La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha autorizado a SpaceX, la empresa de Elon Musk, poner en órbita un millón de satélites destinados a cómputo de inteligencia artificial (AI), según anunció el pasado 25 de noviembre su presidente, Brendan Carr, quien calificó como “hecho histórico”.

En una publicación en X —la red social de SpaceX—, Carr señaló que la constelación “Starmind” de la compañía, junto con las de sus competidores, “utilizará energía solar para ampliar el liderazgo de Estados Unidos” en el campo de la inteligencia artificial.

En respuesta, Musk comentó: “Muy agradecido. Esto supondrá un gran activo para Estados Unidos y para el mundo”.

Much appreciated. This will be a great asset to America and the world. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026

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En el documento de autorización, la FCC indicó que la solicitud de SpaceX “recibió un número considerable de comentarios del público, incluidas peticiones de denegación presentadas por Kuiper Systems LLC (Amazon/Project Kuiper), Viasat y la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS, por sus siglas en inglés)”.

En una petición presentada en marzo pasado, que instaba a la FCC a rechazar la solicitud de SpaceX, Amazon calificó el proyecto “Starmind” de la compañía como “una ambición grandilocuente más que un plan real”.

El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube —que desarrolla un competidor para el servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX— afirmó que a la empresa de Musk le llevaría “siglos” construir dicha constelación, añadiendo que la empresa ofreció muy pocos detalles sobre cómo pensaba “cumplir estas grandes promesas”.

La petición provocó una réplica de Carr, quien señaló que Amazon “debería centrarse en el hecho” de que no está alcanzando sus propios objetivos de despliegue de satélites.

Amazon declinó hacer comentarios sobre la aprobación de la FCC.

Otras empresas también han puesto sus miras en los centros de datos orbitales. El año pasado, Google anunció el “Project Suncatcher”, descrito como una “iniciativa audaz para llevar la inteligencia artificial al espacio”; en octubre, la compañía lanzó sus primeros chips al espacio a bordo de un cohete de SpaceX y un satélite de Planet Labs.

Por su parte, Blue Origin —la empresa de Jeff Bezos— solicitó en marzo a la FCC permiso para lanzar hasta 51.600 satélites como parte de una constelación en órbita terrestre baja denominada “Project Sunrise”. Esta constelación operaría en conjunto con “TeraWave”, el servicio de internet por satélite que Blue Origin anunció en enero. El astrofísico y autor Adam Becker criticó la medida de la FCC en un correo electrónico enviado a la CNBC el miércoles.

“Cualquier intento serio en este sentido no hará más que contaminar aún más el cielo nocturno y conlleva un riesgo grave de provocar una reacción en cadena de colisiones entre desechos espaciales, lo cual sería un desastre para toda la humanidad”, escribió. “O bien Musk y Carr son profundamente estúpidos, o esperan que el resto de nosotros seamos lo suficientemente tontos como para no darnos cuenta de que esto es un disparate”.

Jan Hasselman, abogado sénior de la organización Earthjustice, criticó a la FCC por tomar esta decisión durante una semana feriada y por aprobar la propuesta de SpaceX sin realizar ninguna evaluación ambiental, un requisito que, según señaló, exige la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act).

En su autorización, la FCC declaró que desestimó “los comentarios y preocupaciones planteados sobre asuntos que no son competencia de la Comisión, incluidas las inquietudes ambientales”, así como las preocupaciones relativas a su impacto en la “astronomía óptica”.