Andrés Molano, director de Estudios en Ingeniería para la Innovación de la Ibero: Tendremos uno de los AI Labs más avanzados

A partir de agosto próximo, la Universidad Iberoamericana (Ibero) impartirá la Ingeniería en Inteligencia Artificial (AI) en su campus Ciudad de México.

El programa académico, que durará ocho semestres, busca reducir la brecha entre las necesidades del sector y las competencias en habilidades tecnológicas de los egresados, de acuerdo con el director del Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación de la Ibero, Andrés Molano.

En entrevista, explicó que la nueva carrera contará con uno de los laboratorios de AI más avanzados del mundo. Para ello, la Ibero hizo alianzas con empresas como Hewlett Packard Enterprise México (HPE), Nvidia, Microsoft y Saptiva.

“Este laboratorio es una apuesta de la Ibero para construir un ecosistema de potencia computacional que permita entrenar modelos grandes de lenguaje [LLM por sus siglas en inglés], in situ y on premise, para tener gobernanza absoluta sobre los modelos que estamos entrenando. En alianza con Hewlett Packard Enterprise construimos una solución que permitirá a la comunidad universitaria contar con un núcleo de servidores con tarjetas NVIDIA Blackwell de la serie 6000 Pro”.

Un estudio de mercado realizado por la Ibero descubrió que tanto en México, como a nivel mundial, hay una demanda de dos perfiles de egreso: el estratega de AI y el especialista en AI.

El primero es alguien que conoce las bases de la AI y Machine Learning (ML, por sus siglas en inglés) y es una persona con una fuerte competencia asociada a la gestión del producto y al liderazgo.

El segundo es un perfil que domina también todo lo que tiene que ver con AI, ingeniería de datos y aprendizaje profundo con la componente de ética y de gobernanza de este tipo de algoritmos y de las implicaciones que estos pueden llegar a tener en las organizaciones.

Se crearán espacios académicos denominados “Reto de inteligencia artificial 1, 2 y 3”, donde los estudiantes se enfrentarán a situaciones propuestas por la comunidad universitaria, pero también startups, egresados y organizaciones que quieran resolver problemas utilizando AI.

Respecto a estos últimos participantes, Molano dijo que se tiene planeado abrir el laboratorio a retos externos que necesiten potencia computacional. “Daremos acceso al recurso, con cierto número de horas de manera gratuita, siempre y cuando los estudiantes de la Ibero puedan participar en el desarrollo de esas soluciones, para así hacer que desarrollen las habilidades prácticas que el mercado necesita para desplegar estos modelos”.

En la Ibero, AI en todas las áreas de conocimiento

Por otra parte, Saptiva, socio estratégico de la Ibero, es una startup mexicana que se dedica a desplegar modelos de AI de manera segura y rápida en diferentes tipos de infraestructura. Esta empresa acompaña a la institución en el despliegue e implementación de la estrategia de AI dentro de la universidad.

Está por iniciar una capacitación de AI para incluirla de manera prioritaria en todas las áreas del conocimiento. Molano afirmó que profesores de derecho, de historia, de filosofía, de todas las licenciaturas van a entrenarse acerca de de cómo pueden usar grandes modelos de lenguaje (LLMS, por sus siglas en inglés) e inteligencia artificial generativa (Gen AI, por sus siglas en inglés) de una manera on premise y con total gobernanza.

Formación integral

El plan de estudios de la nueva ingeniería de la Ibero está organizado en ocho áreas académicas. En opinión de Molano, algo que distingue a este programa de la oferta actual que hay en el mercado nacional –compitiendo con el ITAM, el Tec de Monterrey y el IPN, entre otras instituciones– es su perspectiva de AI y sociedad.

“Contamos con especialistas en AI, filósofos, historiadores y personal de humanidades que impartirán materias en donde se estudien las implicaciones filosóficas o la AI vista desde la filosofía y las implicaciones éticas de estas tecnologías. Así mismo, se estudiará cómo estas tecnologías están moldeando o pueden modificar los comportamientos sociales y las implicaciones que estos desarrollos pueden tener”.

En el aspecto de estrategia y liderazgo, el entrevistado dijo que se busca que el egresado tenga pensamiento creativo y de innovación, que sepa gestionar las tecnologías y comprender su papel en el plan de negocio de una compañía. Además, sabrá desarrollar habilidades para presentar estos resultados y comunicarlos de manera adecuada a múltiples audiencias, no solamente técnicas, sino también a quienes toman decisiones.

Naturalmente, se trabajará con los fundamentos matemáticos que requiere un ingeniero: Lógica, álgebra lineal, los diferentes cálculos, probabilidad y estadística. Se verán fundamentos de programación, con teoría de la computación, el manejo de sistemas operativos, así como la administración de los entornos en donde se va a desplegar AI, ciencia de datos, LLMS, así como las bases de ML tradicional e AI aplicada.

Habrá materias electivas y líneas para profundizar en áreas como procesamiento natural de lenguaje, técnicas de aprendizaje por refuerzo –que son técnicas especiales de AI–, computación evolutiva, también una optativa diseñada a ajustar de una manera fina los modelos y manejar los sesgos, entre otras cosas.

El programa no deja fuera las materias propias de la institución, “que forman a un egresado con esta visión humanística propia de la Ibero”, como señala Molano.

De cara al futuro

El Foro Económico Mundial prevé la creación de 78 millones de empleos vinculados con AI en los próximos años. El informe «Cuatro futuros para el empleo en la nueva economía: AI y talento en 2030» explora los avances en AI y las tendencias en el talento. En él se dice que más de dos terceras partes de los directores de estrategia esperan que la comercialización de la IA y las tecnologías emergentes moldeen las estrategias empresariales en los próximos cinco años.

Desde el punto de vista de las posiciones que los egresados de la nueva ingeniería podrán ocupar, Molano refiere perfiles técnicos como: ingeniero en ML, alguien capaz de desplegar modelos, ciencia de datos, aprendizaje profundo, que tiene habilidades para resolver problemas y especialmente una voluntad para aprender cosas nuevas a gran velocidad, porque esto está cambiando muy rápido.

También pueden trabajar como ingeniero en operaciones de ML porque conocen tecnologías como kubernetes y dockers, saben cómo desplegar estos modelos de manera continua, conoce herramientas como Terraform, trabaja en equipo y está en contacto con diferentes áreas de la compañía.

Por otro lado, podrán desempeñarse como ingenieros en procesamiento natural de lenguaje o ingenieros en visión por computadora, porque sabrán aplicar AI en el despliegue de algoritmos para procesamiento de imágenes, manejarán paquetes como Tensor Flow, Tensor Vision y OpenCV.

AI, una necesidad actual

Para finalizar, Molano destacó que actualmente se observa “una gran búsqueda por parte de los jóvenes de emprender usando tecnología y la AI es un gran habilitador. Si hay talento y recursos computacionales es posible innovar tecnológicamente sin requerir grandes recursos, como podría ser con algunas tecnologías previas, que requerían toda una fábrica”.

Aunque la Ibero tiene un posgrado en AI, Molano considera que ya era necesario empezar desde las licenciaturas a generar personas que tengan esa capacidad y estén enfocadas en el tema, no solamente esperar a que los egresadas aprendan de AI.

De hecho, adelantó que la institución está preparando una propuesta para ofrecer una especialización y una maestría en AI.

En el doctorado en Ciencias de la ingeniería de la Ibero, recientemente se graduaron varios doctores que trabajaron con temas de Al multimodal. Uno de ellos desarrolló modelos multi modales para analizar el discurso de odio en memes –tema que se abordó en el Hackaton de la Ibero en 2023–.