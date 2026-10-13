Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T México —un mercado donde el despliegue de redes 5G aún enfrenta retos de cobertura e inversión—, por $2,000 millones de dólares (mdd), sujeto a ciertos ajustes. La operación, anunciada el 13 de octubre, se prevé cerrar durante el primer trimestre de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias.

En 2014, la telefónica estadounidense adquirió la operación de la entonces Iusacell en $2,500 mdd. Ahora dicho negocio pasará a manos de un consorcio integrado por Fintech Holdings y Grupo Televisa, cuya participación será de 50%, de acuerdo con un comunicado enviado por la televisora a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

AT&T explicó en un comunicado aparte que ha logrado avances significativos en su estrategia impulsada por inversiones en Estados Unidos, por lo que seguirá priorizando este mercado para sentar las bases de la conectividad avanzada que los consumidores, las empresas y las comunidades necesitan para un futuro impulsado por la inteligencia artificial (AI).

De acuerdo con el presidente y director general de AT&T, John Stankey, la operación permitirá que el negocio en México participe en esa evolución y es congruente con la estrategia de largo plazo de concentrar la asignación de capital en oportunidades de crecimiento en el dinámico mercado estadounidense. “Creemos firmemente que el futuro de la AI funcionará sobre redes convergentes con una infraestructura de fibra óptica densa”, afirmó.

Contexto del acuerdo Televisa-AT&T en México

La transacción ocurre en un periodo de cambios en el mercado móvil. Por un lado, Telefónica anunció en abril de 2026 la venta por $450 mdd de su subsidiaria mexicana a Melisa Acquisition —un consorcio empresarial liderado por la plataforma de telecomunicaciones como servicio (TaaS), Oxio—, como parte de su salida del país.

Por otra parte, el costo del espectro radioeléctrico ha sido tema de discusión entre el Gobierno y los concesionarios. A finales de 2025, la directora general de AT&T México, Mónica Aspe, llamó a “construir las condiciones para que el espectro se venda”.

Este año, la Secretaría de Hacienda ha propuesto reducir 12% los derechos por su uso a partir de 2027, como parte del paquete fiscal que se mantiene en discusión en el Congreso.

¿Qué es Fintech Holdings, el nuevo socio de Televisa?

Fintech Holdings, constituida en Delaware (Estados Unidos) en 2019 con sede en Nueva York, es una sociedad de inversión privada controlada por David Martínez, financiero que también participa en el capital de Grupo Televisa.

Documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) señalan que la firma invierte en valores de entidades soberanas y privadas, principalmente en mercados emergentes.

El consorcio financiará la adquisición con una combinación de efectivo disponible y deuda garantizada sin recurso al propio consorcio, según el comunicado. No se especificaron los montos correspondientes a cada fuente de financiamiento.

Cifras clave del negocio de AT&T México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones identificó a AT&T México en abril pasado como el segundo operador móvil con mayor cantidad de líneas activas, con 16.42% del total, detrás de América Móvil (Telcel) con 57.90% y por delante de Telefónica (Movistar) con 14.05%.

Respecto a los accesos activos a internet en el servicio móvil, la diferencia con el primer lugar era menor: Telcel 56.17% y AT&T México con 16.55%, según los datos del Reporte de Datos del Sector de Telecomunicaciones, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

En el segundo trimestre de 2026, AT&T México reportó ingresos totales por $1,224 millones de dólares, un crecimiento interanual de 16.1%, impulsado principalmente por un tipo de cambio favorable y el aumento de suscriptores de pospago.

El EBITDA ascendió a $227 mdd, 12.9% más que un año antes, mientras que los ingresos operativos sumaron $38 millones de dólares, $8 millones menos que en el mismo periodo de 2025.

Aspe señaló que “los resultados del segundo trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia: fortalecer la red, cuidar la relación con nuestros clientes y mantener el foco en iniciativas que impulsan el crecimiento rentable”.

La base de suscriptores de pospago creció 20.7% interanual. En prepago, AT&T México registró una disminución de clientes que atribuyó al proceso de vinculación de líneas móviles. La compañía tenía aproximadamente 24.7 millones de suscriptores al cierre de 2025.

Televisa ampliará su presencia en telecomunicaciones

Grupo Televisa opera redes de cable que ofrecen servicios de datos de alta velocidad, video, telefonía y conectividad móvil, además de servicios administrados de telecomunicaciones para empresas. También ofrece televisión de paga y banda ancha por satélite.

La adquisición ampliaría su presencia en el mercado móvil mexicano. Sin embargo, Televisa anticipa reconocerla como una inversión en asociadas y negocios conjuntos, mediante el método de participación previsto en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según el comunicado.

Con esta operación, aunque de manera indirecta, Grupo Televisa podría acercarse a una oferta de cuádruple play (televisión de paga, internet, telefonía fija y móvil), una combinación de servicios que América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones en México, no ha podido concretar debido a las restricciones regulatorias.

El empresario Carlos Slim ha reclamado reiteradamente que Telmex no pueda ofrecer televisión de paga, pese a contar con una extensa red de fibra óptica.

En mayo de 2026, el empresario afirmó que llevaba 25 años sin obtener la autorización para entrar a ese segmento, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negara en 2022 la solicitud de concesión de Claro TV.

Visión de expertos sobre el acuerdo Televisa-AT&T

El miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), Federico González Luna, calificó como positivo el acuerdo. “Vamos a tener un jugador muy importante en el sector de las telecomunicaciones. Esto es evidentemente algo bueno, porque se trata de un jugador nuevo que va a integrar servicios fijos y móviles, lo que lo hará más competitivo”.

González Luna explicó en entrevista con Radio Fórmula que el consorcio es una empresa “que va a tener, por el propio flujo que trae, más la capacidad de los accionistas, una buena capacidad de invertir y seguir con el proceso de modernizar la red“.

Si bien consideró que la infraestructura que heredará de AT&T “de ninguna manera es antigua; [al contrario,] es una red moderna en la que se pueden desarrollar múltiples servicios de última generación“, el acuerdo representa “un compromiso grande” de inversión y una signo de confianza por el país.

Sobre AT&T, el experto en telecomunicaciones indicó que la operación en México “sí fue una pérdida muy grande” y explicó que la compañía —según sus estimaciones— ha hecho inversiones por $6,000 millones de dólares. “Es muchísimo dinero. Lo que está haciendo ahora es consolidar sus inversiones“.

El acuerdo con Movistar, otro elemento de la operación

La compra también pone atención sobre la relación comercial entre AT&T México y Telefónica. En mayo de 2024, ambas empresas extendieron hasta 2030 su acuerdo de acceso a capacidad de última milla inalámbrica.

Mediante ese convenio, AT&T proporciona capacidad en sus redes 3G, 4G y 5G a Movistar, que opera en México como operador móvil virtual tras devolver el espectro radioeléctrico al Estado. La migración gradual del tráfico de Movistar a la red de AT&T comenzó en 2020, según informó IT Masters Mag.

El comunicado no precisa si la adquisición modificará el acuerdo con Movistar ni detalla cambios en la estrategia de espectro, infraestructura o despliegue de red.