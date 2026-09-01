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Fernando Zambrana, director general para México de Veeam: “Queremos que nos vean como la empresa que puede darles confianza para invertir en AI”

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Tras asumir la dirección del líder en backup, el ejecutivo detalla la estrategia para transformar la protección de datos en ciberresiliencia operativa.

Publicado el 1 sep 2026
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Mónica Mistretta

Fundadora, presidenta y directora general de Netmedia

Fernando Zambrana, director general de Veeam México, posa frente al logotipo de la empresa de ciberresiliencia.
Zambrana: "Tener un respaldo es una cosa, tener una estrategia ya de ciberresiliencia es otro tema completamente distinto, es mucho más completo". Crédito: Veeam

En México, Veeam entra en una nueva etapa bajo la dirección de Fernando Zambrana. Su principal reto no es introducir una marca desconocida, sino modificar la percepción construida durante años en torno al backup.

“El crecimiento que estamos buscando involucra convertirnos en una empresa mucho más estratégica para los clientes”, explicó Zambrana, quien divide la evolución de la compañía entre backup, ciberresiliencia y, ahora, confianza en los datos empleados por inteligencia artificial (AI).

“Que nos dejen de ver como un líder de backup y más como una empresa que puede darle la confianza de invertir en todos estos proyectos de AI”, comentó en su primera entrevista a medios tras convertirse en director general para México de Veeam a principios de agosto.

A escala mundial, IDC colocó a Veeam en el primer lugar del mercado de software de protección de datos durante el segundo semestre de 2025, con 13.6% de participación, frente a 13.2% seis meses antes.

La ampliación del portafolio se aceleró con la adquisición de Securiti AI por $1,725 millones de dólares (mdd), completada en diciembre de 2025. La operación incorporó capacidades de DSPM, privacidad, gobierno y AI Trust, además de unos 600 especialistas.

En mayo de 2026, Veeam presentó DataAI Command Platform como la infraestructura destinada a integrar protección, gobierno, identidades y acceso a datos para aplicaciones y agentes de AI. 

Recuperar el negocio, no sólo los datos

Zambrana afirmó que uno de los problemas del mercado mexicano es asumir que disponer de copias de seguridad equivale a contar con continuidad operativa.

“Tener un respaldo es una cosa; tener una estrategia de resiliencia es otro tema completamente distinto”, aseguró el ejecutivo. La diferencia, añadió, está en comprobar que la organización puede recuperarse en arquitecturas que hoy combinan infraestructura local, múltiples nubes, SaaS, contenedores y microservicios.

Ese cambio también refleja la evolución del mercado. El backup aislado enfrenta mayor presión de precios y diferenciación, mientras proveedores como Cohesity, Rubrik y Commvault amplían sus plataformas hacia seguridad, recuperación y AI.

Cohesity, después de integrar el negocio de protección de datos de Veritas, reportó ingresos pro forma superiores a $1,700 mdd y ARR de $1,500 millones; Commvault cerró su año fiscal 2026 con ingresos de $1,184 millones.

Veeam, empresa privada, había informado $1,700 millones de ARR en septiembre de 2024 y una valoración de $15,000 mdd durante una operación secundaria de acciones. 

El desafío de reposicionarse

Zambrana reconoce que el backup básico corre riesgo de convertirse en una categoría intercambiable y apuesta por aprovechar la base instalada y el ecosistema indirecto de partners para vender capacidades adicionales.

Veeam no reveló durante la entrevista cifras de ventas, número de clientes o plantilla específica para México. El ejecutivo sí señaló como objetivo que, dentro de dos años, la compañía esté “en el top of mind” de CIO, CISO y directivos, y no exclusivamente de los responsables de infraestructura.

La prueba para esa estrategia estará en la ejecución. Veeam parte de un momento relevante en protección de datos, pero deberá demostrar que Securiti AI y DataAI Command Platform pueden generar adopción fuera del backup tradicional.

En los próximos dos años, el progreso de su participación en proyectos de ciberresiliencia, SaaS, multicloud y gobierno de AI permitirá medir si el reposicionamiento se traduce también en una nueva fuente de crecimiento.

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Mónica Mistretta
Fundadora, presidenta y directora general de Netmedia
Mónica es fundadora, presidenta y directora general de Netmedia, parte de Nextwork360. Su trayectoria periodística inició en la revista Expansión. Ha sido editora y creadora de publicaciones especializadas en IT durante más de tres décadas. Ha sido conductora, moderadora y conferencista en múltiples foros de la industria, y ha entrevistado a decenas de líderes de las principales compañías del medio. Con más de 25 años al frente de Netmedia, su pasión por la innovación tecnológica y las comunicaciones estratégicas ha sido el motor que impulsa su carrera profesional. Su equipo ha cultivado relaciones excepcionales con clientes, guiado por una visión de crecimiento y adaptación constante en la dinámica industria de los medios de difusión. Su pericia en desarrollo de nuevos negocios y marketing comunica el compromiso de Netmedia con la excelencia y el servicio personalizado. La formación en Alta Dirección en Innovación y Tecnología del IPADE complementa su habilidad para liderar iniciativas de cambio y optimizar la presencia digital en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.
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