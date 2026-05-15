A tres años de su fundación, la Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc) anunció el 14 de mayo la renovación de su mesa directiva, que ahora será liderada por el director general para México de Odata, Juan Carlos Mondragón.

De los siete socios fundadores, Odata no tuvo titularidad en la mesa directiva pasada. Sin embargo, la elección fue mediante votación. Equinix, que tuvo la presidencia anterior, ahora se quedó con la vicepresidencia a través de Héctor Sánchez y Luis Uribe de Ascenty quedó como tesorero.

La directora ejecutiva, Adriana Rivera, fue ratificada en el cargo. Como secretario general fue elegido el director general de Hostdime México, Eduardo Basulto. La empresa que dirige, con sede en Guadalajara (Jalisco), participa en la asociación desde 2023.

Actualmente, la Mexdc la integran 160 empresas afiliadas. Recientemente, dos de los cuatro hiperescaladores con infraestructura en México, Amazon y Microsoft, se integraron a la asociación.

Querétaro recibe la toma de protesta de la nueva mesa directiva Mexdc

El gobernador Mauricio Kuri tomó protesta a la nueva mesa directiva el 14 de mayo en Querétaro, ante socios afiliados, representantes del ecosistema, e invitados especiales.

En su discurso, Mondragón afirmó: “Asumo la presidencia con el compromiso de fortalecer una industria que ya es clave para el desarrollo de México”. Y comentó que realizar dicho acto en Querétaro no era una coincidencia.

“Es el estado que desde 2019 nos abrió la puerta, misma que continúa abierta. El 72% de los 279 MW en operación en México están en Querétaro. Se encuentran en construcción 181 MW más y se prevé que en la entidad para 2031 existan más de 1,300 MW”, señaló.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sdesu), Marco Antonio Del Prete, reconoció el trabajo de la Mexdc, al señalar que ha sido actor fundamental para profesionalizar la industria, impulsar la capacitación, fortalecer la vinculación académica y construir una visión estratégica para el desarrollo digital.

“México vive un momento decisivo: la demanda de infraestructura digital crece aceleradamente impulsada por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica”, afirmó.

Retos energéticos y objetivos de la nueva mesa directiva Mexdc

Mondragón aseguró que al frente de la Mexdc tiene un objetivo claro: “Construir un sector más sólido, colaborativo y con una voz influyente que impulse inversión, talento y competitividad en todo el país”.

En abril pasado, la Mexdc reconoció que el tema eléctrico detiene el crecimiento de los centros de datos en el país.

Por ello, su nuevo presidente aseveró que “continuaremos fortaleciendo del diálogo institucional, la búsqueda de soluciones conjuntas en materia energética, el impulso a la sustentabilidad y buenas prácticas, al desarrollo de capacidades locales que permitan a México aprovechar plenamente el potencial de la economía digital y su conectividad”.