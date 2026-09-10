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Amazon incorpora al antiguo CEO de Mandiant a su junta directiva dos años después de salir de Google

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El movimiento refuerza la gobernanza en ciberseguridad del gigante del comercio electrónico ante los crecientes riesgos en inteligencia artificial.

Publicado el 10 sep 2026
Kevin Mandia, experto en ciberseguridad nombrado integrante de la junta directiva de Amazon.
Crédito: Armadin
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Amazon anunció que Kevin Mandia, fundador y antiguo CEO de la empresa de ciberseguridad Mandiant, fue elegido como miembro de su junta directiva.

En una publicación de blog el 9 de septiembre, Amazon se refirió a Mandia como un “reconocido experto en ciberseguridad” con una vasta experiencia en el “combate de amenazas cibernéticas” tanto en el sector público como en el privado.

Su nombramiento se produce en un momento en que las empresas se enfrentan a nuevas amenazas cibernéticas vinculadas a la inteligencia artificial (AI).

En julio pasado, OpenAI reveló que sus agentes autónomos lograron vulnerar la plataforma de AI Hugging Face, mientras que, en abril, Anthropic tomó medidas para limitar el despliegue de su modelo de AI Mythos ante la preocupación de que los hackers pudieran utilizarlo para llevar a cabo ciberataques.

Mandia es un líder mundial en ciberseguridad; su experiencia en la creación y dirección de empresas que protegen a las organizaciones más complejas del mundo ayudarán a enriquecer la perspectiva de la junta directiva sobre estas oportunidades y desafíos”, señaló Amazon.

Perfil de Kevin Mandia: De Mandiant a la AI en Armadin

Mandia fundó Mandiant en 2004 y vendió la compañía a Google por $5,400 millones de dólares en 2022. Dejó Google en 2024 y el año pasado lanzó una nueva startup llamada Armadin, que utiliza AI para identificar vulnerabilidades en las redes.

También es socio general de Ballistic Ventures, una firma de capital de riesgo que cofundó.

De acuerdo con la biografía publicada en el sitio web de Armadin, su CEO aún influye en la política de seguridad nacional estadounidense y la innovación del sector privado. Como perito que comparece frecuentemente ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, constituye un vínculo fundamental entre la realidad técnica y la política geopolítica, señala el texto.

Su trabajo actual —añade— se centra en la evolución de las amenazas impulsadas por la AI, lo que lo convierte en una voz de referencia para las organizaciones que buscan asegurar un futuro defendible y adaptable.

Acciones y vínculo de Mandia en Amazon

En un reporte ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, presentado el pasado 8 de septiembre, Amazon informó que la cuñada de Mandia, Kristin Mandia, es empleada de la compañía. En su perfil de LinkedIn, aparece como gerente sénior de Comunidades en línea para Amazon Quick, un servicio de AI empresarial.

Como parte de su nombramiento, Mandia recibió 4,086 acciones ordinarias, las cuales se otorgarán en tres entregas anuales iguales a partir del 15 de noviembre de 2027, según indica el documento. Dichas acciones están valoradas en aproximadamente $1 millón de dólares.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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