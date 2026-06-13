SpaceX experimentó un alza de 19% el 12 de junio en su debut en el Nasdaq tras la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia.

Las acciones cerraron en torno a los $161 dólares, valorando la compañía en $2.1 billones de dólares, y continuaron subiendo en las operaciones posteriores al cierre, sumando otros $100,000 millones a su capitalización bursátil.

Las acciones abrieron a $150 dólares bajo el símbolo SPCX después de que SpaceX recaudara $75,000 millones en la IPO. El precio máximo del día fue de $176.52 dólares. Se negociaron más de 500 millones de acciones, una cifra cercana a la del primer día de Facebook, que registró la negociación de unos 580 millones de acciones en 2012.

Elon Musk, como la presidenta y CTO de SpaceX, Gwynne Shotwell, tocaron la campana de apertura el 12 de junio. El magnate se encontraba en Texas y Shotwell en el Nasdaq de Nueva York.

Musk, primer billonario

Musk declaró en una transmisión en vivo organizada por JPMorgan Chase previa a la salida a bolsa que SpaceX había generado flujo de caja positivo desde aproximadamente 2015. Explicó que quería sacar a la empresa a bolsa ahora para obtener capital para “una fase de crecimiento significativa”, con planes para poner en órbita más de 100,000 satélites para comunicaciones y construir centros de datos de AI en el espacio, entre otras iniciativas.

Musk, quien se convirtió en la primera persona con una fortuna de un billón de dólares en el mundo gracias a sus participaciones combinadas en SpaceX y Tesla, fundó la compañía como fabricante de cohetes reutilizables, pero la única parte rentable del negocio hoy en día es la división de internet satelital Starlink.

Los números de SpaceX

SpaceX adquirió la startup de Musk, xAI, en febrero de 2026. Esto incluyó los centros de datos de la compañía, los modelos de AI Grok y un controvertido chatbot y generador de imágenes de GenAI del mismo nombre, así como la red social X, antes conocida como Twitter.

Según su folleto informativo, SpaceX ha acumulado una pérdida total de $41,300 millones desde su fundación en 2002.

Las acciones de Tesla subieron un 1.8% hasta los 406.43 dólares el viernes. La capitalización bursátil del fabricante de vehículos eléctricos se sitúa ahora en torno a los $1.5 billones de dólares.