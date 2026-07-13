Por segunda vez, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) recibió una multa millonaria por incumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. La falta ocurrió en el tratamiento de estos con el sistema Fan ID, implementado desde enero de 2023.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó el pasado 12 de julio a la FMF con $42 millones 849,095 pesos, una de las primeras multas —al menos públicamente— que la dependencia impone desde la entrada en vigor en mayo de 2025 de la reforma que la convirtió en la autoridad encargada de tutelar la transparencia y la protección de datos personales.

En un comunicado, la dependencia explicó que la resolución determinó que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema Fan ID, cometió dos infracciones: no informar adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles y no obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

De acuerdo con Anticorrupción, haber omitido esa información en su aviso de privacidad impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de sus datos personales y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

La dependencia impuso la multa casi tres años después de que se implementara el sistema Fan ID, pero no explicó si es por una práctica vigente o si se trata de una sanción por una falta ya enmendada.

Tres días después, la Federación señaló que utilizará “todos los medios de defensa” a su alcance para evitar la aplicación de la multa. Agregó que el procedimiento que derivó en la sanción estuvo marcado por “vicios procesales”.

En 2023, el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) multó con $23 millones 69,707 a la FMF por la campaña “Registra tu boleto”, ideada para combatir el grito homofóbico. A través de esta, la Federación solicitó a los aficionados que registraran sus datos, previo a su entrada a los partidos de la selección nacional contra Panamá y Estados Unidos en el Estadio Azteca en febrero y marzo de 2022.

Reportes periodísticos de ese entonces informaron que la FMF recabó datos personales de menores de edad, sin consentimiento de sus padres o tutores, entre otras faltas.

También en 2022, previo a la implementación del Fan ID, la Federación junto con la LigaMx instalaron una mesa técnica de trabajo conjunto con el INAI, institución que desde noviembre de 2023 advirtió que había brechas importantes para asegurar el tratamiento adecuado de los datos personales que se recababan.