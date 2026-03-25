Mazda revela una brecha de seguridad que expuso datos de empleados y socios | IT Masters Mag

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Mazda revela una brecha de seguridad que expuso datos de empleados y socios

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Un portavoz de la automotriz de origen japonés aseguró que el incidente no está relacionado con ransomware.

Publicado el 25 mar 2026
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Fachada de la concesionaria Mazda, con el logotipo de la empresa claramente visible. Marca japonesa de autos reconocida por su diseño y tecnología. Guadalajara, Jalisco, Mexico, June 24, 2025.

Mazda Motor Corporation anunció que la información de sus empleados y socios comerciales quedó expuesta en un incidente de seguridad detectado en diciembre pasado.

La compañía indicó que los atacantes explotaron una vulnerabilidad en un sistema relacionado con la gestión de almacenes de piezas adquiridas en Tailandia. El sistema de IT no contenía datos de clientes. Además, la filtración de datos se limita a 692 registros.

“Hemos identificado indicios de acceso externo no autorizado a un sistema de gestión utilizado para las operaciones de almacén relacionadas con las piezas adquiridas en Tailandia”, indicó la empresa en un comunicado.

Tras este descubrimiento, añadió, la compañía informó de inmediato del asunto a la Comisión de Protección de Datos Personales —un organismo externo de la Oficina del Gabinete de Japón— e implementó las medidas de seguridad pertinentes y llevó a cabo una investigación en colaboración con una organización externa especializada.

Mazda es uno de los mayores fabricantes de automóviles de Japón, con una producción anual de 1.2 millones de vehículos e ingresos de casi $24,000 millones.

Mazda descarta se trate de ransomware

Un portavoz de Mazda confirmó a BleepingComputer que el incidente no está relacionado con ransomware. Según nuestra investigación hasta la fecha no hemos confirmado ninguna infección de malware ni ataques de ransomware. Por el momento, no se ha confirmado ningún contacto por parte de los atacantes”.

El grupo de ransomware Clop publicó en noviembre de 2025 Mazda.com y MazdaUSA.com en su sitio web de filtraciones, afirmando haber comprometido tanto al fabricante de automóviles japonés como a su filial estadounidense.

El vocero añadió que tampoco han confirmado algún impacto directo en las operaciones.

La investigación

Su investigación reveló que la información potencialmente expuesta incluye los siguientes tipos de datos:

  • IDs de usuario
  • Nombres completos
  • Direcciones de correo electrónico
  • Nombres de empresas
  • Identificadores de socios comerciales

Aunque Mazda afirma no haber detectado ningún uso indebido de dicha información, la compañía recomienda que las personas afectadas se mantengan alerta, ya que el riesgo de ataques de phishing y estafas dirigidos a ellas es significativo.

Además de dar aviso a las autoridades, Mazda también implementó medidas de seguridad adicionales en sus sistemas de IT, incluyendo la reducción de la exposición a internet, la aplicación de parches de seguridad, el aumento del monitoreo de actividades sospechosas y la introducción de políticas de acceso más estrictas.

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