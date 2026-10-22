América Móvil espera que el Gobierno mexicano le permita ofrecer televisión de paga junto con sus servicios de telefonía fija, móvil e internet (cuádruple play).

Su director general, Daniel Hajj, planteó esta expectativa ante la posibilidad de que Televisa integre los servicios fijos y móviles de su negocio si se concreta la adquisición, junto con Fintech Holdings, de los activos de AT&T México.

“Ellos van a tener todos los servicios y espero que el Gobierno nos permita a nosotros ofrecer todos los servicios también. Creo que deberían hacerlo, no hay razón para no hacerlo”, afirmó Hajj durante la llamada con analistas el 21 de octubre sobre los resultados del tercer trimestre de 2026.

América Móvil, a través de sus empresas Telmex y Telcel, no ha obtenido la autorización de parte de los reguladores mexicanos (la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones [Cofetel] y su sustituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT]) desde hace años, al ser considerado agente económico preponderante.

La compañía busca ofrecer televisión de paga junto con su infraestructura fija y móvil, como ya hace en otros mercados.

Televisa y AT&T reabren el debate sobre la convergencia

La pregunta que detonó la declaración de Hajj fue qué estrategia podría seguir Televisa después de adquirir los activos de AT&T México. Durante la conferencia, el directivo reconoció que la integración podría convertir al grupo de medios en un competidor fuerte.

Hajj advirtió que la competencia no se resuelve únicamente mediante paquetes comerciales. “Las estrategias están bien, pero no solo se necesita una estrategia de empaquetamiento; se requiere buena cobertura, buenas redes, buena distribución y centros de atención a clientes”, señaló.

La operación plantea un cambio potencial en el mercado mexicano: Televisa podría combinar su oferta de televisión y servicios fijos con las capacidades móviles de AT&T. La integración, sin embargo, no equivale por sí misma a una autorización para comercializar todos los servicios de manera conjunta.

La postura de América Móvil apunta a que las condiciones regulatorias permitan competir con ofertas equivalentes. No obstante, Hajj no detalló durante la llamada qué disposiciones busca modificar la compañía ni anunció la presentación de una solicitud formal ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La convergencia también tiene implicaciones operativas. Para los proveedores, supone integrar servicios con distintas características bajo una misma relación con el cliente. Para las áreas de IT, implica coordinar plataformas de facturación, atención y gestión de redes.

La infraestructura y la experiencia regional de América Móvil

América Móvil cuenta con una operación fija y móvil que podría respaldar una oferta convergente en México. De acuerdo con la compañía, 94% de los clientes de banda ancha fija de Telmex ya está conectado mediante fibra óptica hasta el hogar (FTTH), tecnología que permite ofrecer conexiones de banda ancha de alta capacidad.

En el segmento móvil, Telcel contaba con 84.5 millones de suscriptores en México al cierre del segundo trimestre de 2026.