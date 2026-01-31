Las habilidades IT que más se valorarán en 2026 | IT Masters Mag

El CEO y fundador de la firma chilena de consultoría IT Hunters, Benjamín Toselli, considera que los profesionales de las áreas tecnológicas se han transformado en un pilar estructural para el funcionamiento de las organizaciones modernas.

En su opinión, dominar las habilidades IT 2026 será la clave para que estos agentes enfrenten desafíos y promuevan el crecimiento sostenible en un mercado altamente competitivo.

De ahí surge la relevancia de que el talento cuente con las competencias necesarias para contribuir al ecosistema empresarial.

De acuerdo con el Work Trend Index 2024, 64% de las empresas planea reducir la contratación de perfiles junior en favor de la automatización. Sin embargo, siete de cada 10 directivos preferiría contratar a un candidato con menos experiencia, siempre y cuando posea habilidades IT 2026 sólidas en inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés).

Las cinco habilidades IT para 2026

Actualmente, la lista de las capacidades más valoradas combina factores técnicos con humanos. De hecho, según el informe Talent Trends 2025, las habilidades blandas ocupan tres de los primeros cinco lugares en las prioridades de contratación.

A continuación, presentamos las tendencias que marcan el panorama de las habilidades IT 2026:

1. Uso de inteligencia artificial y pensamiento algorítmico

La AI ya no es una tendencia a futuro; forma parte de los procesos cotidianos. IT Hunters afirma que quienes dominen herramientas de inteligencia artificial tendrán una ventaja competitiva clara, permitiendo acelerar tareas y optimizar costos.

Aunado a esto, el pensamiento algorítmico es una de las habilidades IT 2026 fundamentales. Mientras que hace dos años estas capacidades aparecían en 200,000 ofertas de empleo, en 2025 la cifra superó los dos millones. Las empresas buscan profesionales capaces de crear y guiar sistemas de AI mediante algoritmos eficientes y pensamiento crítico.

2. Ciberresiliencia: Más allá de la protección

En un entorno donde todas las organizaciones están expuestas a ataques, la ciberseguridad ya no se limita al ámbito técnico. La ciberresiliencia se centra en cómo mantener la operación tras un incidente.

El perfil ciberresiliente opera bajo el principio de “asunción de incumplimiento”. No entra en pánico; prioriza sistemas vitales, comunica de forma transparente y posee una alta capacidad de post-mortem para convertir errores en nuevos protocolos de defensa, consolidándose como una de las habilidades IT 2026 más críticas para la continuidad del negocio.

3. Análisis de datos para la toma de decisiones

De acuerdo con el portal Indeed, la capacidad analítica es vital para que las organizaciones utilicen rápidamente la información recolectada.

Dentro del set de habilidades IT 2026, el valor no reside en tener los datos, sino en interpretarlos correctamente para convertirlos en decisiones útiles, evaluando escenarios y riesgos reales.

4. Gestión de proyectos digitales

Los equipos de TI requieren hoy una mezcla de conocimientos técnicos y liderazgo. Las compañías buscan profesionales capaces de coordinar equipos, cumplir plazos y asegurar la ejecución correcta de proyectos.

La flexibilidad ante cambios tecnológicos y la capacidad de adoptar nuevo software sin fricciones son requisitos indispensables en el catálogo de habilidades IT 2026.

5. Adaptabilidad: Aprendizaje continuo (upskilling y reskilling)

Hoy, el conocimiento tiene una vida útil cada vez más corta. Por ello, la capacidad de aprender y adaptarse es más importante que dominar una sola especialidad.

El upskilling y el reskilling son parte esencial de las habilidades IT 2026 para que los roles evolucionen. Quien posee una mentalidad de aprendizaje puede transitar hacia nuevas funciones sin tener que partir de cero, facilitando que las empresas cubran vacantes con talento interno.