La Comisión Europea confirmó que unos atacantes robaron datos personales durante un ciberataque —en el que se empleó inteligencia artificial (AI)— revelado el 19 de noviembre de 2026.

Su portavoz, Thomas Regnier, confirmó en conferencia de prensa el pasado 23 de noviembre que la plataforma de aprendizaje en línea de la Unión Europea (UE), que ofrece cursos sobre políticas e iniciativas, EU Academy, fue uno de los sistemas vulnerados en el ciberataque dirigido contra el brazo ejecutivo de la UE.

“Este es definitivamente un ciberataque, una campaña cibernética dirigida contra la Comisión a través de una herramienta asistida por AI”, afirmó Regnier.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación en torno a ARTEX, un marco de pruebas de intrusión basado en AI que los investigadores de seguridad han vinculado con campañas de ciberespionaje a gran escala.

Entre los datos sustraídos figuran los nombres y direcciones de correo electrónico de personas ajenas a las instituciones de la UE, aunque la Comisión aún no ha determinado el número exacto de usuarios afectados ni si se ha visto comprometida otro tipo de información personal. Como medida de precaución, se ha restringido el acceso público a la plataforma.

Investigación sigue en curso

La Comisión reconoció públicamente el ciberataque el pasado 19 de noviembre, casi un mes después de que se detectara actividad sospechosa el 22 de octubre de 2026. Varias aplicaciones internas fueron desconectadas temporalmente. Y aunque la mayoría ya se habían restablecido, algunas seguían sin estar disponibles el día que se admitió el incidente.

Más de un mes después de que la Comisión detectara la intrusión, Regnier evitó aclarar en la conferencia si sus equipos de seguridad habían logrado finalmente expulsar a los atacantes.

“Mientras la investigación siga en curso, no haré declaraciones concluyentes sobre la situación actual”, dijo.

Aviso general, en vez de contacto con afectados

A pesar de haber confirmado el robo, la Comisión no se puso en contacto directo con las personas afectadas. En su lugar, publicó un aviso en el sitio web de EU Academy, una decisión que Regnier defendió.

“No se ha contactado a los usuarios de forma individual; en aras de la transparencia, se ha optado por un mensaje general dirigido a todos los usuarios a través del sitio web”, explicó Regnier.

El aviso advierte a los usuarios de que, a raíz de esta brecha de seguridad, podrían ser objeto de ataques de spearphishing (suplantación dirigida), intentos de suplantación de identidad y correo no deseado (spam).

Asimismo, la Comisión recomendó a los usuarios que no faciliten información personal a nadie que se ponga en contacto con ellos alegando estar vinculado a las actividades de EU Academy.

De acuerdo con el sitio The Register, el aviso web es ineficiente si se considera que a los usuarios ya se les había indicado que no volvieran a acceder a la plataforma hasta enero próximo.

Otro aviso señalaba que el servicio permanecería inactivo desde el pasado 11 de noviembre hasta el 14 de enero de 2027, periodo durante el cual la Comisión llevará a cabo la reconstrucción del sistema.

Cuando la plataforma vuelva a estar operativa, los usuarios deberán registrarse de nuevo, y no se conservará ningún registro de los cursos realizados anteriormente. El vocero de la Comisión no aclaró si la interrupción del servicio y la necesidad de crear nuevas cuentas estaban relacionadas con el ciberataque.

Regulador de datos personales, enterado

La Comisión informó al Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés). El organismo encargado de supervisar cómo las instituciones de la UE gestionan los datos personales indicó al sitio The Register que la Comisión le había notificado el incidente por etapas, pero declinó precisar si consideraba suficiente el enfoque adoptado por la Comisión a la hora de notificar a los usuarios afectados.

“Puedo confirmar que la Comisión Europea ha informado y notificado al EDPS por fases. Nuestros colegas mantienen un contacto regular con los servicios de la Comisión Europea en relación con el ciberataque y sus repercusiones. Se trata de un caso en curso, por lo que, en este momento, no puedo ofrecer más detalles sobre las medidas que el EDPS podría adoptar en su calidad de autoridad supervisora”, señaló un portavoz.