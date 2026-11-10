El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó que, ante un incidente de ciberseguridad, algunos de sus servicios institucionales permanecen temporalmente suspendidos.

A través de su cuenta de X, la universidad explicó que la Dirección de Servicios Tecnológicos e Informáticos, que encabeza Uciel Fragoso Rodríguez, trabaja con especialistas en el diagnóstico y en la definición de las condiciones necesarias para restablecer los servicios de forma segura.

De acuerdo con su comunicado, publicado después de las nueve de la mañana del 10 de noviembre, la conexión a internet en los campus Río Hondo y Santa Teresa (Ciudad de México) también estaba suspendida.

La institución, que no dio más detalles sobre el incidente (si se trata de ransomware, una filtración de datos personales, una extorsión o un ataque dirigido), aseguró que compartirá nuevas actualizaciones del caso a través del mismo canal.

Caída de servicios y afectación en la red

Integrantes de la llamada comunidad itamita reportaron, un día antes (9 de noviembre), en redes sociales la caída del correo electrónico desde el fin de semana, así como la de Canvas, la plataforma de gestión de aprendizaje en línea.

@ITAM_mx has been hacked. I cannot get emails in my ITAM account. So, please email me to my private email address or DM me, if you need to reach out. — Horacio Larreguy (@HLarreguy) November 9, 2026

@ITAM_mx internet services are down, including my work email. If you sent me something today or over the weekend send it again to my personal email. Not sure when this will be resolved — Mauricio Romero (@marome1) November 9, 2026

El peor enemigo de los itamitas es el itam (nos hackearon,no hay internet y no sirve canvas) — rg 💤 (@rgmimon) November 10, 2026

Además, su página web quedó completamente inaccesible mostrando el error “ DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN “, que indica que los servidores de nombres (DNS) del ITAM dejaron de responder o traducir el dominio a una dirección IP pública.

Se desconoce si la caída se debió al propio incidente o a que el equipo de IT aplicó una medida intencional de aislamiento (air-gapping) para desconectar la red y frenar el ataque o la exfiltración de datos.