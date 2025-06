IT Masters Update: temporada 12 | IT Masters Mag

Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 12, con lo más actual de la industria de las tecnologías de información. A nuestra manera.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Episodio 7

Altán Redes aumenta precios y altera mercado de operadores virtuales | Google México libra multa millonaria por monopolio en publicidad | Congreso de Puebla aprueba, en medio de polémica, tipificar delitos de carácter digital | Instalarán en Estadio Banorte 1,200 antenas para wifi 6 y servicios cashless | Finsus es una de las historias innovadoras | Sergio Alfonso Sámano, CIO de Seguros Sura, nos da el IT Masters Insight

Episodio 6

Advierten de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México | ALAI pide al Senado que comparta nuevo texto de ley telecom | Microsoft, Google, Amazon y Meta elevaron 150% sus emisiones de carbono | Reddit demanda a la startup de AI Anthropic por uso ilegal de contenido | Así lo dijo el director regional de Operaciones para la zona norte de Scitum, Carlos Boris Pastrana | BBVA México es una de las historias innovadoras | Yani Sierra, gerente de Estrategia y Gobernanza IT de Nissan Motor Corporation, nos da el it masters insight de la semana

Episodio 5

La Mexdc reporta aumento en la capacidad de centros de datos en México | OpenAI ve oportunidad en el país; ve potencial en startups mexicanas | América Móvil pide marco regulatorio que promueva la competencia | The New York Times acuerda con Amazon uso de su contenido para la AI | Así lo dijo el senador del PRI Rolando Zapata | La Prodecon es una de las historias innovadoras | Yessica González, directora asociada de IT de finanzas para América de Novartis México, nos da el IT Masters Insight

Episodio 4

Será 30 de junio la fecha límite para votar dictamen de ley de telecom | Lanzan convocatoria para la edición 25 de Las más innovadoras | OpenAI compró a la startup del exdiseñador del iPhone, Jony Ive |Uno de cada cuatro empleos en riesgo por la GenAI | Así lo dijo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard | El ISSSTE es una de las historias innovadoras | Mónica Sánchez Arellano, directora de Infraestructura IT para Norteamérica de Pepsico, nos da el IT Masters Insight

Episodio 3

La ATDT confirma que se eliminará el artículo 109, el de censura, de ley telecom | Telcel y el aún moribundo IFT disienten sobre estadísticas de portabilidad | Nvidia, Cisco, Oracle y OpenAI apoyan proyecto Stargate en Emiratos Arabes Unidos | La apuesta por la AI es ahora, coinciden líderes IT y expertos en IT Masters Forum | Así lo dijo el vicepresidente de Telecom, Medios y Entretenimiento para América de Red Hat, Gino Grano | El Repuve es una de las historias innovadoras | Alejandro Galán, CIO de Costco, nos da el IT Masters Insight

Episodio 2

Critican a la ATDT en primer conversatorio de ley telecom | Banxico pide a banqueros fomentar la colaboración en ciberseguridad | OpenAI lanza su primer conector de investigación profunda | Google pagará a Texas $1.4 mdd por caso de privacidad de datos | Así lo dijo el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente Rodríguez | El Consejo de la Judicatura Federal es una de las historias innovadoras | Teófilo Buzo, CIO de HSBC, nos da el IT Masters Insight de la semana

Episodio 1 de IT Masters Update: temporada 12

Canieti y AMITI piden participar en discusión de ley de telecom | Alerta sísmica llega a 90% de celulares en Ciudad de México | América Móvil reduce su inversión para 2025 ante desaceleración de economías | La convención bancaria pondrá foco en la digitalización esta semana | Así lo dijo, la fundadora y directora del Centro I, Elena Estavillo | Walmart de México y Centroamérica es una de las historias innovadoras | Fernando Tenorio, CIO de Jugos del Valle-Santa Clara, nos da el IT Masters Insight

