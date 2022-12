Con 35,000 usuarios a los que da soporte en 30 países con un solo equipo de IT local, nuestro IT Master del Año 2022 —Netmedia dio a conocer el reconocimiento el jueves— no ha tenido tiempo para aburrirse ni pensar en oportunidades fuera de Cemex.

Hablar de 32 años de trayectoria en una misma empresa, en tiempos de startups, digitalización, generación de cristal, influencers y “la gran renuncia” de quienes buscan comodidad antes que prestaciones y antigüedad, suena casi surrealista.

Pero para el director de Servicios globales de IT de Cemex, Fulgencio Garza Cavazos, sumar años a su trayectoria en esa empresa, una de las más admiradas de México, resulta tan natural como la construcción de un proyecto.

Entró a trabajar de muy joven a la cementera regia, cuando aún le faltaba un semestre por terminar la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para encargarse del proyecto “Oficina productiva”, que no era otra cosa que instalar computadoras en los despachos de los altos ejecutivos.

Gracias a una vieja y pesada computadora que su hermano había llevado a su casa, Garza Cavazos se había comenzado a interesar en el cómputo y para cuando entró a Cemex en febrero de 1991 tenía experiencia porque trabajaba en un pequeño negocio que ofrecía soporte a computadoras y sistemas.

A lo largo de su carrera profesional ha transitado por roles de soporte, diseño, arquitectura, estrategia, operaciones y desarrollo de IT, además de desempeñarse cinco años en el área comercial.

La globalización de Cemex, justo en la década de los 90, le ha permitido Garza Cavazos desarrollarse como profesionista y aprender de distintos dominios, desde redes hasta diseño de centros de cómputo, de procesos de Due Dilligence e integraciones posfusión, reducción de costos a través de centralización, automatización e innovación. Ha tenido que gestionar a más de 600 profesionales IT.

“Considero que una de mis habilidades es entender las problemáticas y políticas de la

empresa, poder traducir los requerimientos de negocio en oportunidades que nos permitan simplificar o mejorar. Me considero una persona empática, que tiene la habilidad de relacionarse y a su vez ser firme en las decisiones”, dijo de sí mismo Garza Cavazos en un cuestionario para evaluar su candidatura.

Integrantes del Consejo Editorial de Netmedia votaron por el IT Master del Año, el sexto bajo este nombre, el reconocimiento más prestigiado y con más tiempo en el medio IT, instaurado en 2000 por la entonces publicación impresa InformationWeek México de esta casa editorial.

Los retos que hoy enfrenta nuestro IT Master del Año 2022 son del mismo tamaño que el de una empresa con presencia en los cuatro continentes y, a pesar del panorama económico incierto, Garza Cavazos se muestra bajo control.

Un hombre de métricas

¿Cómo perder el control cuando su máxima es probar, evaluar, mejorar y volver a evaluar? Garza Cavazos confesó en entrevista que su toma de decisiones está fundamentada en números y en casos de negocio sólidos.

Además, comentó que una de sus habilidades es “entender las problemáticas y políticas de la empresa, poder traducir los requerimientos de negocio en oportunidades que nos permitan simplificar o mejorar. Me considero hábil en la resolución de problemas y manejo de situaciones difíciles y en el manejo de números e indicadores”.

Gracias a su confianza en las métricas, al también maestro en Administración por el TEC de Monterrey le basta mirar por las mañanas su tablero para saber dónde ajustar las tareas pendientes. “Yo reviso cinco métricas en la mañana y ya sé a quién le tengo que hablar”, aseguró.

Garza Cavazos es parte de un equipo IT amplio y diverso, en el que se combinan distintas disciplinas y encargados por sectores, servicios, procesos y tecnología. En una empresa del tamaño de la cementera número tres del mundo no podía ser de otra forma.

A pesar de la complejidad de ser el responsable de la operación IT en 30 países y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, no transmite ningún estrés en su actitud. De hecho, una de sus virtudes, a decir de proveedores que han colaborado con él, es su capacidad de mantenerse bajo control.

Gustavo Cortés, de Aruba Networks, por ejemplo, ve a Garza Cavazos como un hombre que no pierde la calma a pesar de la criticidad de las circunstancias, un ejecutivo que sabe establecer prioridades, foco y, al mismo tiempo, divertirse mientras trabaja para obtener resultados y superar enormes obstáculos.

Cortés no es el único. Ramiro Delgado, quien es experto en logística y también colaboró de cerca con el galardonado, afirma que tiene un pensamiento orientado a la resolución de problemas y un enfoque redondo para administrar los compromisos necesarios para asegurar implementaciones rápidas. Pero sobre todo subraya su sentido del humor y su don de gentes. “Yo diría que es el tipo de persona con el que gozas trabajar”, escribió en el perfil de Garza Cavazos en LinkedIn.

Incluso hay quienes consideran que formar parte de su equipo es una especie de “prestación laboral”.

A pregunta expresa, el entrevistado dijo que más allá de falsas modestias se considera una persona empática, con la habilidad de relacionarse y a su vez ser firme en las decisiones.

En general la gente piensa que hago buen equipo.

De hecho, el reconocimiento que le otorgó Netmedia, desde el inicio, se lo atribuyó a su equipo. “Decir que eres un líder o un jefe no es nada más decirlo: te lo tienes que ganar. Y en IT significa estar ahí con la gente a las tres de la mañana, aunque no sepas cómo hacer una instalación. Es apoyarlos”.

Para el IT Master del Año 2022 una parte clave es cómo armar al equipo. “Tengo gente que es mucho mejor que yo, porque ellos son los que me van a ayudar para hacer propuestas y operar de una manera adecuada. Creo que en general la gente piensa que hago buen equipo. Como siempre, hay roces, pero hay que identificarlos y resolverlos, generar la armonía.”

Un IT Master del Año con experiencia comercial

Hablar de 30 años en la misma empresa sin un momento para aburrirse es posible si uno está dispuesto a incursionar en distintos ámbitos y fija siempre el rumbo con la brújula orientada al aprendizaje, como ha sido el caso del IT Master del Año 2022.

Durante cinco años Garza Cavazos se desempeñó en el área comercial, en la unidad de negocio de México, como responsable de los procesos comerciales, en torno a precios, cartera, indicadores de venta y servicio al cliente. Fue un reto que un jefe le propuso, pues supuso que su conocimiento en procesos de IT podía ser aprovechado en el área comercial.

Después volvió a IT. Garza Cavazos aseguró que ahora puede entenderse mejor con las áreas de negocio y calibrar los impactos que la tecnología genera cuando algo llega a fallar.

“Mi pasión sigue siendo la tecnología. Sigo aprendiendo, porque a mi regreso he estado en cuatro roles diferentes, siempre complementando mi perfil profesional. Tienes que tener la sensibilidad y la apertura al negocio para construir juntos.”

Además de las áreas de negocio en general, Garza Cavazos dijo que con el consejo de administración de Cemex existe la apertura para escuchar las iniciativas IT, sobre todo basado en la confianza de un historial previo de entregas oportunas. “Yo digo que vibramos a la misma frecuencia de los demás y es en esa medida en que el equipo sigue creciendo.”

Su mayor logro

En las primeras etapas de su larga carrera uno de los logros, como se dijo líneas arriba, fue incorporar países completos a la operación de Cemex en términos de tecnología. “Llegar a un país y un mes después tenerlo operando como si fuera una de las oficinas locales.”

Mientras que el reto de la última época, como parte de un grupo más grande, fue la liberación de la plataforma digital Cemex Go.

“Sin saber Agile, SCRUM, sin saber las tecnologías de la nube, armamos una serie de grupos que desarrolló una aplicación en tiempo récord, en menos de un año, y pudimos llevarla a dos países. Menos de 12 meses después ya la tenemos en 21 países”.

El IT Master del Año 2022 agregó que requirió combinar el enfoque al cliente con la tecnología, con un proceso de digitalización, con un involucramiento masivo de gente para poder llevarlo a cabo.

“Hace poco platicamos sobre las métricas del tiempo que una empresa como Amazon, Airbnb o Uber tarda en establecerse en un país y no es nada fácil. Porque hay temas fiscales, particularidades del negocio que modificar, para luego implementar y llevarlo con la organización interna para que lo adopte, y después con los clientes para que se enamoren y lo usen. Es uno de los proyectos más fuertes que me ha tocado llevar”, dijo visiblemente emocionado.

IT Master del Año 2022: “Hay que dejar de empezar”

Si algo tiene escrito el ejecutivo galardonado en su pizarrón mental es una máxima que provino de uno de sus colaboradores: “Necesitamos dejar de empezar y empezar a terminar”. Al respecto, dijo que esa máxima lleva importantes trasfondos, relacionados con la profundidad del conocimiento de tu oficio, métricas —de nuevo— de seguimiento, y trabajo armonioso en equipo. Y, claro mucha disciplina.

Para el año que está por comenzar la meta es acelerar la adopción de Cemex Go, que hoy está al 60%, y llevarlo al 100. Para eso tendrá que cambiar los procesos, cerrar brechas de funcionalidad y automatizar.

“Será la aceleración de Cemex Go nuestro proyecto más grande, es decir, que los clientes tengan mejor servicio y que de nuestro lado seamos más eficientes. Queremos llegar a todos los rincones con automatización y digitalización, para tener un flujo continuo y sin retraso.”

Y como en Cemex son buenos para bautizar los proyectos IT, como alguna vez hubo el Cemex Way y ahora el Cemex Go, también existe el Smart Touch, que consiste en lograr que las transacciones manuales se reduzcan a casi cero, a partir de la introducción de RPA en aquellos procesos que pueden ser automatizados para evitar errores humanos o que las personas lleven a cabo tareas repetitivas.

“Porque de nada sirve automatizar el front end si los demás procesos se quedan a otro ritmo.” En una compañía que entrega camiones de concreto premezclado como si fueran pizzas, no debe haber ningún proceso cuyo bit no sea una inyección de adrenalina pura.