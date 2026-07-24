AI Lock-In, el nuevo riesgo que puede dejar atrapadas a las empresas

Las organizaciones que superaron la dependencia de proveedores (vendor lock-in) en licencias de bases de datos o infraestructura en la nube enfrentan ahora un riesgo emergente en la adopción de inteligencia artificial (AI): el AI Lock-In.

Identificado por firmas de análisis como Gartner e IDC entre las principales preocupaciones de la adopción empresarial, este fenómeno ocurre cuando una empresa cede el control operativo a las API de un tercero al integrar modelos como GPT-4, Claude o Gemini en el núcleo de sus operaciones.

A diferencia de los contratos de tecnologías de la información (IT) tradicionales que tardaban años en consolidarse, la dependencia de un proveedor de inteligencia artificial puede concretarse en cuestión de semanas.

De acuerdo con estimaciones de IDC, el gasto en inteligencia artificial generativa (GenAI) en América Latina registrará crecimientos de tres dígitos durante los próximos años. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones en la región se mantiene en etapas iniciales de madurez tecnológica.

Ante este escenario, especialistas del sector sugieren diseñar arquitecturas abiertas y adoptar estrategias multi-LLM desde las fases experimentales iniciales. De este modo, se busca prevenir que las decisiones tomadas durante los primeros desarrollos generen un problema de AI Lock-In al momento de escalar las aplicaciones a entornos de producción.

Un problema de arquitectura y gobernanza

En la nube tradicional, la migración de sistemas implicaba mover máquinas virtuales, almacenamiento o redes. En cambio, la AI actúa como el cerebro de las aplicaciones al ofrecer capacidades de razonamiento, memoria, flujos de agentes y búsqueda compleja mediante generación aumentada por recuperación (RAG).

La dependencia tecnológica se genera en todo el ecosistema: desde la optimización de instrucciones (prompts) para un modelo específico hasta las bases vectoriales, los pipelines de datos y las integraciones de herramientas.

Asimismo, la frecuencia con la que un proveedor actualiza sus modelos condiciona la evolución de la aplicación; un intento por cambiar de modelo de forma intempestiva puede alterar el comportamiento del sistema o provocar alucinaciones.

De acuerdo con el estudio State of AI in the Enterprise 2026 de Deloitte, que encuestó a más de 3,200 líderes en 24 países, 74 % de las empresas prevé utilizar agentes de inteligencia artificial de forma moderada antes de 2027. No obstante, solo 21% cuenta con una gobernanza madura para administrarlos.

La falta de gobernanza expone a las organizaciones a dos presiones operativas y financieras principales:

Depreciación de modelos: La actualización o retiro constante de versiones por parte de desarrolladores como OpenAI, Anthropic y Google altera el backend, provocando que prompts previamente calibrados dejen de entregar los mismos resultados.

La actualización o retiro constante de versiones por parte de desarrolladores como OpenAI, Anthropic y Google altera el backend, provocando que prompts previamente calibrados dejen de entregar los mismos resultados. Costos ocultos por consumo de API: A diferencia de las llamadas individuales por pregunta en un chatbot convencional, las arquitecturas de agentes autónomos ejecutan bucles internos de planificación, razonamiento, consulta de datos y verificación. Una sola petición puede activar entre 20 y 50 llamadas internas. Cualquier ajuste en las tarifas por token o en las condiciones de servicio de las API incrementa sensiblemente el presupuesto operativo.

Estándares abiertos y arquitecturas multi-LLM como estrategia de defensa

Para evitar la dependencia exclusiva, el sector tecnológico ha comenzado a adoptar el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP, por sus siglas en inglés).

Creado por Anthropic en noviembre de 2024 y donado 13 meses después a la Agentic AI Foundation —bajo la tutela de la Linux Foundation—, el MCP cuenta con el respaldo de empresas como OpenAI, Google, Microsoft, AWS y Cloudflare.

El protocolo MCP actúa como un conector universal entre los datos de la organización y los modelos de lenguaje (LLM). En lugar de construir integraciones propietarias para cada sistema (como SAP, Salesforce o GitHub), el modelo se vincula al protocolo, lo que permite sustituir el modelo subyacente sin reestructurar las conexiones hacia la información corporativa.

[ Datos de la Empresa (SAP, Salesforce, GitHub) ] │ ▼ [ Protocolo de Contexto (MCP) ] │ ▼ [ Modelo de IA (LLM intercambiable) ]

Asimismo, las empresas implementan enfoques Multi-LLM mediante capas de abstracción o AI Gateways, tales como LiteLLM, Kong AI Gateway o Portkey. A través de estas plataformas, las aplicaciones corporativas se comunican con el gateway mediante una API uniforme y no directamente con la API del proveedor. Esta infraestructura facilita: