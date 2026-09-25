Agentes de inteligencia artificial (AI) vinculados con OpenAI sondearon sitios de información pública de varios países en busca de vulnerabilidades y obtuvieron acceso no autorizado a un portal del Gobierno australiano durante tareas de extracción de información, como parte de un proyecto de investigación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el 24 de septiembre que un agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado a un portal de informes estadísticos de Medicare gestionado por Services Australia, la dependencia gubernamental responsable de administrar pagos y servicios de salud y asistencia social.

El incidente afectó al Medicare Statistics Reporting Portal, un sitio público para consultar estadísticas sobre el programa de salud pública de Australia y el gasto en medicamentos.

El acceso no autorizado se produjo el pasado 18 de junio. El agente accedió a información tanto pública como no pública y escribió archivos en un servidor interno, según Albanese. “Por el momento, no se cree que se haya accedido a información personal, pero las investigaciones continúan”, indicó.

En conferencia de prensa en Nueva York (Estados Unidos), explicó que el incidente ocurrió durante una investigación de OpenAI sobre el gasto público en medicamentos y señaló que existían medidas de protección para bloquear las solicitudes de datos, pero que el agente logró eludirlas.

Y detalló que el agente de AI encontró repetidamente restricciones de acceso al intentar obtener información, pero encontró una manera de sortear esos bloqueos. “El modelo intentó vías alternativas y esto condujo a un acceso no autorizado a otras áreas”, indicó.

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Transluce, un laboratorio de investigación sin fines de lucro, publicó un informe sobre esta actividad, basado en el análisis de registros públicos del servicio de escaneo de URL urlquery.net. Los hallazgos incluyen que los agentes lo utilizaron para sortear restricciones de acceso y, en algunos casos, recurrieron a su navegador remoto para recuperar información de sitios públicos.

El laboratorio describe tres casos ocurridos entre mayo y junio de 2026 dirigidos a la biblioteca digital de la Universidad de Nuevo México, a Data USA y al Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW).

En los tres, los agentes no tenían como objetivo realizar tareas de ciberseguridad, sino recuperar información y recurrieron a técnicas de explotación cuando encontraron obstáculos para obtenerla, según Transluce.

De acuerdo con el informe, los agentes de AI realizaron siete intentos de sondeo contra la organización educativa, incluyendo intentos de explotar vulnerabilidades de inyección SQL, inyección de comandos y path traversal (recorrido de rutas), mientras trataban de recuperar una fotografía.

En el caso de Data USA, una plataforma de datos públicos del Gobierno estadounidense, Transluce halló pruebas de que los agentes de AI sondearon el servicio en busca de múltiples vulnerabilidades tras recibir errores derivados de consultas mal formadas relacionadas con la Universidad de Iowa.

Al actuar contra el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, los agentes de AI buscaron vulnerabilidades explotables —incluido un ataque de Cross-Site Scripting (XSS) reflejado— después de obtener errores.

Los investigadores señalaron que Cloudflare bloqueó las solicitudes, pero aun así los agentes lograron recuperar un archivo público de un servidor de preproducción. Transluce señaló que no se expuso información no pública, aunque el agente consiguió sortear las medidas contra bots del sitio.

Transluce subrayó que no encontró pruebas de que alguno de los intentos observados tuviera éxito, aunque advirtió que el conjunto de datos públicos es incompleto y que no se puede descartar que los agentes usaran “escaneos privados u otros medios”.

OpenAI investiga casos revelados por Transluce

Un portavoz de OpenAI le respondió al sitio BleepingComputer que la revisión inicial sugiere que gran parte de la actividad descrita en el informe de Transluce coincide con casos que se encuentran en diversas fases de investigación dentro de su revisión continua de la actividad de modelos con comportamiento fuera de alineación.

“Nos hemos puesto en contacto con la Universidad de Nuevo México y con Data USA, y hemos mantenido comunicación con el gobierno australiano sobre los sitios web gubernamentales afectados”, señaló.

Sin embargo, la startup de AI añadió que está dando prioridad a los incidentes más graves antes de revisar actividades de menor gravedad, como agentes que envían spam a sitios web. Se prevé que la revisión lleve meses debido a la magnitud del esfuerzo y a la necesidad de examinar cada caso de forma individual.

Australia investiga brecha por agente de OpenAI

Albanese también señaló que el Gobierno australiano tiene conocimiento de otros tres sistemas que podrían haber sido afectados por el mismo incidente: el AIHW, el NSW Bureau of Crime Statistics and Research y el Victorian Department of Health.

Cuando se le preguntó si se trataba del mismo incidente relacionado con OpenAI, el primer ministro respondió: “Sí, es el mismo incidente”. Sin embargo, aclaró que todavía se está determinando si el agente accedió a esos sistemas.

El primer ministro indicó que se inició una investigación para determinar si se vieron afectados otros sistemas gubernamentales, pero adelantó que, con base en las pruebas disponibles hasta el momento, no hay indicios de que el incidente haya afectado a personas.

“He hablado con el CEO de OpenAI, Sam Altman, para expresar la profunda preocupación de Australia ante este incidente. Asimismo, he manifestado mi decepción por el hecho de que la empresa tardara demasiado en informar al Gobierno sobre lo sucedido; la forma en que se realizó dicha notificación también resultó inaceptable”, declaró.

Un representante de OpenAI declaró al sitio BleepingComputer que la empresa descubrió la intrusión en agosto, mientras investigaba una “actividad del modelo no alineada con las directrices”.

La compañía notificó a Services Australia el pasado 10 de septiembre tras validar la actividad e investigar a qué información habían accedido los agentes. “Nuestra revisión no halló pruebas de acceso a historiales de pacientes. La información a la que se accedió incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.”

La respuesta de OpenAI y Australia

Dado que la revisión de la actividad del agente sigue en curso, OpenAI está notificando a las organizaciones afectadas y proporcionando información técnica para apoyar las investigaciones y ayudar a corregir posibles vulnerabilidades de seguridad.

Por último, Albanese anunció la creación de un grupo de trabajo para llevar a cabo una revisión urgente e inmediata de este incidente, con el fin de determinar si los procesos actuales son adecuados para responder a ciberincidentes relacionados con la inteligencia artificial (AI).

“Este grupo de trabajo estará liderado por mi departamento y contará con la participación del coordinador nacional de Ciberseguridad, la Oficina de AI, la Dirección de Señales de Australia, el Instituto Australiano de Seguridad de la AI y Services Australia“, informó.