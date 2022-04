Gustavo Espinoza, líder de Consultoría y servicios de implementación tecnológica en Kyndryl México: “El mayor reto de los líderes IT es la escasez de talento”

Nacida en noviembre pasado de la escisión de la unidad de servicios de infraestructura de IBM, Kyndryl es una compañía que combina años de experiencia en el mercado con la energía de un startup. La empresa ha concretado acuerdos de cooperación en meses recientes con los principales jugadores del mercado de nube, como AWS, Microsoft Azure y Google. También se ha convertido en socio de SAP y Vmware y busca activamente rodearse de integradores locales que complementen sus capacidades.

Todo ello sumado a los 90,000 empleados con los que comenzó su camino independiente y 4,000 clientes empresariales a lo largo de más de 60 países.

“Nuestro trabajo está basado en las necesidades de los clientes e influido por las exigencias del mercado. La persistente demanda por mayor eficiencia y mejores experiencias hace que las empresas persigan la promesa de la digitalización”, comentó Gustavo Espinoza, líder de Consultoría y servicios de implementación tecnológica en Kyndryl México.

Entre los principales retos que enfrentan las organizaciones, de acuerdo con Espinoza, se encuentran: acelerar su viaje hacia la transformación digital para cumplir con las expectativas de sus clientes; aumentar la eficiencia operativa para reducir costos y mejorar la productividad, y mantener la continuidad del negocio frente a mercados impredecibles y en constante cambio.

IDC predice que el 65% del PIB mundial se digitalizará para 2022. Si bien la mayoría de las empresas han priorizado lo digital, menos de la mitad ha comenzado su viaje hacia la transformación.

Una fuente de talento

“La verdadera barrera para la transformación es la falta de habilidades de IT a escala. Uno de cada tres CEO en empresas de alto rendimiento dice que es el mayor impedimento para una transformación exitosa”, aseguró el ejecutivo.

Es aquí donde Kyndryl puede hacer la diferencia, explicó Espinoza, “pues abordamos tanto las habilidades como los desafíos de infraestructura al proporcionar el talento de ingeniería, los modelos operativos, los conocimientos y la escala para los entornos de IT instrumentados que nuestros clientes necesitan para convertirse en negocios digitales”.

Convencer a los IT Masters de recurrir a apoyo externo no es una tarea sencilla, debido a que algunos se sienten amenazados. “Hay quienes temen perder su influencia –dijo Espinoza– cuando en realidad su labor debe ser la de gestionar los servicios IT y enfocarse en la alineación de los objetivos del negocio.”

La experiencia del exibmista se centra en la asesoría, implementación, modernización y gestión de tecnología, apoyado por un grupo de asesores en el mercado enfocados a las distintas industrias.

Camino a la innovación

Kyndryl ofrece modernizar la IT heredada y digitalizar los procesos y datos correctos para lograr objetivos estratégicos y permitir mejores resultados comerciales.

De acuerdo con Espinoza, Kyndryl cuenta con una cartera integrada de soluciones que incluyen seis prácticas globales diseñadas para la innovación:

Servicios en la nube para ayudar a simplificar la gestión de IT híbrida compleja para una mayor visibilidad, capacidad de gestión y flexibilidad.

Servicios core Enterprise y zCloud para ayudar a modernizar y extender los sistemas heredados a plataformas de nube híbrida para una mayor agilidad.

Servicios de entorno de trabajo digital para ayudar a capacitar a los empleados para el trabajo seguro en entornos digitales, físicos y de otro tipo.

Aplicaciones, datos y servicios de AI para liberar el potencial de los ERP en cualquier nube.

Servicios de seguridad para ayudar a habilitar modelos resilientes, mitigar el riesgo y garantizar la continuidad del negocio.

Servicios de red y edge para la próxima ola de nube con redes de borde definidas por software y habilitadas para 5G.

“Nuestra cartera integrada se basa y se diferencia por nuestra experiencia en misión crítica, nuestros datos aplicados y propiedad intelectual, y nuestro amplio ecosistema”, concluyó el entrevistado.