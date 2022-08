José Luis Chiquete, CTO de SYE Software: Gobierno necesita inversión inteligente, más que austeridad

Para José Luis Chiquete, CTO de SYE Software, el Gobierno de México en temas IT ha sido “definitivamente reactivo” porque “no se podría ser de otra manera” ante las situaciones nuevas que ha enfrentado en los últimos años.

Una lenta inversión en los proyectos IT y fallas como la de Compranet evidencian la falta de estrategia de la actual administración.

“Trataron de hacer cambios, con muy buenas intenciones, pero estos implican aceptar el pasado. Cortar con este es muy difícil cuando hablamos de tecnología“, dijo.

En entrevista, comentó que las dependencias arrastran “una cultura en donde somos reactivos y los presupuestos están muy recortados, únicamente para que la operación pueda continuar”.

Según Chiquete, se requiere de buena planeación. “Lo que tienes que hacer es conocer tus negocios, tus procesos y tus tecnologías. Antes de invertir un peso lo que tienes que hacer es un proceso de autoconocimiento”.

La sugerencia contrasta con la idea de austeridad que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos de la consultora Select, de los $32,334 millones de pesos que el Gobierno federal tiene asignados a tecnología, servicios de telecomunicaciones, equipos de cómputo y servicios administrados de IT para 2022, solamente había utilizado un 10% del presupuesto durante el primer trimestre del año.

La cifra presupuestada es superior a la destinada para IT en los últimos seis años, además de ser 18% mayor que en 2021.

“En el Gobierno se pueden hacer muchos ahorros, no en aras de volvernos demasiados cuidadosos con el dinero, tacaños, pero sí lo suficientemente inteligentes para saber dónde invertir”.

Chiquete comentó que hay muchas iniciativas que necesitan consolidarse.

“Con ese nivel de inversión es probable que haya un subjercicio, pero eso se puede arreglar. A final de cuentas todavía nos queda una buena parte del ultimo semestre y esperemos que puedan consolidar estas inversiones y sobre todo revisar los procesos adecuados”, apuntó.

En el caso de Sye, compañía de servicios y soluciones digitales para Gobierno, aseguró que ya ven un avance.

“Estamos trabajando con el SAT para sus proyectos como fábrica de software y estamos viendo que sí se están haciendo la inversión, pero no a la velocidad que nosotros pudieramos esperar”

Añadió que espera que para finales de este segundo trimestre “ya podamos contar con una inversión mayor”

Se debe aprender de la falla en Compranet

Sobre la falla en Compranet a mediados de julio, Chiquete explicó, como un proveedor ajeno al caso, que “a veces en el Gobierno se trabaja mucho con sistemas legados. Seguramente, eso es también con lo que muchas veces nos hemos enfrentado, hay poca documentación y pocos procesos que se encuentran bien plantados”.

El tema más improtante, subrayó, “es el aprendizaje a partir de estas grandes lecciones. Si no hay documentacion este es el momento preciso para documentar.

El CTO de Sye se refirió a la técnica de reliability engineering con la que trabajan en donde más que buscar el culpable, necesitamos identificar el caso y asegurarnos que no vuelva a ocurrir y tomar todas las precauciones para asegurar que no vuelva a pasar.

“Las crisis como esta son un reflejo de falta de documentación y de conocimiento que no necesariamente es responsabilidad de alguien. Estamos hablando de sistemas en las que solo se les daba mantenimiento y por ahí hay una filosofía de ‘si no está roto, no lo trates de arreglar'”.

Además, agregó qué hay que tomar en cuenta de que tampoco tenemos presupuestado un desarrollo nuevo así que hay que empezar a buscar qué falló y tratar de arreglarlo de la mejor manera.