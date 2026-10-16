Proofpoint adquirirá la firma de seguridad de datos Varonis Systems en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente $6,300 millones de dólares (mdd), la mayor adquisición de una empresa de ciberseguridad anunciada en 2026 hasta el momento.

En diciembre de 2025, ServiceNow acordó comprar Armis por $7,750 mdd, mientras que en marzo de ese año Google anunció la compra de Wiz por $32,000 millones de dólares, una de las mayores operaciones del sector registradas.

La adquisición de Varonis, cuyo cierre está previsto para la primera mitad de 2027, busca integrar las capacidades de Proofpoint para proteger las comunicaciones y prevenir la pérdida de información con las herramientas de Varonis para identificar datos sensibles y controlar su acceso.

La compañía resultante —que atenderá a más de 16,000 empresas y millones de organizaciones en todo el mundo, de acuerdo con la empresa— pretende ofrecer una plataforma unificada que permita localizar información crítica, supervisar qué pueden consultar las personas y los sistemas de inteligencia artificial (AI), y evitar filtraciones de datos.

La operación también responde al reto de controlar el acceso de la AI agéntica a la información corporativa. Proofpoint sostiene que las empresas necesitan identificar qué datos pueden consultar estas herramientas, qué permisos tienen y cómo los utilizan, para reducir el riesgo de exposición o pérdida de información.

En virtud del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán $49.75 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de 52% respecto al precio de cierre de las acciones el 22 de junio, un día antes de que surgieran las primeras especulaciones sobre una posible venta, indicaron las compañías.

Varonis reforzará la seguridad de datos y AI

Varonis, fundada en 2005 con sede en Miami (Estados Unidos), ofrece servicios de seguridad digital que incluyen la clasificación de datos en sistemas de almacenamiento en la nube y el seguimiento del comportamiento de los empleados.

En septiembre pasado, la agencia Reuters informó que Proofpoint mantenía conversaciones para adquirirla, luego de que meses antes (junio) diversos medios señalaron que estaba considerando una venta tras recibir muestras de interés por parte de firmas de capital privado, lo que provocó un alza de aproximadamente 30% en el precio de sus acciones.

La oferta, de acuerdo con la agencia, valora su capital en $5,710 millones. Sus acciones subieron alrededor de 2.7 % en las operaciones después del cierre del mercado.

Para el CEO de Varonis, Yaki Faitelson, la compra es un reconocimiento al extraordinario trabajo realizado por el equipo durante las últimas dos décadas. “Hoy comienza una nueva etapa apasionante para la compañía y nuestros clientes”, aseguró en un comunicado.

Goldman Sachs actuó como asesor financiero de Varonis, mientras que BofA Securities, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities, UBS Securities y Mizuho Securities USA asesoraron a Proofpoint.

Varonis informó que anunciará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 3 de noviembre, pero no llevará a cabo una conferencia de resultados.

Proofpoint, que comercializa software para ayudar a las empresas a defenderse frente a ciberataques, fue adquirida por Thoma Bravo en 2021 mediante una transacción de privatización que valoró la compañía en unos $12,300 mdd.

“Nuestra misión es proteger la AI y los datos que la sustentan. Al unir fuerzas con Proofpoint, podremos cumplir esta misión más rápido que nunca”, afirmó Faitelson, quien también es cofundador de la firma.