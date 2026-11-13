Microsoft está investigando una interrupción generalizada que afectó el 12 de noviembre a varios servicios de Microsoft 365, incluidos Outlook, Teams y Copilot, mientras los usuarios reportan problemas de conectividad en todo el mundo.

De acuerdo con Downdetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, las fallas comenzaron después de mediodía. Los picos de reportes en la plataforma superaron los 131,000 para Outlook, los 48,000 para Microsoft 365.

En el caso de Teams y Copilot, los informes no rebasaron los 6,000 y 5,000, respectivamente. Amazon Web Services (AWS) y Google también reportaron interrupciones, según el sitio.

En redes sociales, los usuarios de Microsoft también reportaron dificultades para acceder a los servicios, principalmente quejas sobre la falta de disponibilidad de Outlook.

Recuperación parcial de Microsoft 365

A las 17:00 horas del 12 de noviembre, la empresa informó de una recuperación parcial tras la interrupción generalizada de Microsoft 365, después de haber logrado restablecer el funcionamiento de algunos de los servidores afectados.

Anteriormente, la compañía había señalado que sus esfuerzos de recuperación no habían dado los resultados esperados, ya que un proceso central en los servidores afectados se estaba viendo sobrecargado, lo que provocaba una pérdida de capacidad.

Microsoft también indicó que estaba evaluando si revertir un pequeño número de actualizaciones de configuración recientes podría acelerar la recuperación. “Estamos restableciendo el servicio en una parte de los servidores afectados, los cuales, hasta el momento, permanecen estables. Asimismo, estamos desviando el tráfico hacia rutas alternativas siempre que es posible, lo que ha permitido una recuperación parcial», señaló Microsoft en su actualización más reciente a través de X.

We're returning a portion of affected servers to the service, and they remain stable so far. We're also shifting traffic to alternate routes wherever possible and observing limited recovery. In parallel, we've streamlined the process of returning the remaining affected servers to… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

La empresa afirma haber optimizado el proceso de restauración de los servidores restantes y advierte que los usuarios podrían experimentar una recuperación gradual a medida que sus aplicaciones se reconecten.

Causas de la falla y código MO1550821

En un aviso publicado en el centro de administración de Microsoft 365, identificado con el código MO1550821, Microsoft confirmó que era posible que los clientes no pudieran conectarse a diversos servicios, como Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot y Microsoft Defender XDR.

La compañía señaló que el incidente en Microsoft 365 comenzó el 12 de noviembre a las 12:26 (hora de la Ciudad de México), aunque ya desde antes se estaban investigando reportes sobre problemas de conectividad en los buzones de Exchange Online en el continente americano.

Inicialmente, Microsoft atribuyó la interrupción a una carga elevada en la infraestructura a través de varias regiones; sin embargo, determinó que el problema fue causado por la falta de disponibilidad inesperada de algunos servidores.

“Hemos determinado que la carga elevada no se debe a un aumento en el tráfico, sino a que varios servidores dejaron de estar disponibles de forma inesperada, lo que sobrecargó la infraestructura restante. Estamos trabajando para restablecer su funcionamiento de manera segura”, indicó Microsoft en una actualización a través de la red social X.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

A las 16:00 horas, Microsoft comunicó que había “validado un método alternativo de comprobación del estado del servicio”, lo que permitió que algunos de los servidores afectados volvieran a estar operativos.

“Estamos aplicando este cambio de forma más generalizada. Asimismo, estamos preparando sistemas de recuperación automatizados para detectar y reiniciar continuamente los servidores que no responden, con el fin de mantener la estabilidad del servicio mientras se implementa este cambio”, indicó Microsoft.

La compañía informó que pausó todas las implementaciones, redistribuido el tráfico de conexión a través de su infraestructura global y desviado tráfico adicional fuera de los sistemas afectados para reducir la carga.

Asimismo, Microsoft reinició los servidores afectados con el fin de recuperar la capacidad y normalizar el funcionamiento de los servicios. Aunque al principio la compañía reportó problemas de conectividad en Exchange Online dentro del continente americano, más tarde confirmó que los usuarios de cualquier región podrían verse afectados.

Incidente previo en Microsoft Teams

Esta interrupción se produce tras otro incidente previo en Microsoft Teams, ocurrido también el 12 de noviembre, que afectó a usuarios en América del Norte y del Sur.

Dicho incidente, registrado bajo el código TM1550488, tuvo lugar entre las 08:45 y las 9:53 (hora de la Ciudad de México) y provocó retrasos o fallos al enviar mensajes, errores al crear o actualizar conversaciones, así como dificultades para recuperar mensajes de chat.

Microsoft atribuyó la interrupción previa de Teams a una contención de recursos dentro de su infraestructura, lo que provocó un uso elevado de los mismos e impidió que el servicio procesara las solicitudes de mensajería de forma normal.

El fabricante de Windows afirmó que el incidente anterior en Teams ya se ha resuelto por completo, pero no ha aclarado si ambos incidentes están relacionados; por su parte, la interrupción actual de Microsoft 365 aún no se ha solucionado.