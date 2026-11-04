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Ahora un hackeo a los sistemas de refrigeración en Francia afectan almacenamiento de sangre

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El ataque a un proveedor externo alteró controles de temperatura del organismo nacional de sangre; los sistemas de alarma previnieron pérdidas biológicas.

Publicado el 4 nov 2026
Fachada de una sede del EFS tras reportar un ciberataque a proveedor de refrigeración de hemoderivados.
Crédito: Archivo ShutterStock
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El servicio nacional de sangre de Francia ha confirmado que un ciberataque dirigido contra un proveedor de equipos de refrigeración alteró la configuración de temperatura y descongelación en tres de sus instalaciones, poniendo en riesgo los productos sanguíneos almacenados.

El Establecimiento Francés de la Sangre (EFS, por sus siglas en francés), que gestiona la recolección, el procesamiento y la distribución de sangre en todo el país, informó que el incidente ocurrió el 2 de noviembre y afectó a los sistemas de supervisión y control de las cámaras de refrigeración.

Según un comunicado publicado el 3 de noviembre, el EFS no fue el objetivo directo del ciberataque; el ataque se dirigió contra su proveedor de servicios de refrigeración.

Aunque el EFS no ha revelado el nombre del proveedor afectado, la empresa europea de equipos de refrigeración Coolworld Rentals confirmó en un comunicado que un incidente de ciberseguridad, relacionado con un software de supervisión remota, afectó a un número limitado de sus unidades de refrigeración.

Coolworld señala que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en un componente de un tercero, el cual estaba fuera del control directo de la empresa.

“La vulnerabilidad de la que informan actualmente los medios de comunicación corresponde a un componente de un proveedor externo y estaba fuera del control directo de Coolworld”, declaró la compañía.

“Solo se vio afectado un número limitado de unidades de Coolworld; la empresa respondió con prontitud y tomó las medidas adecuadas”.

La compañía indicó que está colaborando con los clientes afectados, pero que no hará comentarios sobre casos particulares.

En el EFS, el incidente provocó que los umbrales de temperatura y descongelación en las cámaras de almacenamiento en frío afectadas alcanzaran niveles extremadamente altos.

En estas instalaciones se almacenan productos sanguíneos antes de su distribución a los hospitales, así como muestras biológicas gestionadas por el EFS.

El EFS confirmó que sus sistemas de supervisión y alarma detectaron rápidamente el cambio de temperatura, lo que permitió al personal técnico reparar las unidades afectadas o trasladar los productos a otras instalaciones de refrigeración.

“No se ha detectado ningún impacto en la salud ni se ha reportado la pérdida de productos sanguíneos”, señaló el EFS en su comunicado.

La institución confirmó que las unidades de plasma destinadas a transfusión, así como el plasma utilizado para la fabricación de medicamentos, fueron trasladadas o puestas a resguardo, evitando así que los productos sufrieran daños.

Las operaciones de recolección y distribución de sangre han continuado sin interrupciones.

El EFS informa que sus equipos técnicos están trabajando en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) de Francia y el Ministerio de Salud; asimismo, ha reinforced la supervisión de los equipos de refrigeración y de las temperaturas.

El incidente se produce tras una oleada de ciberataques dirigidos contra sistemas de refrigeración en todo el continente, en los cuales los atacantes manipulan remotamente los ajustes de temperatura o activan funciones de descongelación que desactivan la refrigeración.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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