la aprobación de un financiamiento en un proceso lento, burocrático y lleno de fricción. Es aquí donde la automatización y la digitalización de procesos rompen el esquema tradicional para acelerar la inclusión.

Crédito Digital Pyme, de dos semanas a un clic

Desde 2021, BBVA México digitalizó algunas modalidades de crédito para pequeñas y medianas empresas (pyme) como anticipo de facturación en terminal punto de venta (TPV), recolocación, línea de crédito e incremento de esta; sin embargo, faltaba el financiamiento tradicional a plazo.

Crédito Digital Pyme complementa dicha oferta al dar financiamientos desde $50,000 hasta $14 millones de pesos (mdp) con tasas fijas personalizadas y disponibilidad total, eliminando las visitas a sucursales.

“Este crédito que estamos poniendo ahora es el que hace la masa del volumen de la participación de mercado del banco. Nosotros tenemos más de 30% de participación en el mercado crediticio del país”, comentó Nájera.

El director general de Banca minorista de BBVA México señaló que “otorgar un crédito en la forma tradicional tardaba dos semanas, en idas y venidas de papeles y de gente. Esto está a un clic de distancia”.

Con esta solución, la institución estima colocar $1,541 mdp durante su primer año de operación entre las 1.1 millones de pymes que atiende. En un primer piloto de tres días, otorgó 17 créditos por un monto de $44 millones de pesos, siendo el primero el más alto por $8 mdp.

AI para las pymes hasta después

Aunque su lanzamiento forma parte del roadmap del banco, Nájera reconoció que “no teníamos en nuestros canales la suficiente robustez tecnológica para hacer esto. Y ahora lo que estamos logrando es garantizar que el proceso digital queda totalmente documentado”.

Entre los temas tecnológicos que evolucionaron en los últimos dos años, Nájera abordó lo que llaman “centro de gravedad”, que les da la posibilidad de reconocer la robustez de la solvencia de las empresas.

“Nos permite identificar operaciones que nosotros suponíamos que eran de salida de dinero de la pyme hacia una cuenta en otro banco y que a través de este mecanismo de grafos entendemos que esa cuenta del otro lado no es para pagos [sino] que trabaja también con otro banco porque vemos que otros clientes que le pagan aquí también depositan allá”.

A diferencia de los recientes lanzamientos de BBVA México, en los que la inteligencia artificial (AI) es protagonista, para Crédito Digital Pyme no lo fue. De hecho, para el segmento el banco la integrará de forma más lenta.

“Desde hace mucho tiempo tenemos algoritmos y machine learning en todos los modelos de acreditación”, recordó Nájera, pero indicó que para “la parte conversacional, que es la que está de moda”, trabajarán primero en el acompañamiento del servicio a través de su asistente de AI Blue.

“Asesorar a una Pyme es mucho más complejo que a una persona. Vamos a ir paso a paso para no equivocarnos y no ser los tontos de la colina. Tenemos que garantizar que lo que aporta, entregue valor”, indicó.