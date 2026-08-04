La plataforma global de recursos humanos (RH) y gestión de nómina, Deel, anunció el pasado 3 de agosto la adquisición de la empresa israelí de ciberseguridad Clarity, especializada en la verificación de identidad, la prevención de fraudes y la detección de contenido manipulado mediante inteligencia artificial (AI).

La operación representa la decimoquinta compra corporativa realizada por el unicornio de RH desde su fundación en 2019. Las condiciones financieras y los montos específicos de la transacción no fueron detallados de manera pública.

Sin embargo, sigue la tendencia de la compra de empresas israelíes especializadas en seguridad de la identidad para reforzar plataformas más amplias. Una de las adquisiciones más representativas de este tipo fue la de CyberArk —también israelí y dedicada a la seguridad de identidades y gestión de accesos privilegiados— por parte de Palo Alto Networks, por aproximadamente $25,000 millones de dólares, concluida en febrero de 2026.

En ambos casos, el objetivo estratégico es integrar capacidades de verificación de identidad y defensa contra amenazas impulsadas por AI (deepfakes, suplantación de identidad y fraude) dentro de ecosistemas existentes: Deel, en gestión de nómina y contratación global; Palo Alto, en su plataforma de ciberseguridad corporativa.

En el caso de Deel, sus herramientas internas de AI ya han procesado más de 250,000 casos mensuales, ahorrado más de un millón de horas a sus equipos y permitido a su departamento de operaciones de RH automatizar más de 400 solicitudes diarias.

Deel y Clarity: verificación de identidad en RR. HH.

El objetivo principal de la adquisición de Clarity, explicó Deel, es extender los mecanismos de validación de identidad más allá de la fase inicial de reclutamiento. En un comunicado, la empresa explicó que ya utiliza las soluciones de la israelí, por lo que la operación está respaldada por resultados reales.

Deel apuntó que las empresas enfrentan desafíos crecientes relacionados con fraudes impulsados por tecnologías de inteligencia artificial. Las herramientas desarrolladas por Clarity permiten identificar de forma automatizada intentos de suplantación de identidad durante entrevistas y procesos remotos.

La integración tecnológica busca incorporar herramientas de ciberseguridad directamente en los procesos operativos de contratación. De este modo, las funciones de control abarcarán el proceso de incorporación de personal y la gestión diaria de accesos a los sistemas corporativos.

La necesidad de este tipo de controles tecnológicos responde al incremento de riesgos vinculados con la suplantación de identidad en entornos digitales.

Integración tecnológica de Clarity en Deel

El cofundador y CEO de Deel, Alex Bouaziz, explicó la motivación detrás de la compra corporativa mediante declaraciones emitidas por la compañía. “Las organizaciones necesitan más que una verificación puntual; necesitan confianza continua”, indicó.

Bouaziz agregó que la incorporación del equipo técnico de Clarity permite integrar salvaguardas que evolucionan de manera paralela a las amenazas digitales.

La tecnología adquirida operará a lo largo de todo el ciclo de vida del trabajador dentro de los sistemas de gestión. Esto incluye desde las revisiones previas a la contratación hasta el aprovisionamiento seguro de dispositivos informáticos y el acceso operativo.

La estrategia responde a un entorno de trabajo distribuido globalmente donde los métodos tradicionales de validación presentan limitaciones técnicas.

El equipo de ingeniería de Clarity se incorporará de forma formal a la estructura interna de Deel para continuar con el desarrollo de infraestructura. Las capacidades técnicas de la startup se aplicarán de manera transversal en los servicios que la plataforma ofrece a más de 35,000 organizaciones en diversos países.