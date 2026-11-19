Hace tiempo, el área de Tecnología de Danone México se planteó el reto de lograr que la fuerza de ventas adoptara soluciones IT para registrar sus interacciones con el Canal Proximity —como se denomina internamente a las tiendas de abarrotes— y así generar información útil para la compañía.

Con la filosofía de que el área tecnológica sea el motor de cambio dentro de la organización, se puso en marcha One Digital Tool, un proyecto para digitalizar la actividad de los vendedores.

El vicepresidente de IT y Datos para el norte de América Latina y Brasil de Danone, Xavier Serres, explicó en entrevista la dimensión de tal desafío, pues los vendedores de la compañía atienden aproximadamente a medio millón de este tipo de comercios en México.

“El área IT tiene una posición bastante privilegiada para poder sugerir al negocio nuevas formas de trabajar. De manera que pusimos manos a la obra”, afirmó Serres.

El proyecto One Digital Tool en la operación de ventas

Los yogures, alimentos de origen vegetal y aguas embotelladas de Danone se comercializan con un modelo de preventa. Por eso, se decidió empezar a digitalizar la captación de pedidos de esos productos en el canal Proximity y, posteriormente, se hizo lo mismo con las entregas. Mediante el uso de tecnología, la empresa encontró eficiencia en el proceso y garantizó la entrega sin errores del producto.

Serres explicó que el proyecto facilitó la vida de la fuerza de ventas, pues se armonizaron los datos maestros de dichos productos que pertenecen a dos categorías diferentes en Danone, lo que ocasionaba que los vendedores no tuvieran una visión uniforme de los clientes de las tiendas de abarrotes.

“Ahora, el mismo vendedor puede ofrecer ambas categorías. Al llegar a una tienda, las ubica perfectamente con un solo código y tiene una visión mucho más clara acerca de cuáles son los productos del portafolio adecuados para sus clientes. Al aumentar la capacidad de digitalización de la preventa es posible hacer promociones cruzadas entre las dos categorías, además de tener acceso a otras funcionalidades avanzadas”, detalló.

Metodología ágil y nuevas habilidades para el área de IT

Serres, quien también es líder de Soporte a Ventas para América de Danone, señaló que este proyecto impactó aproximadamente a 5,000 personas y benefició el ciclo completo de venta: “Los vendedores empezaron a usar un celular para registrar las entregas y al volver a los centros de distribución no alargaban el cierre de su jornada, porque los stocks ya venían precontabilizados”.

El entrevistado señaló que a nivel interno, en el área tecnológica hubo que desarrollar ciertas habilidades, como la propia gestión del proyecto, de las expectativas y de las prioridades.

En vez de hacerlo con metodología Waterfall, todo a la vez, fueron detectando qué era lo indispensable para salir y después se fueron enfocando en nuevas funcionalidades.

“Así, no intentamos lograr la perfección; nos fuimos a aquello que era más útil en ese momento para la compañía. Ese fue para mí uno de los soft skills más importantes durante este proyecto, no solo para el área IT, sino también para las áreas que colaboraron en él: ventas, operaciones y finanzas”, puntualiza Serres.

Continuidad del negocio y visión única del cliente

En opinión del directivo, ante un proyecto de esta magnitud, el primer resultado es que no pase nada, que no se rompa nada. Es tan importante impactar a la fuerza de ventas como garantizar la continuidad del negocio.

Otro aspecto positivo es que, al tener una visión única del cliente, es posible aumentar de forma significativa las ventas de más de una categoría.

Sacar partido de la tecnología ha permitido a esta compañía posicionarse como líder en la industria agroalimentaria y de consumo masivo, en el sector de alimentos y bebidas.

Con más de 15,000 empleados, Danone de México es la compañía más grande del grupo a nivel mundial. Genera 51,000 empleos indirectos.

A nivel global, América Latina representó para Danone la segunda región con mayor crecimiento de ventas en 2025, junto con Asia, Medio Este y África.

Para Xavier Serres la frase “no hay software bien hecho, sino cliente satisfecho” significa no pretender hacer sistemas perfectos, sino dedicar tiempo y capacidad a áreas que agreguen valor a la compañía. Crédito: Fernando Canseco

El rol del líder de IT y el valor del BI

Por formación académica, Serres es ingeniero computacional y estudió un MBA en Negocios. Entró a la compañía en 2000. Contribuyó a crear un centro de competencia tecnológica y de análisis de datos en Barcelona (España) para Grupo Danone. Su trayectoria en la compañía ya suma 25 años; nueve de ellos en Brasil y tres en México.

El entrevistado consideró indispensable que un líder del área IT entienda el negocio. De esta manera puede empujar iniciativas que vayan de acuerdo con las oportunidades que existen. “Tradicionalmente se percibe la tecnología con un área de soporte. Yo la veo al día de hoy como habilitadora del negocio”, aseguró.

Desde la perspectiva de Serres, para poder aportar valor desde IT a una compañía como Danone “hay que conocer muy bien las necesidades de los colegas de finanzas, de marketing, de ventas o de recursos humanos, para ser proactivos y ver cómo puede ayudarles la tecnología”.

Para el directivo, la inteligencia de negocio (BI, por sus siglas en inglés) está justo en el medio entre las áreas del negocio puro y duro y la de tecnología.

“Esta es una especialización para personas curiosas. El primer proyecto de BI que hice en Danone fue para analizar todos los parámetros de la recogida de leche en España. Tuve que aprender un montón de cosas que no conocía antes: el porcentaje de proteína, la grasa, el número de veces que se ordeña a las vacas, la cantidad de litros que produce una vaca en un país y en otro. Es algo muy interesante”, recordó.

También hizo proyectos para finanzas; ahí tuvo que entender qué es lo que el director financiero quería ver en sus reportes, qué le importaba más, cuáles eran los KPI más importantes para él, el margen bruto, los costos de los overheads, el costo de la materia prima.

Durante dos años combinó el trabajo con el estudio de un Ejecutive MBA donde veía todas las áreas de las organizaciones. Eso le cambió la perspectiva: “De repente, podía establecer conversaciones mucho más productivas con gente que no era de mi área de expertise y proponer proyectos que les fueran de utilidad”.

Inteligencia artificial, Copilot y cultura organizacional

Aunque Serres consideró que actualmente hay algunas áreas y proyectos de la compañía que viven una transformación digital avanzada, hay otros donde aún se intenta cubrir lo básico.

En gran parte de la compañía se están haciendo procesos de armonización para trabajar en las diferentes categorías con una misma base de procesos y de tecnología.

Reconoció que en las áreas un poco más avanzadas ya se está experimentando con inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático y deep learning para el análisis de información, algo un poco predictivo.

Danone tiene acuerdos con proveedores como Microsoft para usar Copilot, por ejemplo. Por ello, en los últimos meses se ha dado capacitación para crear conciencia de la diferencia entre usar una herramienta corporativa de AI y utilizar otra con la que no se tiene ningún contrato.

El ejecutivo opinó que es preocupante que en un intento por mejorar algo, las personas puedan caer en riesgos por desconocimiento. “Es posible dimensionar los riesgos a la hora de colocar información de la compañía en plataformas que no sean corporativas”.

Desde su posición regional, apuntó que hay países donde ya utilizan reconocimiento de imágenes en el punto de venta y confió en que el próximo año lo puedan también usar en México.

Sobre el uso cotidiano de tecnología, Serres indicó que Danone es una compañía muy relacional, donde a la gente le gusta relacionarse entre sí. Esto hace que a veces se quiera empujar herramientas muy avanzadas tecnológicamente, pero las personas tienden a volver a las formas de trabajo tradicionales.

Y recordó que hace tiempo, en Brasil pusieron en marcha diferentes chatbots con IBM Watson para IT y otras áreas.

Sin embargo, por una cuestión cultural, los usuarios en vez hacerle preguntas al chatbot y después, si no obtenían la solución al problema, se levantaba un ticket, preferían hablar directamente con la persona de Service Desk para explicarle cuál era el problema y que se los resolviera de manera personalizada.

“Eso es algo que también debemos tener en cuenta, porque la cultura de cada compañía puede ayudar más o menos a la implantación o a la adopción de estas nuevas tecnologías”, finalizó el entrevistado.