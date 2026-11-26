Rackspace va a cerrar su servicio en la nube de bajo costo “Spot” tras una brecha de seguridad, otorgando a sus clientes un plazo de dos semanas para trasladar sus cargas de trabajo y recuperar sus datos.

En un comunicado publicado el 24 de noviembre, la empresa de computación en la nube informó que su servicio Rackspace Spot dejará de operar el 8 de diciembre a las 17:00, hora del centro (23:00 UTC). Todas las cargas de trabajo que sigan en ejecución en ese momento serán finalizadas, y los clientes ya no podrán acceder a sus datos.

“Tras el reciente incidente de seguridad que afectó a Rackspace Spot, Rackspace ha tomado la decisión de cerrar el servicio”, señaló la compañía. “Se está notificando a los clientes de Spot sobre el cronograma de cierre, las instrucciones para recuperar sus datos y los pasos a seguir para asegurar sus entornos”.

Los clientes tendrán que lidiar con las consecuencias de la brecha mientras intentan, simultáneamente, extraer sus aplicaciones y datos de la plataforma.

Según una notificación enviada a los clientes —a la que tuvo acceso The Register—, los atacantes utilizaron credenciales filtradas para acceder a partes de Rackspace Spot durante un período de casi 22 horas el 17 de noviembre. Rackspace no tuvo conocimiento de la intrusión hasta el día siguiente, después de que un cliente diera la voz de alarma.

Los intrusos se hicieron pasar por usuarios legítimos, crearon pods en los clústeres de Kubernetes de los clientes, obtuvieron acceso a credenciales almacenadas (conocidas como Kubernetes Secrets) y enumeraron los nodos y volúmenes de almacenamiento.

“Con ese acceso, podrían haber leído cualquier Secret en los clústeres de un usuario afectado, así como cualquier token de API o refresh token (token de actualización) de Spot que dicho usuario poseyera”, explicó Rackspace a sus clientes.

Desde entonces, Rackspace ha revocado los tokens y sesiones afectados, ha eliminado los pods introducidos por los intrusos y ha modificado las claves de la plataforma y del almacenamiento que se vieron comprometidas. Por su parte, los clientes deben volver a emitir sus tokens de API, descargar nuevos archivos de configuración de Kubernetes y rotar las credenciales almacenadas en sus clústeres, incluidas las contraseñas de bases de datos y las claves de API de terceros.

Sirish Raghuram, cofundador y director de crecimiento (Chief Growth Officer) de Platform9 —empresa que desarrolló Spot conjuntamente con Rackspace—, ofreció detalles sobre la causa raíz en una publicación en GitHub el 20 de noviembre.

“Se vulneró un sistema de observabilidad utilizando una credencial comprometida”, escribió Raghuram. “Se trató, evidentemente, de un error crítico de nuestra parte, y lamentamos profundamente haber permitido que esto sucediera”.

Raghuram señaló que el incidente hizo necesarios cambios importantes en los clústeres de infraestructura subyacentes, lo que prolongó la interrupción del servicio.

El principal atractivo de “Spot” era su bajo costo de computación. El servicio funcionaba mediante un modelo de precios basado en subastas, que permitía a los clientes pujar por infraestructura en la nube a una fracción del costo de las instancias convencionales bajo demanda. Rackspace prometía ahorros de hasta el 90 % a los clientes dispuestos a tolerar interrupciones en sus cargas de trabajo. Una interrupción permanente, sin duda, no era lo que tenían en mente.

Rackspace no ha explicado por qué optó por el cierre en lugar de la recuperación, ni ha revelado cuántos clientes se vieron afectados, ni ha aclarado si ofrecerá prórrogas para realizar la migración.