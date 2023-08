Derecho a desconectarse, ¿solo para teletrabajadores?

El padre de quien escribe estas líneas —un hombre septuagenario— decidió desde que empezó a utilizar un teléfono inteligente, hace aproximadamente 15 años, nunca abrir su correo electrónico en el celular.

En más de una ocasión, fue evidente para todos el inconveniente de tener que esperar a un día hábil para encender la computadora y revisar su correo, incluso para temas personales como una liga de verificación de un servicio digital.

Pero, aferrado a su decisión, nadie en la familia pudo hacerlo cambiar. Para él, la revisión de su correo se realiza de lunes a viernes, sentado frente a su laptop. Y aunque suena a necedad, lo cierto es que de esa manera nunca vio temas de trabajo mientras descansaba.

En la vida laboral actual suena imposible. Sin embargo, más de una persona ha llegado al otro extremo. Solo un correo, un mensaje o una llamada importante rompen con el descanso o las vacaciones. ¿Cuándo se deja de trabajar?

Responder con un “está bien”, “mañana lo vemos en junta” o “envíame un correo” también es trabajo, por más simple que sea, y hace que la mente se mantenga en el asunto, sin disfrutar la compañía que se tiene o lo que se está viendo.

Aunque parezca un problema reciente, la falta de desconexión laboral lleva 10 o más años como desafío sin resolverse, por más intentos que se han hecho.

Para grandes problemas…

Volkswagen lo intentó con sus trabajadores alemanes en 2012: decidió desconectar sus servidores de correo electrónico en los horarios no laborales para evitar que se enviaran correos.

Aunque parece una buena solución —nadie se molesta en horarios no laborales, porque no se puede—, una investigación de la Universidad de Sussex descubrió en 2019 que, si bien una prohibición podría ayudar a desconectarse, también podría impedir que las personas alcancen sus objetivos laborales, lo que causa estrés.

Según el estudio, las políticas estrictas sobre el uso del correo electrónico podrían ser perjudiciales para los empleados con “altos niveles de ansiedad y neuroticismo” puesto que necesitaban sentirse libres para responder a una “creciente acumulación de correos electrónicos”, o podrían terminar sintiéndose aún más estresados ​​y sobrecargados.

Para evitar esa acumulación, en específico por las vacaciones, el fabricante de autos Daimler implementó en 2014 la política “Mail on Holiday” que les permite a los empleados tener la opción de configurar sus correos electrónicos para que se eliminen automáticamente sin ser leídos mientras están fuera de la oficina.

El remitente recibe una respuesta con tres opciones que le informará que su mensaje se eliminará, que tiene la opción de contactar a un colega si se trata de una emergencia o que puede reenviarlo una vez que haya regresado la persona a la que escribió.

La política, si bien no ha sido muy replicada en otras organizaciones, parece haber resultado exitosa.

La desconexión apenas se menciona en la ley

Aunque el correo electrónico para actividades laborales se usa desde el siglo pasado y su acceso vía dispositivos móviles alrededor de dos décadas, el teletrabajo en México incluyó un nuevo término a la legislación mexicana: la desconexión.

El respeto al derecho a la desconexión solo aparece una vez en la Ley Federal del Trabajo y lo hace en el Capítulo XII Bis, referente al teletrabajo. No lo hace ni para los días de descanso de todos los trabajadores, ni para las vacaciones.

En la recién aprobada Norma 037 —enfocada al también llamado home office— se explica como “la posibilidad de apartarse del trabajo (incluida la desconexión de las TIC de manera digital —sic—) y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias”.

Para la ley mexicana, no es necesario aclarar que los que trabajan de forma presencial, o en modalidad híbrida, no deben ser molestados al dejar la oficina, aunque son conocidos miles de casos en los que esto no se cumple.

El derecho a desconectarse en México es nuevo. Todo apunta a que la ley no será la referencia de cambio —la última norma se quedó muy corta— y estará en los empleados y las organizaciones explorar ideas de cómo resolverlo.