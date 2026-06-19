EEl Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez estrenó en sus dos terminales una nueva red de internet wifi 7, de acceso gratuito, universal y respaldado por robustos protocolos de ciberseguridad para pasajeros y visitantes.

La séptima generación (IEEE 802.11be), oficializada en 2024, es el estándar wifi más reciente, que aporta avances significativos a la tecnología de redes inalámbricas. Los usuarios pueden esperar una velocidad máxima teórica de 46 gigabits por segundo (Gbps) —lo que representa 4.8 veces más rápido que su antecesor— y una reducción en la latencia a 1-2 milisegundos.

El Grupo Aeroportuario Marina (GAM), la empresa de participación estatal mayoritaria que controla el AICM y depende de la Secretaría de Marina, explicó en que el nuevo servicio es resultado de la remodelación del aeropuerto.

Dicha implementación está integrada por dos enlaces redundantes de 50 Gbps por segundo en cada terminal, con 800 antenas wifi 7 que transmiten a una velocidad de hasta 2.5 Gbps, lo que permite el acceso a 200 usuarios por cada una.

Si bien el GAM destacó que wifi 7 es “ideal para videollamadas” pues se logran velocidades superiores; mayor estabilidad de conexión, incluso en zonas con alta concentración de pasajeros, o el uso de múltiples bandas de frecuencia simultáneamente, no dio detalles sobre la velocidad de conexión.

Los problemas de conectividad e internet en el AICM

El servicio de wifi del AICM ha enfrentado críticas en redes sociales por parte de usuarios por su mala conectividad. De hecho, en 2025 fue evidenciado como el de menor velocidad a nivel global.

Como parte de su reporte El estado de la conectividad aeroportuaria, Ookla contrastó la conexión wifi y móvil de los aeropuertos de San Francisco o Estambul con la del AICM como parte de su análisis a los principales 48 aeropuertos del mundo con datos del primer trimestre de dicho año. El mexicano es mencionado para hablar de una “brecha significativa”.

De acuerdo con el reporte de la firma propiedad de Accenture, “la velocidad media de descarga por wifi varió drásticamente, desde los 196.11 Mbps del Aeropuerto Internacional de San Francisco hasta los 5.06 Mbps del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

De igual forma, añade el informe, las velocidades móviles mostraron un amplio rango, desde los 600.4 Mbps del Aeropuerto de Estambul hasta los 11.91 Mbps del AICM.

El reto técnico de la conectividad en aeropuertos

La empresa estadounidense de diagnóstico y análisis de internet explica que la conectividad en aeropuertos es complicada dado los materiales de construcción que atenúan la señal. Por ejemplo, el hormigón, el acero y las grandes superficies de vidrio bloquean y degradan inherentemente las señales inalámbricas.

Además, los complejos sistemas de radar, las comunicaciones aeronáuticas y la densa concentración de tecnologías emisoras de radiofrecuencia, como transceptores portátiles y sensores de movimiento, contribuyen a una alta congestión del espectro inalámbrico.

A esto se suma el enorme volumen y la naturaleza impredecible de la demanda de los usuarios en los aeropuertos. Millones de viajeros, cada uno con múltiples dispositivos con wifi y conectividad celular, transitan por los aeropuertos cada mes.

Esto genera una enorme y fluctuante presión sobre las redes, que deben gestionar constantemente miles de conexiones simultáneas y actividades de alto ancho de banda, como videollamadas y transmisión de vídeo en 4K.

Características técnicas y ventajas del estándar Wifi 7

Wifi 7 opera en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que permite un mayor ancho de banda y reduce la interferencia de otros dispositivos.

Utiliza técnicas avanzadas como multiusuario, entrada y salida múltiple (MU-MIMO), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y tiempo de activación objetivo (TWT) para optimizar el rendimiento de la red y mejorar la experiencia general del usuario.

Incluso la latencia alcanza un submilisegundo gracias a la operación de enlaces múltiples (MLO), que envía y recibe datos simultáneamente en diferentes bandas de frecuencia y canales, reduciéndola hasta 1/100 comparada con versiones anteriores.

Esta red es más rápida y eficiente incluso cuando hay varios dispositivos conectados simultáneamente en entornos ultradensos. Por lo que se dice que está diseñada para aplicaciones de tiempo real como gaming en la nube, videollamadas 8K, realidad virtual y aumentada (AR/VR), realidad extendida (XR), y hogares e industrias inteligentes.

¿Cómo conectarse a la nueva red?

La nueva red de wifi 7 del AICM está disponible tanto en las áreas públicas de los ambulatorios como en las salas de última espera, informó el GAM.

Para conectarse, el usuario deberá localizar en su dispositivo la red “#AICM_FREE_WIFI” y seleccionarla. Estará conectado por dos horas sin interrupciones y después de ese tiempo deberá aceptar de nuevo las condiciones de uso para reconectarse.

La empresa indicó que cuenta con un robusto esquema de seguridad que incorpora mecanismos avanzados de protección diseñados para proteger los datos y la privacidad de los usuarios que la utilicen para actividades personales, académicas, laborales o de negocios.

Su acceso a la plataforma se brinda bajo el principio de cero discriminaciones, aseguró el GAM, para añadir que la red responde a su compromiso por ofrecer una experiencia digital acorde con los estándares internacionales de conectividad.