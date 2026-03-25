Director ADIP: Emiliano Calderón asumirá el cargo

Emiliano Calderón, quien fuera el responsable de la estrategia digital en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será el nuevo director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada en conferencia de prensa el 24 de marzo, luego de que ese mismo día por la mañana su entonces titular Ángel Tamariz, revelara su salida para dedicarse a trabajos legislativos como diputado local.

“Fue un excelente funcionario. Ya se fue al Congreso de la Ciudad. Y el 1.º de abril asume el licenciado Emiliano Calderón, el lugar. Ya después lo presentamos como debe de ser”, anunció Brugada.

Tamariz, en su videomensaje, agradeció a la jefa de Gobierno y aseguró que “todos los esfuerzos que se han estado haciendo aquí en la Agencia, los proyectos que empezamos este año, van a tener continuidad, todo bajo la premisa de utilizar la tecnología para el bien común, la democratización de las tecnologías y siempre con la ruta de la inclusión digital”.

Nuestro Titular se va para recorrer una nueva etapa. Desde la ADIP y @Locatel le agradecemos por su entrega.



Te vamos a extrañar mucho,@AngelTamarizS 💞 Éxito en tu nuevo camino y en todo lo que venga para ti.



En la ADIP te queremos y te admiramos mucho. pic.twitter.com/WDycaeSHww — Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) (@LaAgenciaCDMX) March 24, 2026

La trayectoria de Emiliano Calderón

La ADIP fue creada cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dirigida por José Antonio Peña Merino, quien actualmente dirige la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Calderón, por su parte, lideró la Estrategia Digital Nacional (EDN) desde la Presidencia entre 2018 y 2024, donde fue responsable de emitir las directrices para la transformación tecnológica de toda la administración pública federal. Sin embargo, no cumplió con la mayoría de los objetivos planteados en la EDN 2021-2024.

Después de ser el coordinador de la Estrategia Digital Nacional (EDN) —la oficina antecesora de la de ATDT— fue nombrado en septiembre de 2024 por la presidenta Sheinbaum como el director de la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (Teit), subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fue eliminada en marzo de 2025.

Calderon, que dirigirá ahora la transformación digital de la ciudad, no utiliza redes sociales por lo que hasta ahora no se había pronunciado.

El nuevo titular recibe una infraestructura consolidada: 33,000 puntos de WiFi gratuito y una plataforma de “bandeja de entrada única” que integra más de 200 servicios.

La expectativa ahora recae en cómo Calderón escalará estas herramientas para profundizar la interoperabilidad entre dependencias, un paso clave para la competitividad digital de la capital.

Digitalización avanza en la ciudad

En lo que va de la administración, la ADIP lanzó una actualización de App CDMX, la súperapp que integra múltiples servicios y permite la gestión de la licencia de conducir y la tarjeta de circulación digital, con la inclusión de la tarjeta de Movilidad Integral (MI) virtual.

A junio de 2025, la aplicación sumaba nueve millones de descargas y el uso del módulo de “Denuncia Digital” registraba más de 46% de las denuncias históricas.

Sobre digitalización, una de las tareas principales de la ADIP, se reportó en el primer Informe de Gobierno un avance de 60% de los trámites gubernamentales, con más de 220 procesos disponibles en línea, lo que ha generado ahorros en tiempo y recursos.

Apenas la semana pasada, el ahora extitular de la ADIP, Ángel Tamariz, encabezó la presentación del chatbot turístico y cultural Xoli, cuyo lanzamiento coincide con los preparativos de la Copa Mundial de Futbol, de la que la ciudad será sede inaugural.

El reto de la ADIP con Calderon al frente será mantener el ritmo de una ciudad que redujo sus trámites de 2,500 a solo 750 en cuatro años, generando un ahorro regulatorio estimado en $3,820 millones de pesos.

La continuidad de herramientas como la “Fábrica de Software” y el expediente Llave CDMX —que ya cuenta con 6.3 millones de usuarios— será crucial para minimizar la fricción en trámites económicos y licencias digitales.