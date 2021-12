Alonso Yáñez, CIO de Walmart México y Centroamérica, IT Master del año 2021: Un optimista del poder transformador de la tecnología

Con su imponente 1.90 de estatura, Alonso Yáñez no puede pasar desapercibido. Suele ser serio, muy serio. En una primera impresión hasta podría parecer poco sociable, pero después de un rato uno entiende que es un hombre a quien le gusta escuchar. Es decir, predica con el ejemplo. “[En tecnología] solemos concentrarnos mucho en la solución y luego buscamos el problema a resolver. Mi recomendación es escuchar, antes de brincar a la solución. Empecemos con la pregunta correcta: ¿Cuál es la necesidad por satisfacer y a quién pertenece?”, me dijo Yáñez en la entrevista que sostuvimos en el auditorio Sam Walton en las oficinas corporativas del gigante mundial del retail en la ciudad de México.

Elegido por mayoría como IT Master del año, mediante voto secreto del Consejo editorial de esta publicación, Yáñez se suma a la lista de personalidades que desde el año 2000 han recibido esta distinción.

Hace más de tres lustros tuve el gusto de conocer a Alonso Yáñez, cuando era socio de Deloitte, donde laboró por 17 años, hasta 2014, cuando se retiró como socio responsable de servicios de consultoría tecnológica.

Desde el primer momento se mostró generoso y bien dispuesto a apoyar a Netmedia en el ranking de “Las más innovadoras” como asesor y calificador de los proyectos. A partir de ahí, Yáñez ha seguido cercano a nuestros proyectos editoriales. Cuando se convirtió en CIO de PepsiCo México, y ahora de Walmart, ha compartido sus logros y ocupado un lugar entre los más innovadores.

De los últimos dos años de su gestión, Yáñez destacó entre sus logros la modernización de la infraestructura tecnológica del empleador más grande de la región, con el aumento de la velocidad de respuesta del negocio. Los proyectos concretos son: modernización del front office con 30,000 puntos de venta en un año; migración a la nube de la tercera nómina más grande del mundo; actualización de la conectividad en 3,500 tiendas , con un aumento de la capacidad de 100% al mismo costo de los años anteriores; incremento de ventas de los canales digitales a triple dígito entre 2020 y 2021; y la implementación de un modelo omnicanal con métodos ágiles, que ha tenido como resultado un aumento de más de 30% en la satisfacción de los clientes. Todo lo anterior con un equipo de poco más de 1,000 personas que trabajan en forma totalmente remota.

Obsesión por la velocidad

“Si algo me quita el sueño es mantener la velocidad que requieren los clientes y poder responder. Estos años han traído una aceleración en la dinámica de trabajo y en los hábitos de los clientes. Ha habido incremento en nuevas formas de interactuar y eso obliga a delinear estrategias para fortalecer la omnicanalidad, complementado con agilidad. Un ejemplo es implementar a nivel nacional modelos on demand que permitan entregar el mismo día. Eso representa retos de transformación porque el negocio no lo ofrecía previamente. Vamos bien, pero el tema es la velocidad: ir más rápido y más lejos”, expresó Yáñez con marcada sinceridad.

Con clientes más digitalizados, pregunté si no había también presión desde competidores tan formidables como Amazon, a lo que Yáñez respondió: “No buscamos replicar modelos de negocio exitosos digitales del mundo, sino aprovechar nuestras propias capacidades, que combinan el brick y el click. Esa mezcla es la principal fuente de fortaleza. Hay presión fuerte que viene de nosotros mismos.”

Dicho análisis, dijo el galardonado, los impulsó a transformar a la compañía integralmente. Es decir, desde el modo de pensar de las personas y la tecnología que les da soporte. La omnicanalidad a través de tecnología nueva requiere que la gente frente al cliente cambie muy rápido, y a partir de ahí implementar agilidad y esquemas modernos para responder de manera integral.

“La transformación de Walmart hacia la Agilidad impactó a 60,000 personas en la primera fase. En cuanto a la tecnología, tenemos un ambiente operativo estable con 99.85% de disponibilidad, por arriba de los objetivos planteados, gracias a un nuevo modelo operativo (as a service) con capacidades elásticas, y que nos permite ahorrar más de $20,000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Este año superamos el objetivo de innovación implementando siete plataformas tecnológicas innovadoras que permitirán acelerar nuestra transformación en las siguientes áreas: blockchain para llevar el control de las importaciones, RPA para eficientar procesos de merchandising, IoT para ahorros de energía en inmuebles y cloud para fortalecer la operación de los backoffice de tiendas y clubes. Nuestra nueva plataforma de SDWAN para conectividad ofrece ocho veces más ancho de banda con con un ahorro de 20% en el costo. Esto equivale a $300 millones de pesos menos que el esquema actual.

A través del nuevo modelo operativo de nube híbrida (privada + Azure + Google) migramos a la nube mas de 60% de las aplicaciones críticas. El tiempo para habilitar infraestructura pasa de meses a minutos con la nueva tecnología”, abundó Yáñez.

Madera de líder

Egresado de la carrera de Sistemas con Mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y también maestro en Sistemas y Planeación por el TEC de Monterrey, a los 23 años (1988) Yáñez fue el profesor investigador de tiempo completo más joven del departamento de Sistemas en la Ibero, en donde impartió varias materias y realizó investigaciones en Inteligencia artificial durante cuatro años.

Su perfil también le ha valido para dirigir el comité de Diversidad e inclusión del gigante minorista. “He tenido la oportunidad de apoyar directamente a las comunidades donde operamos a través de los programas y políticas de inclusión laboral. Como ejemplos puedo destacar que en Equidad de género hemos logrado balancear el número de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo, y para personas con discapacidad hemos modificado todas nuestras instalaciones y estamos en proceso de habilitar todas nuestras tiendas.”

Por otra parte, cabe enfatizar que su equipo de más de 1,000 personas en home office desde febrero del año 2020 ha dado mejores resultados que los años anteriores, y con un nivel de satisfacción de cuatro y medio sobre cinco en todas las encuestas a empleados.

“Me considero un líder pragmático orientado a resultados, resiliente y con capacidad de gestionar situaciones y entornos complejos en distintas partes del mundo. Soy incluyente y me rodeo de gente con valores, inteligente y con el potencial de llegar más rápido y más lejos que yo. Mi responsabilidad es que mis equipos logren sus metas y que consoliden carreras y vidas exitosas.”

Para afrontar los tiempos actuales de incertidumbre, Yáñez dijo que se requiere una forma de pensar diferente. La metodología ágil ha sido clave en ese sentido y, por fortuna, el equipo ejecutivo ha impulsado los cambios necesarios de arriba a abajo, empujando para “mirar las cosas desde otra perspectiva” y, desde el punto de vista tecnológico, abrirse a un mundo más basto para hacer facilitar la agilidad, reconoció Yáñez.

Como muchos corporativos tradicionales, Walmart también enfrenta una deuda técnica. De ahí que Yáñez no piensa necesariamente en más tecnología a futuro, sino en un avance cualitativo, más simple y flexible, sin aumentar los dispositivos conectados. “Ese es el reto importante, porque hemos tenido una tradición de velocidad y desarrollo que generó un entorno tecnológico complejo y diverso. Lograda la estabilidad, el siguiente paso es ganar eficiencia y simplicidad para no añadir complejidad adicional a administrar. No queremos instalar los sistemas legados del futuro, sino capitalizar los activos y construir un ecosistema más dinámico”.

La pregunta correcta

En el éxito de todo líder IT es fundamental una buena relación con las áreas de negocio. En el caso del galardonado, la fórmula suena sencilla a simple vista: “Empecemos con la pregunta correcta: ¿Cuál es la necesidad por satisfacer y a quién pertenece? Nos concentramos mucho en la solución y luego buscamos el problema a resolver. Hay que pensar al revés. Nos ha dado éxito empezar por la pregunta correcta, la original: ¿Qué quiere el cliente? Después vienen las necesidades del negocio, y en tercer lugar hay que resolver cómo colaborar o contribuir para que el negocio consiga superar estos retos identificados. Mi recomendación es escuchar antes de brincar a la solución”.

En estos momentos, Yáñez y su equipo están fortaleciendo y desarrollando una mecánica de trabajo basada en productos tecnológicos, que implica mayor cercanía con el negocio y ver a la tecnología como algo que evoluciona y redefine en el tiempo. “Se traduce en desarrollos a cargo de equipos mixtos, para mover los productos hacia adelante mediante una inversión de tiempo y energía.”

A diferencia de muchos otros giros, Yáñez es también un cliente de Walmart y, por si fuera poco, tiene acceso a las clientas más exigentes: su propia esposa y sus dos hijas adolescentes. El poder de ese contacto tan cercano, además de familiares y amigos, lo hace sensible a sus necesidades y, cuando tiene la oportunidad de resolverlas, su mayor satisfacción es recibir el agradecimiento de los clientes.

“Ves el resultado de tu trabajo cuando reciben sus alimentos las personas que no pueden salir de sus casas. Te das cuenta de que tu trabajo es parte de esas historias. Para mí es fundamental entender quién está al final de la cadena de valor y quién está al frente del cliente y da la cara. Esa sensibilidad ha sido una experiencia muy rica”, expresó satisfecho.

Fuera de la oficina

Confinado desde hace dos años en su casa, Yáñez se declaró fascinado por la forma en que la tecnología ha transformado su vida y la de su familia. “Cuando pensamos que estaríamos más alejados en realidad hemos estamos más cerca. Me encanta analizar esos cambios, esa flexibilidad y falta de formalidad en muchas de las cosas que hacemos y el mayor contacto, aunque sea virtual. Me encanta leer ciencia ficción, hablar con amigos sobre el futuro.”

Se declaró un convencido del balance, de equilibrar la vida social, la afectiva y la salud física. Disfruta muchas actividades disímbolas, que enlista cada año y procura cumplir cabalmente.

“Me siento muy orgulloso de mi vida en familia, de la relación con mi esposa y con mis dos hijas. Veo con orgullo que los meses de home office y de escuela online nos han servido para estar cerca. No nos imaginábamos que podía pasar y estamos listos para los cambios futuros”, concluyó el IT Master del año con plena certeza.