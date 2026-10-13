Unos atacantes desactivaron de forma remota los sistemas de refrigeración de varias cadenas de supermercados franceses durante la noche del pasado 11 de octubre, en un ciberataque que, según se informa, tuvo como objetivo los controladores de refrigeración de Danfoss.

Entre las víctimas se encuentran las cadenas minoristas Intermarché, Coopérative U, Carrefour Market, Monoprix, Leclerc y Super U. Medios franceses informaron que el ataque afectó a entre 250 y 350 tiendas, provocando importantes pérdidas económicas y el desperdicio de alimentos.

Los atacantes tomaron el control de los sistemas de refrigeración, que utilizaban versiones antiguas del software de control de Danfoss, la noche del domingo y los emplearon para elevar la temperatura de los refrigeradores de los supermercados al activar el sistema integrado de descongelación automática.

Respuesta oficial de las cadenas afectadas

Un representante de Intermarché de La Haye confirmó en un video de Facebook el incidente: “Hemos sufrido un ciberataque a nivel nacional que ha afectado a nuestro sistema informático Danfoss, el que controla todas las temperaturas y las alarmas de refrigeración”.

Informó que se vieron afectadas al menos seis tiendas en el departamento de la Mancha y, tras disculparse por los inconvenientes, indicó que no merecía la pena ir al establecimiento por productos frescos.

“Lamentablemente, el ataque ha provocado un fallo grave. Se alcanzaron temperaturas de 80 grados en algunas de las vitrinas refrigeradas. Sufrimos una pérdida total de mercancía. Nunca hubiéramos imaginado que algo así ocurriría”.

El presidente de Coopérative U, Dominique Schelcher, también confirmó el incidente esa mañana y señaló que el ataque afectó a varios establecimientos de la cadena.

“Puedo confirmar que, desde anoche, un ciberataque está afectando a los sistemas de refrigeración de varias tiendas de nuestra red @CooperativeU. Nuestros equipos están totalmente movilizados y trabajando junto a especialistas en refrigeración para solucionar la situación lo antes posible. Se llevará a cabo una investigación para esclarecer por completo este ataque”, afirmó Schelcher.

Je confirme qu’une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU.

Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra… — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026

“Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento de alimentos a la población francesa es un asunto extremadamente grave y sin precedentes. Es inaceptable”.

El comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, también condenó el ataque y mencionó a Leclerc, la mayor cadena de supermercados de Francia, como una de las víctimas.

Je condamne fermement la cyber attaque visant des produits alimentaires chez @intermarche @CooperativeU @Leclerc



La sécurité alimentaire nécessite plus d’attention à tous les niveaux. Car l’instrumentalisation de l'alimentation est devenue une réalité.@UEFrance — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 12, 2026

CISA advierte sobre vulnerabilidades en Danfoss

La Fiscalía de París comunicó a la agencia AFP que ha abierto una investigación sobre “el ciberataque a gran escala que afecta a los sistemas de refrigeración de varias grandes cadenas de distribución alimentaria en Francia” para “identificar a las víctimas y establecer el vínculo con los daños denunciados, tanto en lo relativo a la pérdida de alimentos como a la aparición de incendios”.

Si bien no se dispone de información sobre cómo se vieron comprometidos los controladores de refrigeración de Danfoss, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de (CISA) de Estados Unidos advirtió en mayo de 2025 sobre una vulnerabilidad que permite eludir la autenticación (CVE-2025-41450) y, en agosto de 2025, sobre una vulnerabilidad de inyección de comandos (CVE-2025-41451) en la plataforma de hardware Danfoss AK-SM 8xxA Series, utilizada para gestionar sistemas de refrigeración y climatización (HVAC) habituales en el sector minorista de alimentación.

El equipo de investigación Team82 de Claroty, responsable del hallazgo de ambos fallos, publicó también en agosto un informe detallado sobre cómo pueden explotarse para lograr la ejecución remota de código en las interfaces de gestión de los dispositivos Danfoss AK-SM 800A accesibles públicamente.

Miles de sistemas Danfoss expuestos en línea

Al analizar la superficie de ataque el 12 de octubre, el CEO de Predicta Lab, Baptiste Robert, localizó 2,752 sistemas Danfoss expuestos en línea, 1,590 de ellos en Francia. Shodan, un motor de búsqueda de dispositivos conectados a internet, también registra más de 4,500 dispositivos Danfoss accesibles a través de la red.

Aunque todavía no hay pruebas de que ambos sucesos estén relacionados, el gigante minorista Ahold Delhaize —una de las mayores cadenas de supermercados del mundo— también anunció el lunes que se vio obligado a desconectar algunos sistemas tras sufrir un “incidente de ciberseguridad“.