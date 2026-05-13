Tanto el presupuesto como el factor humano son los principales obstáculos para lograr una operación continua, por lo que ahora la identidad es el nuevo perímetro de defensa en temas de ciberseguridad.

Esa fue una de las conclusiones en la que coincidieron los asistentes en Monterrey a la tercera mesa redonda del IT Masters Club de Netmedia —casa editorial de este sitio web— sobre “Ciberseguridad empresarial: de la gestión reactiva a la estrategia basada en servicios administrados”.

Como en las dos ediciones previas, primero en Guadalajara (Jalisco) y después en Ciudad de México, se contó con el apoyo de Bestel. A este encuentro se dieron cita 10 líderes IT de grandes empresas del norte de México.

La directora de Ventas de Bestel, Mara Correa, señaló que el objetivo principal fue escuchar las preocupaciones reales de los directivos para mejorar la estrategia de servicios en cuanto a ciberseguridad.

“Estar aquí nos permite escuchar su voz, sus preocupaciones, sus necesidades, sus experiencias. La verdad es que nos sirve bastante para enriquecer nuestro portafolio y la estrategia que tenemos en Bestel”, comentó.

Resiliencia y velocidad, el valor de los MSS

Como introducción, el director editorial de Netmedia, Francisco Iglesias, resaltó la necesidad de traducir las métricas técnicas al lenguaje de negocio, y puso en la conversación la primera estadística: en México, una brecha puede tardar hasta 241 días en ser detectada y contenida.

“La ciberseguridad se mide en tiempo y no se mide en tecnología: ¿Cuánto tiempo están dentro de nuestra red?, ¿cuánto tiempo nos tardamos en identificarlos y en cuánto tiempo podemos sacarlos, para que no tengan chance a dañarnos o afectarnos de más?”, señaló.

Iglesias indicó que es aquí donde aparece el modelo de servicios administrados de seguridad (MSS). Sin embargo, apuntó, “es importante entenderlo bien: no es delegar el riesgo, es escalar la operación”.

Este funciona así: la empresa mantiene control estratégico, el proveedor ejecuta operación 24/7 y ambos trabajan en mejora continua.

De acuerdo con Iglesias, la nueva ventaja competitiva en ciberseguridad no es la protección, sino la velocidad de respuesta y la resiliencia.

Gobierno de ciberseguridad: Alianzas estratégicas y reporte al Consejo

Para abrir la conversación, Iglesias preguntó a los asistentes: ¿Qué tan definido está su gobierno de ciberseguridad para operar con terceros?

El CIO para México y Perú de GM Financial de México, Heriberto Landetta, explicó que en su empresa, aunque tienen modelos aprobados para el gobierno de la ciberseguridad, consideró que el exceso de herramientas genera cierta lentitud en los sistemas, pero lo considera como un “dolor necesario“.

“Los mismos usuarios experimentamos la lentitud de nuestro sistema… empieza a hacerse un poco desesperante, pero es un hecho que el modelo lo tenemos ahí está… A veces es dolor necesario”.

Sobre esa línea, la jefa de IT de Oxxo Gas, Ivonne Escobar, compartió que en su compañía tuvo un incidente hace cuatro años que sensibilizó al negocio, por lo que destacó la importancia de buscar aliados expertos.

“Cuando nos pasó, el negocio en sí tuvo una sensibilidad [… tomamos todos acciones inmediatas sobre la prevención, sobre la protección, buscar terceros, buscar expertos, buscar alianzas que nos ayudaran”

El director de IT de Grupo PROMAX, Adalberto Bazaldúa Tienda, comentó que trabaja con múltiples proveedores y que la conciencia organizacional suele despertar tras un incidente.

“Hasta que te pasa algo, un incidente pequeñito, la conciencia de la gente y la organización empieza a responder: ‘Oye, ya nos pasó algo o pudo habernos pasado algo’. Entonces empiezas a estar pensando en una mejora continua una y otra vez”

En ese sentido, el director de IT de Cuprum, Mario Antonio García Olvera, resaltó el valor de los terceros no solo por la operación, sino por el asesoramiento basado en experiencias previas con otros clientes.

“No es solamente la parte operativa del tercero en estos temas de ciberseguridad, sino la parte de advice basado en la experiencia y en lo que ellos ven en el entorno. La verdad es que eso para mí siempre ha sido un valor muy importante”, comentó.

El director de IT de Trayecto, Hernán Guerra, explicó cómo la ciberseguridad pasó de ser una jefatura relegada a una “dirección que reporta al Consejo”, como así lo calificó, especialmente tras sufrir ataques de ransomware.

“De que el área de ciberseguridad estuviera relegada debajo de una jefatura en el área de infraestructura a que ahora esté a nivel dirección y de los proyectos de la organización a nivel consejo“, dijo.

Table top y auditorías: Pruebas de resiliencia ante ataques

En su primera intervención, el CIO de Value Grupo Financiero, Gerardo Martínez, señaló que para su compañía los procedimientos son normativos —incluso por regulación federal—.

Martínez compartió que actualmente utilizan ejercicios de “table top” (debate estructurado en el que un equipo directivo discute un escenario de probable crisis) con el objetivo de concientizar a las áreas sobre cuánto tiempo tardarían en levantar la operación tras un ataque.

“Nos sentamos y decimos: ‘A ver, nos pegó esto. Tú área, ¿cuánto tiempo te tardas en levantar?’. Platicado y empiezas a hacer que la gente tome conciencia del impacto de un ataque real“.

Landetta, de GM Financial de México, contó una experiencia que ocurrió en su compañía, cuando tuvieron un problema con un proveedor, provocando que no pudieran contar con sistema para realizar créditos automotrices durante 15 horas.

En ese sentido, Escobar, de Oxxo Gas, señaló que cada año al menos se tienen tres auditorías con una empresa de ciberseguridad en donde se hacen pruebas para poder reforzar los sistemas de ciberseguridad.

Correa, de Bestel, indicó que para estos procedimientos también es de vital importancia que se focalice en la cadena de suministro, por lo que sugirió que se cambien de proveedor periódicamente.

Francisco Javier González Morales, director de IT de Dollar General, mencionó que en su rubro realizan evaluaciones de seguridad antes de contratar a cualquier proveedor de servicios en la nube, y dentro de los análisis se incluye una póliza de seguro en los contratos.

“Cada vez que vamos a implementar una nueva solución o un nuevo proveedor… hacemos un assessment antes de seguridad para ver cómo estamos… incluso llegando ahora ya a meter hasta pólizas de seguro dependiendo de los riesgos”

En su primera intervención, Juan Antonio García Ramírez, gerente de IT de Viakem, abogó por los escaneos de vulnerabilidades como una práctica interna constante para no ser sorprendidos por las autoridades

“Los escaneos de vulnerabilidad en las auditorías se tienen que realizar como una práctica interna de tecnología para que justamente cuando vengan las autoridades, no quieres que te descubran que estás mal”

Barreras para la operación continua

Finalizada la primera cuestión, Iglesias comenzó a detallar la segunda pregunta: ¿Qué te impide pasar de reactivo a operación continua?

La mayoría de la mesa redonda identificó que uno de los principales obstáculos para lograrlo fue el presupuesto.

Partiendo de esa premisa, Hernán Guerra Martínez detalló que el salto financiero de reactivo a continuo es muy grande, por lo que han tenido que avanzar por etapas en su roadmap.

“Tuvimos que hacer el roadmap este de qué se necesitaba hacer y lo que nos dijeron es, bueno, hagamos los siguientes dos pasos antes de llegar al de operación continua… sí el salto en presupuesto era importante, no se negó la petición, lo que nos dijeron es vamos asegurando los pasos anteriores”

Por su parte, Heriberto Landetta destacó que el tema del presupuesto sigue siendo muy cuestionable.

“El tema de presupuesto siempre es cuestionable… te preguntan muchísimo, ¿y por qué?, ¿y qué me vas a dar?, ¿y qué va a pasar?, ¿y si no lo implementas, qué? …solamente no puedo garantizar nada”.

Por su parte, en una primera intervención, Adalberto Bazaldúa, compartió que como respuesta, él contestó con la palabra “riesgo”, pero no dejó de lado la palabra que más respondieron en la mesa redonda, coincidiendo que el presupuesto es clave para la mejora en la ciberseguridad.

“El costo se vuelve exponencial. Entonces, tienes que voltear a ver, oye, ¿cuál va a ser mi recuperación? La recuperación tiene que ser más rápida que poner más capas para llegar a un 10% de riesgo. Entonces empiezo a ver cómo me recupero más pronto si me pasa algo”.

Alethia Quintanilla, expresó que en ese tema de presupuesto, para evitar que tenga un gran porcentaje de inversión, una opción sería identificar directamente las áreas en dónde se podría tener una fuga y en ese punto, blindar, ya que no siempre está relacionada una herramienta en específico, sino también el factor humano.

En ese sentido, en una primera intervención al diálogo, Alejandro García Parra, gerente de IT de Fibra MTY, mencionó que una de las opciones para evitar que el presupuesto les afecte, fue la entrada de directores de tecnología al Consejo, decisión que facilitó la aprobación de inversiones y fue a través de esa decisión, se enfocaron en simular ataques de phishing e ingeniería social para entrenar al usuario, que es el eslabón más débil

“Hemos estado invirtiendo en tener herramientas que simulen envío de correo phishing o que estén este simulando incluso llamadas telefónicas… para hacer ingeniería social controlada y ver en dónde exactamente si nos tenemos que enfocar”.

Por su parte, Mario García Olvera criticó que el negocio aún vea la ciberseguridad como un “problema de tecnología” y no propiamente de la empresa.

“Desafortunadamente todavía el riesgo de ciberseguridad de muchas de nuestras organizaciones se sigue viendo como una bronca de tecnología… mientras te restablezco, ese es un problema de negocio y es ese involucramiento de las áreas de negocio hacia estos temas todavía es muy complicado”.

Así mismo, Juan García Ramírez, detalló que tiene que ver el tiempo en el tema de ciberseguridad, sobre todo en lo relacionado a lo que se tiene que acoplar.

“Iba a poner tiempo, pero es como que una cadenita de cosas, o sea, no haces las cosas porque parece que no tienes el tiempo para realizarlo porque son limitados en personas… para poder acceder a incrementar el equipo ahora esto tiene hitos de presupuesto”

En ese sentido, Hernán Guerra Martínez coincidió con lo que expresó García, y agregó que no solo estaba involucrado el tiempo, sino también la audiencia.

“En el caso de nosotros tienes a final del día que leer tu audiencia… le dije: ‘En horas hábiles estamos vendiendo 6.5 millones y medio por hora. Pues tú dime cuántas horas estás dispuesto a quedar fuera’. Ya cuando se los mides así: ‘Ah, pero me cuesta lo que me estás pidiendo, ya te entendí'”

Comunicación con el Negocio y Métricas

La tercera pregunta en la mesa redonda correspondió a la siguiente cuestión, la cual tenían que completar en una frase: “Para que el Comité Ejecutivo / Consejo vea valor en la seguridad, la métrica que hoy nos falta es….” a lo cual, la mayoría de los asistentes contestaron “Pérdida por día”, seguido de “Impacto al negocio” y luego, “Ventas”.

La primera en abrir este bloque de diálogo fue Ivonne Escobar, quien enfatizó que se debe hablar en términos de negocios y no de sistema, es decir, hacer un cambio de cultura donde IT debe hablar el idioma de las finanzas, para mejorar todas las áreas que están en ese espacio.

“Tenemos que hablar el idioma de las cosas, ¿no? dejamos de hablar de seguridad perimetral, cuando empecemos a hablar ingresos; las pérdidas, cuando empezamos a entender los EBITDA… vámonos otra vez a recordar todas las finanzas porque este es el idioma que debemos hablar todos”





Por su parte, Juan García Ramírez sugirió presentar el “paquete completo”, es decir, qué se pierde y qué riesgos residuales está aceptando el Consejo si no invierte para así, determinar si requiere un arreglo o una mejora.

“Contrastar el paquete completo es la gección del riesgo… decirle: ‘Bueno, estás aceptando el no avanzar, no apoyar por lo que tú quieras… estos son los riesgos que está quedando como residuales y ahí como que ya tienes toda la enchilada'”

Alethia Quintanilla, explicó que en su empresa han descentralizado la seguridad, es decir, cada área como ventas o la cadena de suministro, debe gestionar y pagar por sus propios riesgos.

Mario García Olvera, también compartió cómo realizaron un simulacro de noticias ficticias para mostrar a los consejeros cómo se vería la empresa en los medios tras un ataque, lo cual fue muy efectivo para sensibilizarlos.

Alejandro García Parra, compartió que en su organización las capacitaciones de ciberseguridad tienen un impacto directo en el bono anual de desempeño de los empleados.

Le pega finalmente en un porcentaje de los resultados a cada persona, el hecho de que no tome las capacitaciones o este o no atienda los consejos de ciberseguridad, o sea, tiene un peso del bono anual que es la empresa”

En consecuencia, Mario García Olvera mencionó la importancia de métricas como el impacto en el valor de la acción y la reputación en medios, así como compartió que utilizaron un simulacro de noticia ficticia con un periodista real para sensibilizar a los consejeros sobre cómo se vería la empresa tras un ataque.

Mara Anahí Correa, trajo a la mesa de trabajo el concepto de observabilidad y cómo todas las áreas deben ser sensibles al riesgo, ya que un solo clic de un usuario puede impactar a toda la organización, así como también señaló que los hackers han hecho la vulnerabilidad más “cercana” al atacar a las personas en sus dispositivos personales.

Adalberto Balzaldúa Tienda describió cómo la concientización sobre la ciberseguridad mejoró al pedir a los empleados de su empresa que compartieran incidentes personales y profesionales, por lo que estas acciones incrementaron la participación en las capacitaciones mensuales de 20 a 600 usuarios.

Francisco González, destacó que para que los procesos funcionen, el apoyo de la dirección es clave, mencionando que su director general fue anteriormente director de TI, lo que facilita la adopción tecnológica y la discusión sobre temas como la Inteligencia Artificial

Para cerrar este bloque, Alejandro García Parra concluyó que han pulverizado las campañas de entrenamiento por área (jurídico, contabilidad) y que el cumplimiento de estas capacitaciones tiene un peso directo en el bono anual de desempeño de los empleados.

Selección y Prioridades de Servicios Administrados

Ya casi para finalizar y como penúltima pregunta, Francisco Iglesias hizo la siguiente cuestión, ¿qué servicio debería de darles o qué solución debería darles principalmente el servicio de administrado?

El diálogo comenzó con Alejandro García Parra, quien destacó que su prioridad número uno es la respuesta a incidentes porque ya cuentan con monitoreo 24/7 desde hace tres años, además de que señaló que la urgencia de cada servicio depende del punto de madurez en el que se encuentre la organización.

“En el caso de nosotros ahorita principalmente para el número uno era que ya se tenga muy aterrizado todo lo que es la respuesta a incidentes… me interesa más el tema de la respuesta incidentes”

Ivonne Escobar, reforzó la idea de que el servicio administrado debe ser por medio de un socio con el que se trabaje de la mano para resolver las causas raíz de los problemas, no solo para atender tickets y recalcó la idea que el socio ayude a hacer la traducción de los impactos al lenguaje de negocio.

“Lo que estás buscando es que el servicio ya esté administrado, que tú no tengas que hacer la traducción… Vamos juntos en esto de resolver las causas raíz. Entonces ellos (los de sistemas) son los primeros que se vuelven un partner tuyo”.

Por su parte, Gerardo Martínez Díaz, coincidió en que el monitoreo debe de ser 24/7 y la respuesta a incidentes son elementos “obligatorios”

“Yo creo que todos coincidimos en que si no es el 24/7, pues no es un servicio atractivo, entonces es obligado, ¿verdad?. La respuesta a los incidentes pues es detectada y ¿cómo me vas a ayudar? Eso es natural de lo que esperarías de este partner”.

Hernán Guerra Martínez, abordó los criterios de selección, mencionando que buscan proveedores con experiencia específica en su industria y argumentó que un equipo externo es preferible a uno interno porque el externo tiene la visibilidad de lo que le está pasando a la competencia global y local, lo que permite una prevención mucho más amplia.

Alberto Bazaldúa, en torno al comentario anterior, propuso un orden de prioridades distinto como una cobertura de identidad, preparación para incidentes, monitoreo y, finalmente, reportes, además de que consideró que lo más valioso que le ha entregado un proveedor fue una demostración en vivo de una vulnerabilidad, lo que impulsó una remediación inmediata que un reporte escrito no habría logrado.

Heriberto Landetta, se enfocó en la necesidad de reducir el MTTR (tiempo medio de recuperación) y obtener reportes ejecutivos que muestran tendencias claras

“Ya estoy en un punto en el que, si yo busco tener un sizing, consideraría contratar a alguien para que me diga: ‘Oye, bueno, es que sabes que ya en temas de sizing ya estás sobrepasado, tienes demasiados proveedores, tienes demasiados aplicativos de seguridad. Ahora, preocúpate en expandir, darle más recursos a tus sistemas y a tu propio negocio’”.

Juan García Ramírez, subrayó la importancia legal de las cláusulas de salida por incumplimiento de expectativas o niveles de servicio (SLA/OLA) y consideró que hay que ser honestos sobre las capacidades del proveedor, así como revisar sus referencias, es vital para una relación sana.

Por último, Mara Anahí Correa, Bestel, cerró el bloque recomendando que, antes de contratar, las empresas realicen procesos de RFP/RFI exhaustivos y sugiere evaluar certificaciones, clientes de referencia en el mismo segmento y la experiencia real del personal que administrará los servicios para garantizar que el socio entienda las necesidades específicas del negocio

“Fíjense en las certificaciones que tiene el proveedor, fíjense en los clientes de referencia que tiene el proveedor, contratos similares… evaluar desde un principio la experiencia y la referencia que te puedan dar para que eso te ayude como a cerrar esas opciones que puedes tener del servicio administrado”

El tiempo de cada una de las incidencias

Para finalizar, Francisco Iglesias, les preguntó a los participantes sobre el tiempo en el que cada una de las empresas tardan en responder en caso de que surja alguna incidencia relacionada con ciberseguridad, y la gran mayoría destacó que reacción de 1 a 24 horas como tiempo de contención, pero señalaron que lo ideal sería de 1 a 12 horas.

En esta última pregunta, además de contestar, se llegaron a las conclusiones en general.

Entre las que más se destacan, se encuentra Gerardo Martínez Díaz, quien mencionó que, aunque el SOC tiene un SLA de menos de una hora para detección, la remediación suele tomar de 1 a 3 días porque fuera de horas de oficina dependen totalmente del tercero.

Alejandro García Parra destacó que en su empresa realizan ejercicios de recuperación de sistemas críticos y no críticos tres veces al año.

Por su parte, Mario García Olvera, coincidió en que la detección es rápida en su empresa, pero la contención depende de la vulnerabilidad, como ataques de día cero; en sí, su conclusión es la necesidad de especificaciones claras para los socios y el testeo continuo

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Heriberto Landetta, indicó que en su empresa sí hay una detección menor a una hora y contención de 19 a 24 horas, además de que resaltó la importancia de la detección inmediata de bots en sus sitios web comerciales para no afectar las ventas

Hernán Guerra Martínez, admitió que, aunque sus KPIs se miden en segundos o menos de una hora, en la realidad operan en el rango de 1 a 24 horas, además de que también concluyó que deben integrar al SOC como parte de la organización, no solo como un proveedor

Francisco González, explicó que tener sus aplicaciones core en la nube (SaaS) y el apoyo de su equipo en Estados Unidos les permite una respuesta muy rápida, mandando equipos a cuarentena de inmediato ante anomalías.

Ivonne Escobar, destacó que el área de seguridad está separada de TI pero interactúa diariamente, por lo que para ellos, una notificación del socio de seguridad tiene la misma prioridad que una instrucción del CEO.

Alethia Quintanilla, mencionó que en su compañía, el tiempo de contención es de menos de una hora y cuentan con una gobernanza de ciberseguridad externa a TI que supervisa al SOC, por lo que a manera de conclusión, subrayó que la seguridad nunca se pone en riesgo por la operación

Alberto Bazaldúa, definió la ciberseguridad como un proceso de mejora continua, además de que advirtió que no se debe dejar solo al SOC, por lo que también hay que monitorear que los encargados de dicho departamento, también estén haciendo su trabajo correctamente.

Juan García Ramírez, señaló que la contención suele ser el reto más grande porque requiere capacidades y expertos internos que ejecuten las acciones remediadoras tras el aviso del SOC.

Y para concluir, Mara Anahí Correa, cerró el evento enfatizando que el modelo de servicios administrados crece por la escasez de talento y advirtió que el phishing con Inteligencia Artificial es la amenaza más compleja actualmente y reafirma que la seguridad hoy se trata de velocidad de recuperación y confianza en los “partners”.

Asistentes

Adalberto Bazaldúa Tienda, director de IT de Grupo PROMAX; Ivonne Escobar, jefa de IT de Oxxo Gas; Alejandro García Parra, gerente de IT de Fibra MTY; Mario Antonio García Olvera, director de IT de Cuprum; Juan Antonio García Ramírez, gerente de IT de Viakem; Francisco Javier González Morales, director de IT de Dollar General; Hernán Elionay Guerra Martínez, director de IT de Trayecto; Gerardo Martínez Díaz, CIO de Value Grupo Financiero; Heriberto Landetta Cabrera, CIO para México y Perú de GM Financial de México, y Alethia Quintanilla, directora de Gobernanza de activos de IT de Schneider Electric México.