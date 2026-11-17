Chase Bank informó que, para la tarde del pasado 16 de noviembre, las transacciones ya se estaban procesando con normalidad, tras una interrupción en Estados Unidos que provocó que algunos clientes tuvieran dificultades para acceder a sus cuentas y retirar fondos.

“Las transacciones ya se están procesando con normalidad”, señaló un portavoz de Chase alrededor de las 18:30 horas, según reportó la cadena NBC. JPMorgan Chase opera alrededor de 15,000 cajeros automáticos solo en Estados Unidos.

Los problemas en Chase se suman a una serie de fallos técnicos a nivel nacional ocurridos durante la última semana, los cuales han mermado la confianza pública en los sistemas que decenas de millones de estadounidenses utilizan a diario. No obstante, no existen pruebas de que estos incidentes estén relacionados entre sí.

La semana pasada, Microsoft Outlook dejó de funcionar durante aproximadamente 48 horas debido a lo que la empresa describió como una actualización de capacidad.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de los vuelos a nivel nacional durante varias horas, debido a lo que las autoridades estadounidenses calificaron como una actualización fallida en sus sistemas.

Descartan ciberataque

La interrupción comenzó el 16 de noviembre por la mañana, según dijo a NBC una fuente cercana al asunto que no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas.

Después empezaron a surgir reportes en línea de clientes de diversas entidades bancarias que indicaban haber recibido mensajes de error al intentar realizar transacciones.

Los inconvenientes afectaron tanto a las transacciones realizadas en línea como a las efectuadas de forma presencial en las sucursales.

Cerca de las 15:00 horas, Chase comunicó a través de la plataforma X que “JPMorganChase experimentó un problema temporal derivado de una falla de software en su infraestructura local” y que se estaba trabajando en su resolución.

JPMorganChase has experienced a temporary issue related to a software bug in on-premise hardware systems – there is no evidence this is cyber-related. It is taking longer than usual to service some customers.



Where we were party to a transaction involving other banks, those… — Chase (@Chase) November 16, 2026

El banco aclaró que el problema no estuvo relacionado con un ciberataque y que no afectó a todo el sistema bancario. “Es posible que otros bancos se hayan visto afectados por una mayor lentitud en las transacciones, únicamente en los casos en que participaban en una operación con nosotros”.

La entidad bancaria indicó que los clientes seguían teniendo acceso a sus cuentas y fondos, aunque algunas transacciones tardaban más de lo habitual.

Los organismos reguladores, explicó la misma fuente anónima, se pusieron en contacto “de inmediato” con los grandes bancos afectados. “Determinaron rápidamente que la situación estaba controlada y que el servicio ya se encontraba en proceso de restablecimiento”, añadió dicha fuente.

No se ha precisado cuántas cuentas de Chase se vieron afectadas por el fallo técnico. El banco cuenta con aproximadamente 94 millones de clientes en Estados Unidos, además de 5,000 sucursales físicas y 15,000 cajeros automáticos.

“Esto corresponde estrictamente a la banca de consumo” y no está vinculado al resto de las operaciones de JPMorgan Chase, señaló una fuente cercana al asunto que no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas.

Reportan dificultades en Zelle

Los problemas con las cuentas de Chase también parecían impedir que los clientes realizaran transferencias de dinero a través de Zelle, el sistema de pago electrónico de Estados Unidos para enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de ese país.

Un representante de la compañía indicó que los fallos técnicos en su plataforma tenían su origen en Chase. “Zelle no está fuera de servicio; funciona como debería. Un problema en las instituciones financieras podría estar retrasando los pagos a través de Zelle para algunos de sus clientes. Por favor, comuníquense directamente con dichas instituciones”, declaró la empresa

Sin embargo, un representante de U.S. Bank confirmó que los usuarios de Zelle estaban experimentando dificultades. “Los sistemas de U.S. Bank no se han visto afectados directamente. Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos mediante Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en sus transacciones”, afirmó el portavoz.