Google México reveló que en 2025 impulsó más de $382,500 millones de pesos (mdp) —aproximadamente $20,000 millones de dólares— en la economía mexicana, a través de sus herramientas de publicidad, productividad e inteligencia artificial (AI); es decir, más de $1,000 mdp diarios. En 2024, el gigante de internet había reportado $278,000 mdp correspondientes al año anterior.

En el marco de su conferencia anual Google for Mexico 2026 el pasado 18 de noviembre, la empresa retomó el anuncio de su impacto económico en el país, luego de que el año pasado, con motivo de la celebración de sus 20 años en territorio mexicano, no dio a conocer la cifra. Ahora, la empresa tampoco ofreció detalles sobre la apertura de sus nuevas oficinas en Ciudad de México ni mencionó la inauguración del Centro de Excelencia en Ingeniería, anunciadas hace un año.

En Estados Unidos, Google estimó un impacto económico de $947,000 millones de dólares en 2025, alrededor de 47 veces el monto atribuido a México, una proporción que se ha mantenido prácticamente igual entre 2023 y 2025. El impacto reportado para México supera al que Google atribuye a la mayoría de los estados de la unión americana.

El Reporte de Impacto Económico 2026 sobre México, elaborado por Access Partnership, señala que su metodología está en consonancia con la utilizada en el informe estadounidense. Sin embargo, la compañía advierte que los resultados no deben compararse linealmente con versiones anteriores o valores de otros países.

¿Cómo calcula Google su impacto económico en México?

Por regiones, la contribución fue ligeramente mayor en el centro-sur de México, con $194,400 millones de pesos, frente a $188,100 millones en el norte. La diferencia entre ambas zonas fue de apenas $6,300 mdp, según el reporte.

Los montos no representan ingresos de Google ni una inversión directa de la compañía en el país. El reporte estima el valor económico generado por las empresas mexicanas mediante el uso de sus productos y soluciones, a partir de información externa o pública, sin recurrir a datos internos o confidenciales proporcionados por Google.

El cálculo tampoco contempla efectos económicos indirectos, como las compras adicionales a proveedores o el gasto de los empleados de esas empresas en la economía general.

Nuevas oficinas de Google México siguen pendientes

A casi 10 meses de asumir la dirección general de Google México, Sebastián Valverde aseguró que el país superó sus expectativas: “He descubierto un país que se niega a ser un simple espectador del futuro; México lo desafía, lo adopta con una velocidad sorprendente y, sobre todo, lo construye con sus propias manos”.

Además de señalar la evolución de la AI hacia agentes y la implementación de soluciones de vanguardia en el país, como la tecnología meteorológica con la que ya colabora la Comisión Nacional del Agua, Valverde también apuntó beneficios concretos en México de uno de sus principales mercados y motores de la actividad económica: la publicidad digital de búsqueda y la monetización de contenidos.

“Por cada peso que un comercio invierte en Google Ads, obtiene un promedio de $8 pesos en retorno comercial”, escribió en una publicación de blog.

Sobre la nueva sede de Google México, solo apuntó: “Muy pronto abriremos nuestras nuevas oficinas en la Ciudad de México, reuniendo a más de 1,000 googlers bajo un mismo techo”.

El anuncio se hizo desde el año pasado, cuando se supo que se construían en el corporativo Antara, en Polanco; al tiempo que se mencionó la apertura próxima del Centro de Excelencia en Ingeniería, del que la empresa no ha aclarado si ya ocurrió.

Valverde solamente añadió que entre el personal que estará en las nuevas oficinas “se encuentran ingenieros de software mexicanos de clase mundial que ya desarrollan productos globales como Google Chrome”.

En la introducción del reporte, el director de Google México afirma: “Mantenemos nuestra presencia nacional a través de equipos especializados en Guadalajara y Monterrey, dedicados al desarrollo de proyectos clave en sus respectivas localidades, y de nuestra región de nube en Querétaro”.

Google Cloud y el retorno de inversión empresarial

De acuerdo con el reporte, los otros impulsores de su impacto económico fueron YouTube, AdSense, Google Play Store y Google Cloud, que incluye tanto Workspace como su plataforma de cómputo en la nube.

De este rubro, nuevamente no se desglosa la aportación individual. Como antecedente, en los datos correspondientes a 2022 Google estimó que Workspace y Google Cloud Platform (GCP) permitieron a las empresas mexicanas generar eficiencias por $1,700 millones de pesos, equivalentes entonces a $84.7 millones de dólares.

Sin embargo, el informe 2026 detalla que dentro de la cifra de impacto económico se consideran el retorno sobre la inversión en la nube, la optimización de costos y las ganancias de eficiencia operativa en las empresas.

“Ya sea la fonda de la esquina gestionando sus reservas de forma sencilla o una gran empresa modernizando sus operaciones en la nube, la tecnología solo tiene un valor real cuando crea prosperidad compartida”, escribió Valverde.