SpaceX anunció el pasado 8 de octubre un acuerdo para adquirir una cartera de espectro de alcance nacional, en un esfuerzo por profundizar la presencia de su servicio de internet satelital Starlink en el mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos.

El acuerdo, sujeto a la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense, contempla la adquisición de una cartera de espectro a Grain Management —firma de inversión en infraestructura digital—.

SpaceX describió en un comunicado el activo como una “cartera de licencias de hasta 14 megahercios de espectro pareado en la banda de 800 MHz“. Y detalló que “este espectro privilegiado de banda baja resuelve una de las principales brechas técnicas pendientes, allanando el camino para que Starlink Mobile se consolide como un operador móvil relevante en el país”.

En una publicación en X, el CEO de SpaceX, Elon Musk, calificó el acuerdo como algo “muy importante”.

Very big deal https://t.co/AOZ00P5s66 — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

Las acciones de T-Mobile cayeron 13.27%, las de AT&T 9.81%, mientras que las de Verizon se desplomaron 8.75%, registrando cada una su peor día desde 2013, 2000 y 2002, respectivamente, según reportó el sitio CNBC.

Por su parte, los títulos de SpaceX subieron alrededor de 1% y parece decidida a competir con los gigantes de las telecomunicaciones en Estados Unidos y a ofrecer sus propios servicios de manera independiente.

Regulación D2D y competencia

El anuncio se produjo un día después de que la FCC informara que votaría una propuesta para subastar 25 megahercios de “espectro privilegiado” destinado a servicios de cobertura directa a dispositivos (D2D); es decir, de satélite a teléfono inteligente.

La FCC también anunció que votaría el 29 de octubre sobre la apertura de un periodo de consulta pública respecto a una propuesta para liberar 482 MHz adicionales de espectro —destinados a cobertura complementaria desde el espacio— y para modernizar las normas de la comisión sobre servicios D2D en espectro licenciado.

Las dos propuestas podrían beneficiar tanto a SpaceX como a Amazon, empresa que también ha emprendido la creación de un servicio basado en redes de satélites.

La semana pasada, T-Mobile, AT&T y Verizon formaron una joint venture “centrada en ampliar la cobertura en zonas desatendidas” mediante servicios satelitales y de cobertura D2D. Starlink estuvo notablemente ausente de esta iniciativa.

Asimismo, T-Mobile había eliminado previamente cualquier mención al servicio de internet satelital de SpaceX de sus promociones “T-Satellite”.

La compañía no dio detalles sobre la fecha en que podrían entrar en funcionamiento los nuevos servicios si los reguladores los aprueban. De obtenerse la autorización, el espectro adicional permitiría a SpaceX combinar la cobertura satelital y terrestre una vez que despliegue una red de torres.

Starlink y el negocio de SpaceX

SpaceX, que salió a bolsa en junio pasado con una oferta pública inicial (IPO) récord y cuya valoración actual supera los $2,000,000 millones de dólares (mdd), ha dependido de Starlink como su principal fuente de ingresos y su único segmento de negocio rentable hasta la fecha.

El servicio está disponible en 205 países y contaba con 12 millones de suscriptores al 30 de junio, según el informe del segundo trimestre de SpaceX. El negocio de conectividad generó $1,660 mdd en ingresos operativos durante ese periodo, con una facturación total de $4,290 mdd.

Starlink es la mayor red mundial de comunicaciones por satélite, con más de 11,000 satélites en órbita.

En cuanto a su negocio de cohetes, SpaceX ha reducido la frecuencia de lanzamientos prevista para el próximo año. La empresa busca ahora lograr que sus enormes cohetes Starship sean fiables y totalmente reutilizables, con el fin de dejar de utilizar sus cohetes Falcon, de menor tamaño.

La empresa también está desarrollando un negocio de computación en la nube y aspira a construir algún día centros de datos en órbita. Por ahora, sus divisiones de espacio e inteligencia artificial (AI) registran pérdidas.