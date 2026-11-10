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El ITAM sufre incidente de ciberseguridad y suspende sus servicios digitales e internet

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La universidad investiga la falla que dejó fuera de línea su web, correo y la plataforma Canvas, afectando la red en los campus Río Hondo y Santa Teresa.

Publicado el 10 nov 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

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El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó que, ante un incidente de ciberseguridad, algunos de sus servicios institucionales permanecen temporalmente suspendidos.

A través de su cuenta de X, la universidad explicó que la Dirección de Servicios Tecnológicos e Informáticos, que encabeza Uciel Fragoso Rodríguez, trabaja con especialistas en el diagnóstico y en la definición de las condiciones necesarias para restablecer los servicios de forma segura.

De acuerdo con su comunicado, publicado después de las nueve de la mañana del 10 de noviembre, la conexión a internet en los campus Río Hondo y Santa Teresa (Ciudad de México) también estaba suspendida.

La institución, que no dio más detalles sobre el incidente (si se trata de ransomware, una filtración de datos personales, una extorsión o un ataque dirigido), aseguró que compartirá nuevas actualizaciones del caso a través del mismo canal.

Caída de servicios y afectación en la red

Integrantes de la llamada comunidad itamita reportaron, un día antes (9 de noviembre), en redes sociales la caída del correo electrónico desde el fin de semana, así como la de Canvas, la plataforma de gestión de aprendizaje en línea.

Además, su página web quedó completamente inaccesible mostrando el error “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN“, que indica que los servidores de nombres (DNS) del ITAM dejaron de responder o traducir el dominio a una dirección IP pública.

Se desconoce si la caída se debió al propio incidente o a que el equipo de IT aplicó una medida intencional de aislamiento (air-gapping) para desconectar la red y frenar el ataque o la exfiltración de datos.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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