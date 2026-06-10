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Mercado Libre anuncia nueva inversión en México con foco en desarrollo e innovación tecnológico

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La firma de comercio electrónico ejecutará un capital de $4,600 mdd en el país para potenciar su infraestructura logística y los servicios digitales de su filial.

Publicado el 10 jun 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Pedro Rivas en Palacio Nacional anuncia los detalles de la inversión de Mercado Libre en México.
Rivas: "El talento sigue siendo el motor de nuestro crecimiento. Hoy somos más de 36 mil empleados directos en el país y nuestro plan de expansión completa la creación de 8 mil 500 empleos adicionales."Crédito: Presidencia

Mercado Libre formalizó un plan de inversión por un monto de $4,600 millones de dólares (mdd) en México para 2026 con el objetivo de fortalecer el ecosistema de la compañía tanto para su plataforma de comercio electrónico, con particular foco en logística, desarrollo e innovación tecnológica, como para Mercado Pago, para la innovación y el impulso de los servicios financieros. 

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se detalló que los recursos se destinarán a la infraestructura, la logística y la digitalización de servicios financieros en el territorio nacional.

Esta estrategia financiera generará 8,500 empleos directos en el país, lo que permitirá a la organización alcanzar una plantilla de 42,000 trabajadores al finalizar el periodo de ejecución.

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades gubernamentales, los proyectos contemplados tendrán un impacto directo en 19 entidades federativas de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México.

Las operaciones se centrarán en la expansión de los centros de distribución y en el fortalecimiento de la plataforma de transacciones Mercado Pago.

La finalidad declarada por los representantes de la corporación consiste en incorporar a las pequeñas y medianas empresas al ecosistema digital, facilitando el acceso a créditos y a herramientas de comercialización remota.

Sheinbaum señaló en la conferencia que este capital “muestra la confianza en México” y se encuentra vinculado con los objetivos del Plan México. Por su parte, la administración federal indicó que las operaciones de supervisión y agilización de estos proyectos correrán a cargo de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones.

Este movimiento da continuidad a las acciones corporativas previas orientadas a la adopción tecnológica en la región. En periodos anteriores, la firma dirigió capital hacia el diseño de sistemas de inteligencia artificial para sus operaciones en el mercado mexicano, tal como se documenta en el reporte de IT Masters Mag.

Objetivos estratégicos de infraestructura y logística

El director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas, especificó las líneas de acción prioritarias para el uso de los recursos económicos. Entre los puntos determinantes se encuentra el rubro de la distribución, respecto al cual el directivo manifestó el propósito de “seguir expandiendo nuestra red logística, que es la que nos permite garantizar la mejor entrega y la mejor experiencia”.

Los registros del corporativo indican que el monto asignado para 2026 representa un incremento del 35% en comparación con los recursos ejercidos durante el ejercicio del año anterior. La incorporación de personal técnico y operativo se distribuirá de forma progresiva en las estaciones de trabajo y oficinas ubicadas en el país.

Integración de pequeñas y medianas empresas

El plan busca acelerar la transición hacia métodos de pago digitales en los comercios locales y unidades económicas de menor escala. A través de la división financiera, se busca ampliar el otorgamiento de créditos, los cuales registran un acumulado de 2.5 millones de financiamientos dirigidos a unidades de negocio en el territorio mexicano.

Las autoridades gubernamentales indicaron que estas acciones coinciden con los lineamientos del Plan México para incentivar la inversión mixta durante el segundo semestre del año. El seguimiento de los compromisos laborales y de infraestructura se mantendrá bajo el esquema de la Oficina Presidencial para asegurar los plazos fijados por la corporación.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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