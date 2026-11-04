Google Cloud registró el mayor crecimiento interanual de ingresos entre los tres principales proveedores de servicios de nube durante el tercer trimestre de 2026, con un avance de 103% que llevó su facturación a $30,709 millones de dólares (mdd).

Sin embargo, Amazon Web Services (AWS) mantuvo el liderazgo por volumen de ingresos, con $45,984 mdd, mientras Microsoft Azure reportó $33,165 mdd y un crecimiento de 48%.

Los resultados muestran una aceleración de la demanda de infraestructura y servicios relacionados con inteligencia artificial (AI), aunque las diferencias de escala entre los tres proveedores siguen siendo significativas. AWS facturó alrededor de 39% más que Azure y 1.5 veces los ingresos de Google Cloud.

Las cifras corresponden a los trimestres que concluyeron el pasado 30 de septiembre. Alphabet y Microsoft publicaron sus resultados el 28 de octubre, mientras que Amazon dio a conocer los suyos un día después.

La distancia entre los ritmos de crecimiento también destaca. Google Cloud avanzó más del doble que AWS, cuyo crecimiento fue de 39.3%, y superó el 48% de Azure. Alphabet calificó el desempeño de su negocio de nube como un crecimiento récord en su comunicado de resultados.

Google Cloud acelera sus ingresos y mejora su rentabilidad

El negocio de nube de Alphabet elevó sus ingresos de $15,157 mdd en el tercer trimestre de 2025 a $30,709 mdd en el mismo periodo de 2026. El avance estuvo impulsado por Google Cloud Platform (GCP), tanto en infraestructura y soluciones empresariales de AI como en servicios centrales de nube.

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, atribuyó el resultado a la demanda de infraestructura y soluciones de AI. “Son los principales motores del crecimiento de la nube y nuestros clientes nos consideran el proveedor líder en este ámbito, por lo que existe una enorme demanda. Estamos trabajando para poner más capacidad en línea y atender esta demanda a largo plazo”, afirmó durante la conferencia de resultados.

La expansión también se reflejó en la rentabilidad. Google Cloud reportó una utilidad operativa de $11,121 millones de dólares, frente a los $3,594 mdd del tercer trimestre del año anterior. Esto representó un incremento de 209% y un margen operativo de 36.2%, frente a 23.7% un año antes.

El consumo de sus servicios también da una dimensión de la adopción empresarial. El CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, informó que más de 2,600 clientes utilizaron al menos 100,000 millones de tokens durante los últimos 12 meses en Gemini Enterprise. Cerca de 75 procesaron al menos 10 billones de tokens.

Pichai añadió que las API de modelos propios de Google procesaban casi 32,000 millones de tokens por minuto, 40% más que el trimestre anterior y más de cuatro veces el volumen de un año antes. La aplicación Gemini, por su parte, alcanzó los 1,000 millones de usuarios.

La expansión de las unidades de procesamiento tensorial (TPU) también forma parte de la estrategia de crecimiento. Kurian explicó que llevarlos a instalaciones de terceros y centros de datos de clientes amplía el mercado al que puede llegar Google Cloud y evita tener que construir previamente instalaciones propias para alojarlos. Alphabet ya anunció acuerdos para suministrar estos sistemas a través de Oracle y Crux AI.

AWS conserva la escala y Azure mantiene el segundo lugar

AWS registró ingresos por $45,984 millones de dólares en el trimestre, 39.3% más que un año antes, cuando reportó $33,006 mdd. La cifra equivale a un ritmo anualizado de ingresos de aproximadamente $184,000 mdd.

El CEO de Amazon, Andy Jassy, describió la velocidad con la que la compañía está ampliando su infraestructura para responder a la demanda. “Estamos instalando un acelerador de AI aproximadamente cada 14 segundos y, casi tan rápido como incorporamos capacidad, los clientes la consumen”, afirmó durante la conferencia.

Jassy también planteó la dimensión que podría alcanzar el negocio: Amazon considera que AWS podría convertirse en una operación de ingresos de más de un billón de dólares en un plazo de cinco a 10 años. Y señaló que la compañía espera que el negocio crezca más de 40% tanto en 2027 como en 2028.

La división conservó el primer lugar por utilidad operativa entre los segmentos de nube que reportan este indicador. AWS obtuvo $17,773 mdd, un incremento interanual de 55%, con un margen operativo de 38.7%. Aunque Google Cloud tuvo un crecimiento porcentual mucho mayor, AWS generó alrededor de $6,652 mdd más de utilidad operativa durante el periodo.

Amazon también destacó el aumento en el uso de sus servicios de AI. El gasto de empresas Fortune 500 en Amazon Bedrock creció casi siete veces en términos interanuales, mientras que el volumen de tokens procesados aumentó casi 17 veces. Además, decenas de miles de clientes utilizan AgentCore y desplegaron en el tercer trimestre el doble de agentes que en los tres trimestres anteriores combinados.

Microsoft Azure ocupó el segundo lugar por ingresos, con $33,165 mdd y un crecimiento interanual de 48%. Microsoft no publica una cifra de utilidad operativa exclusiva para Azure, por lo que no es posible establecer una comparación directa con los resultados segmentales de AWS y Google Cloud.

Microsoft reportó ingresos de $63,900 mdd para Microsoft Cloud, 30% más que un año antes. También informó que sus obligaciones comerciales de desempeño pendientes aumentaron 73%, hasta $677,000 mdd. Estas cifras abarcan un conjunto de servicios más amplio que Azure y no deben interpretarse como ingresos exclusivos de su plataforma de nube.

La demanda de AI redefine la inversión en infraestructura

Las declaraciones de los directivos muestran que el crecimiento no depende únicamente de vender más servicios, sino de ampliar la capacidad de cómputo y mejorar su eficiencia. En Microsoft, Satya Nadella describió el cambio en el tipo de demanda empresarial:

“Las cargas de trabajo empresariales de AI se parecen a las aplicaciones de bases de datos con las que crecí. Ya no se trata del próximo objeto brillante. Las empresas quieren saber si pueden construir el sistema, ser dueñas de los pesos de los modelos, administrar sus costos y garantizar la confiabilidad y la seguridad”.

El CEO de Microsoft también dijo que considera a Copilot “el nuevo sistema operativo para el trabajo”. La compañía informó que las tareas automatizadas en Copilot casi se duplicaron desde julio. En GitHub, los pull requests generados por agentes aumentaron seis veces en seis meses y ya representan más de un tercio del total en la plataforma.

Nadella vinculó la demanda con la expectativa de retorno de las inversiones: “Con base en la demanda que vemos, la solidez de nuestros productos y las eficiencias que estamos impulsando en toda la plataforma, nunca he tenido más confianza en los retornos a largo plazo de nuestras inversiones”.

La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, detalló que aproximadamente tres cuartas partes del gasto de capital del trimestre se destinaron a activos de vida corta, principalmente CPU y GPU, además de memoria y almacenamiento. El objetivo, explicó, es construir y ampliar la infraestructura que necesitan los clientes para desarrollar y escalar aplicaciones de AI. El resto correspondió a activos de vida larga.

En el trimestre, Microsoft reportó inversiones de capital por $45,200 mdd, aunque los desembolsos en efectivo por propiedades y equipo fueron de $39,400 mdd. La distinción importa porque la cifra de inversión de capital incluye el valor principal de los arrendamientos financieros al momento de su inicio.

Amazon, por su parte, reportó un flujo de efectivo libre negativo de $42,400 mdd en los últimos 12 meses. La compañía atribuyó principalmente el resultado al aumento de $94,800 mdd en las compras netas de propiedades y equipo, relacionado sobre todo con las inversiones en AI.

Alphabet también registró un elevado nivel de inversión: sus compras de propiedades y equipo sumaron $51,355 mdd durante el tercer trimestre. El monto da cuenta de los recursos destinados a ampliar su infraestructura, aunque no corresponde exclusivamente a Google Cloud.

Los resultados de nube no son directamente comparables

La comparación entre los tres proveedores requiere considerar sus distintas formas de reportar resultados. AWS y Google Cloud presentan ingresos y utilidad operativa como segmentos, mientras que Microsoft divulga el crecimiento de Azure y los ingresos de Microsoft Cloud, pero no desglosa la rentabilidad operativa de Azure de manera independiente.

Por ello, las cifras permiten identificar posiciones por facturación y ritmos de crecimiento, pero no construir una comparación homogénea de rentabilidad para los tres negocios. Tampoco ofrecen una medida equivalente de los ingresos atribuibles exclusivamente a AI.

El balance del trimestre deja dos señales. AWS conserva una ventaja considerable en escala y utilidad operativa, mientras Google Cloud registra la expansión más acelerada y reduce distancia en el mercado. Azure, por su parte, mantiene la segunda posición por ingresos y un crecimiento superior al de AWS, aunque por debajo del avance de Alphabet.