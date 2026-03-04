Ataques a AWS en Medio Oriente afectan infraestructura cloud

Amazon Web Services (AWS) reconoció la noche del pasado 2 de marzo que una instalación en Baréin y dos de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) resultaron dañados por ataques con drones, lo que provocó que se desconectaran. Los incidentes ocurrieron un día antes por la mañana.

Hasta el 4 de marzo, las tres instalaciones permanecían fuera de línea, de acuerdo con el panel de AWS, desde donde la compañía publicó cinco actualizaciones. La última ocurrió la mañana del pasado 3 de marzo: “Seguimos avanzando en los esfuerzos de recuperación en múltiples áreas de trabajo”.

Lanzada en 2022, la región AWS Middle East ( ME-Central-1 ) en EAU es el eje principal de la nube en dicho país con tres zonas de disponibilidad. Aloja servicios críticos para el sector financiero y gubernamental de Dubái y Abu Dabi.

Normalmente, AWS garantiza que si una zona falla, las otras dos mantienen el servicio. Al quedar solo una zona operativa —dos fueron afectadas—, la capacidad de cómputo y almacenamiento se vio desbordada, impidiendo el lanzamiento de nuevas instancias (servidores virtuales).

Por su parte, la región AWS Middle East ( ME-South-1 ) en Baréin fue la primera región de la compañía en Medio Oriente —inaugurada en 2019— y es el nodo histórico para la conectividad en el Golfo. También tiene tres zonas de disponibilidad y sirve principalmente a empresas en ese país, así como Kuwait y Arabia Saudita.

A diferencia de los EAU, aquí el impacto se concentró en una sola zona ( mes1-az2 ) debido a un impacto físico cercano que dañó la infraestructura de energía.

El ataque fue intencional, aseguran

El centro de datos de Amazon en Baréin fue blanco de ataques por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán por el apoyo de la compañía al ejército estadounidense, informó el sitio CNBC, que citó a la agencia de noticias iraní Fars News Agency,

La agencia de noticias iraní, cercana al CGRI, explicó que el ataque se lanzó “para identificar el papel de estos centros en el apoyo a las actividades militares y de inteligencia del enemigo”.

Reportes de la prensa internacional señalan que Irán desplegó drones y lanzó misiles contra bases israelíes en el norte entre el 1-2 de marzo como represalia directa por la muerte del ayotalá Alí ​​Khamenei.

AWS reporta daños estructurales

La compañía notificó la mañana del 1.º de marzo en el AWS Service Health Dashboard que varios “objetos” impactaron en centros de datos en EAU, “causando chispas e incendios”. La división de nube de Amazon también indicó que investigaba problemas de energía y conectividad en una instalación en Baréin.

En la actualización del 2 de marzo a las 18:19 horas (tiempo de México) de su panel, AWS reconoció por primera vez que las interrupciones fueron causadas por ataques con drones relacionados con el conflicto en curso en Oriente Medio.

“En los EAU, dos de nuestras instalaciones fueron impactadas directamente, mientras que en Baréin, un ataque con drones cerca de una de ellas causó impactos físicos en nuestra infraestructura. Estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro de energía a nuestra infraestructura y, en algunos casos, requirieron actividades de mitigación de incendios que resultaron en daños adicionales por agua”, declaró AWS.

Desde la mañana del 2 de marzo, Amazon advirtió a sus clientes sobre retrasos en las entregas en Medio Oriente, debido a que Irán atacaba la región con misiles y drones en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Añadió avisos en la parte superior de sus plataformas de compra en Israel, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos para alertar a los clientes sobre un “plazo de entrega extendido en su zona”.

Los servicios de AWS afectados en Medio Oriente

El servicio EC2 de AWS, que proporciona capacidad de cómputo virtual, el servicio de almacenamiento S3 y el de base de datos DynamoDB se encontraban entre varias aplicaciones que experimentaron “tasas de error incrementadas y disponibilidad reducida” debido al incidente.

AWS afirmó que trabajaba para restablecer rápidamente el servicio en la zona, pero prevía que la recuperación se prolongara “dada la naturaleza de los daños físicos”.

Mientras repara los daños físicos en los centros de datos, AWS afirmó que también trabaja para restablecer el acceso a los datos y la disponibilidad del servicio en las regiones afectadas, lo que no requiere que las instalaciones vuelvan a estar completamente operativas.

AWS advirtió que es probable que la inestabilidad continúe en Medio Oriente, lo que hará que las operaciones sean “impredecibles”.

Añadió que los clientes con cargas de trabajo en la zona deberían considerar tomar medidas para mitigar el impacto del conflicto, como realizar copias de seguridad de sus datos o migrar sus workloads a otras regiones de AWS.

Resumen de impacto: AWS Medio Oriente (marzo 2026)