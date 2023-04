Aarón Enríquez

Ante la inminente llegada de empresas globales a México, derivado del nearshoring, una de las preocupaciones esenciales es reducir la amplia brecha de talento especializado en tecnología que se tendrá en la región.

Para la líder de Entrenamientos masivos para América Latina (AL) de AWS, Carolina Piña, lo que existe actualmente es una sensación de urgencia al respecto, a pesar de los esfuerzos que se realizan por reducir dicha brecha.

“La realidad es que la brecha existe desde ya, pero además el Foro Económico Mundial nos dice que la computación en la nube será una de las tecnologías más adoptadas para 2025. Así es que no nos queda mucho tiempo”, dijo en entrevista.

De acuerdo a reportes de IDC, para 2026 esa brecha ascenderá a 2.5 millones de personas, situación que actualmente impacta a 65% de las compañías de AL, pues encuentran dificultades para reclutar, retener y desarrollar ese talento.

Ante ese escenario, la empresa estadunidense ha puesto en marcha una estrategia con la que entrenará a un total de 29 millones de personas para 2025, con la intención de acelerar la adopción de tecnologías de nube tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas.

AWS capacitará a empresarios de Canacintra

El esfuerzo de AWS incluye una reciente alianza con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) para capacitar a 20,000 pequeños y medianos empresarios.

Por un lado, la compañía pretende fomentar la adopción, no solamente de tecnología de nube, sino también de tecnologías como inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) y aprendizaje automático (AA).

Por el otro, sumar a la reducción de la brecha para permitir que mayor talento desarrollado en la región ocupe los espacios que se abrirán en empresas tecnológicas durante los siguientes años.

Aún con las acciones que se trazan para atender la situación, para Carolina Pina los resultados a corto y mediano plano son aún inciertos.

“Quisiéramos ver resultados inmediatos, pero la realidad es que una vez iniciada la capacitación será cuando podamos medir el nivel de adopción”, comentó.

Pina agregó que se necesita un cambio de mentalidad para realizar una transformación digital completa. “Es ahí en donde debemos concentrar los esfuerzos”, dijo.

La nube está en su infancia: Carolina Piña de AWS

De acuerdo a Piña, la tecnología de nube se mantiene aún en una faceta muy temprana, por lo que este tipo de tecnologías están aún lejos de ser adoptadas óptimamente en todas las regiones del mundo, tema en el que se avanza de manera lenta.

“Globalmente está en su infancia. La realidad es que no todo mundo la ha adoptado [la nube], no todos la conocen y es por eso que este esfuerzo que hacemos en la región es importante. No podemos hacer un comparativo de lo que sucede en América Latina frente a otras regiones porque todos están iniciando”.

En ese sentido, la estrategia de AWS es brindar capacitaciones en universidades, tanto a alumnos como profesores y egresados para hacer upskilling, aunque un elemento importante para avanzar de manera más veloz, según Carolina Pina, será acercar estos conocimientos también a perfiles que no sean necesariamente tecnológicos.

“No solo vamos a capacitar a los estudiantes de tecnología, porque todos debemos saber de la nube. Ante el escenario de urgencia, nuestra estrategia es empezar a capacitar a todos los líderes de nodos de innovación para que ellos difundan estos conocimientos. Queremos que todos los perfiles, ya sean de negocios o de operaciones, tengan los conocimientos”.

Diversidad de perfiles

Uno de los objetivos de AWS al generar alianzas como la de Canacintra, es colocar nuevos perfiles en compañías que lleguen al país por medio del nearshoring y con esto aumentar la cantidad de talento que pueda ocupar posiciones en las empresas de reciente llegada a futuro.

A pesar del escenario, Carolina Piña confía en que la capacitación de todo tipo de perfiles ayude a aprovechar la oportunidad en diversas áreas tecnológicas de las empresas.

“Queremos construir desde la base de la pirámide hacia arriba. Habrá empleos con perfiles muy early stage, pero también nos enfocaremos en capacitar arquitectos de solución o ingenieros de nube, perfiles que necesitan tener más certificaciones y horas de capacitación especializada en tecnologías específicas”.

La representante de AWS aseguró que el escenario implica un reto importante que se deberá sortear a través de alianzas estratégicas como la de Canacintra y con la colaboración de todos los actores para lanzar el mensaje sobre la trascendencia de una transformación digital pronta en la región.