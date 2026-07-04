El mito detrás de la soberanía de los datos: ¿deben quedarse en México?

Durante años, diversas organizaciones en México han asumido como una regla básica de la economía digital que los datos de origen nacional deben permanecer físicamente dentro de las fronteras del país, conocido como soberanía de los datos.

Esta noción, incluso, suele considerarse aún más lógica al tratarse de sectores como la banca, las fintech, las aseguradoras o las dependencias gubernamentales.

Sin embargo, la legislación mexicana actual no establece un mandato generalizado al respecto, lo que plantea la interrogante de por qué los principales proveedores de servicios de nube (hyperscalers) mantienen una constante inversión en infraestructura local.

A continuación, se analiza el panorama normativo y tecnológico que redefine la residencia, protección y gobernanza de la información en el mercado corporativo mexicano.

El marco regulatorio sobre soberanía de datos

En el ámbito de las organizaciones privadas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no incluye una obligación general de residencia de datos.

El enfoque de la normativa se centra en regular la protección, transferencia y tratamiento de la información, priorizando la responsabilidad sobre los activos de datos por encima de su localización geográfica.

Esta tendencia orientada al control operativo y la supervisión se replica en las normativas del sector financiero:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Exige que los servicios tecnológicos relevantes cuenten con autorización o notificación regulatoria, que los proveedores sean auditables, que existan mecanismos de portabilidad de datos y que se garantice la continuidad del negocio.

Exige que los servicios tecnológicos relevantes cuenten con autorización o notificación regulatoria, que los proveedores sean auditables, que existan mecanismos de portabilidad de datos y que se garantice la continuidad del negocio. Ley Fintech: Concentra sus requerimientos en asegurar la disponibilidad, integridad, trazabilidad y protección de la información.

Concentra sus requerimientos en asegurar la disponibilidad, integridad, trazabilidad y protección de la información. Banco de México (Banxico): Mediante el marco de Open Banking, prioriza la interoperabilidad, los estándares de intercambio de información y los mecanismos de acceso seguro.

La regulación mexicana estipula que las instituciones mantengan el control, la capacidad de auditoría y la resiliencia de sus datos, sin que esto signifique la obligación de almacenar la totalidad de la información financiera en coordenadas geográficas nacionales.

Factores tecnológicos y de negocio detrás de la infraestructura local

Pese a la ausencia de una ley general de residencia de datos, los cuatro principales proveedores de nube del mundo establecieron presencia local en el país en un periodo menor a cuatro años:

Oracle: Inauguró su región en Querétaro en 2022 y una segunda región en Monterrey en 2023.

Inauguró su región en Querétaro en 2022 y una segunda región en Monterrey en 2023. Microsoft: Puso en operación su región México Central en Querétaro, dotada con tres zonas de disponibilidad interconectadas.

Puso en operación su región México Central en Querétaro, dotada con tres zonas de disponibilidad interconectadas. Google Cloud: Abrió su región en Querétaro en 2024.

Abrió su región en Querétaro en 2024. AWS: Puso en marcha su región México Central en 2025.

La justificación de estas inversiones se fundamenta en la eficiencia operativa, la reducción de latencia, el fortalecimiento de los esquemas de recuperación ante desastres y la adopción de Inteligencia Artificial (IA). La integración de modelos generativos en los procesos de negocio requiere proximidad entre los datos, las aplicaciones y la capacidad de cómputo. Esto desplaza la conversación hacia la “soberanía de AI”, un concepto donde influye el lugar donde se entrenan, ejecutan y gobiernan dichos modelos.

Por otro lado, en ciertos procesos de contratación y operación del sector público han comenzado a figurar requerimientos específicos ligados a la ubicación de la infraestructura, lo que actúa como un dinamizador adicional para el desarrollo de capacidades locales por parte de los proveedores.

Capacidad instalada y desafíos de infraestructura

La evolución de las decisiones de infraestructura corporativa transita de una discusión estrictamente jurídica hacia una definición de arquitectura tecnológica. El objetivo actual de las organizaciones radica en diseñar arquitecturas que balanceen el cumplimiento normativo, la resiliencia y el desempeño operativo.

No obstante, el crecimiento del sector enfrenta retos estructurales en la región. México alcanzó 279 megawatts (MW) instalados en centros de datos a abril de 2026. Esta cifra se ubica por debajo de mercados regionales como Brasil, que registró aproximadamente 1 gigawatt (GW) de capacidad instalada, y Chile, con 385.5 MW.

Asimismo, la capacidad actual de México permanece distante de la meta de 1.5 GW trazada por la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) para el año 2030, teniendo a la infraestructura eléctrica como uno de los principales limitantes para su expansión.