Anthropic busca inversionistas para su debut bursátil. Sin embargo, en el documento con el que inició el proceso, la empresa advierte que un incidente catastrófico relacionado con su inteligencia artificial (AI) podría generar daños que excedan la capacidad de cobertura de una aseguradora e incluso de toda la industria.

La compañía detrás de los modelos Claude presentó el pasado 26 de octubre su formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos (EU), como parte del proceso para realizar una oferta pública inicial (IPO).

La empresa dirigida por Dario Amodei pretende cotizar sus acciones ordinarias clase A en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “ANT” —según confirmó en una publicación de blog—, aunque el número de acciones que ofrecerá y el rango de precios todavía no están definidos.

En 335 páginas, Anthropic también detalla su situación financiera, sus compromisos de infraestructura, su gobierno corporativo y sus relaciones con inversionistas y proveedores estratégicos. Además, señala que busca equilibrar los intereses de sus accionistas con el desarrollo responsable de AI.

En términos financieros, la compañía reportó ingresos por $4,600 millones de dólares (mdd) en 2025 y $16,300 mdd en el primer semestre de 2026, un crecimiento interanual de 1,300%.

Sin embargo, registró una pérdida neta de $80,700 mdd en ese semestre —cifra que incluye cambios en el valor de sus instrumentos financieros— y advierte que el ritmo de crecimiento de sus ingresos podría desacelerarse y que los resultados recientes no garantizan su desempeño futuro.

Los riesgos de seguridad también amenazan el negocio

En la sección de factores de riesgo, que abarca 94 páginas, Anthropic advierte que los daños de un incidente catastrófico relacionado con sus modelos podrían superar la capacidad del mercado asegurador.

“Ninguna aseguradora individual, y posiblemente tampoco la industria de seguros en su conjunto, podría tener la capacidad o la experiencia necesarias para asegurar una exposición de esta magnitud”, señala el documento.

La startup de San Francisco, California (EU), describe el mercado de seguros para riesgos específicos de AI como incipiente y en evolución. Por ello, advierte que podría no conseguir cobertura para determinadas responsabilidades relacionadas con sus sistemas en condiciones comercialmente razonables, o incluso no conseguirla en absoluto. Esto la dejaría expuesta a pérdidas potencialmente significativas sin protección suficiente.

La advertencia forma parte de un conjunto más amplio de riesgos relacionados con la seguridad de sus modelos. En el mismo documento, Anthropic reconoce que sus sistemas pueden presentar comportamientos inesperados y producir respuestas perjudiciales, incluso cuando sus desarrolladores buscan prevenirlos.

La empresa también advierte que no puede garantizar que detectará y evitará todos los usos dañinos de sus modelos. Un incidente de este tipo podría traducirse en pérdida de clientes, menores ingresos y responsabilidades financieras.

También reconoce el desafío de equilibrar la seguridad con sus objetivos comerciales. Anthropic debe decidir cuándo un modelo está suficientemente probado para su lanzamiento, pero admite que no hay garantía de que sus medidas de protección sean adecuadas ni de que identifique correctamente qué capacidades deben restringirse. Si no logra gestionar estos riesgos, advierte que su marca y sus resultados operativos podrían verse afectados negativamente.

Y añade que la gravedad de los daños potenciales aumenta a medida que los sistemas de AI adquieren mayores capacidades. Aunque su enfoque de desarrollo centrado en la seguridad busca mitigar los riesgos catastróficos o existenciales que podrían representar los modelos mal alineados o utilizados indebidamente, admite que no puede garantizar que el resto de la industria adopte medidas de seguridad similares.

Dependencia e incertidumbre en cómputo

Anthropic advirtió que su capacidad para desarrollar y entrenar modelos de AI de vanguardia depende de su acceso a “cantidades enormes y crecientes de computación especializada”.

“Si no logramos asegurar suficiente cómputo, o si no logramos dirigir efectivamente el cómputo limitado que tenemos a través de nuestras cargas de trabajo para desarrollar e implementar modelos con capacidades al menos comparables a las de nuestros competidores, corremos el riesgo de quedarnos atrás de la frontera tecnológica”, dice la presentación.

Además, la compañía señaló que los pronósticos sobre el uso futuro de la computación son “intrínsecamente inciertos”, lo que podría provocar déficits de capacidad o capacidad subutilizada. Anthropic reconoció que había subestimado sus requisitos informáticos en el pasado, lo que afectó sus planes de desarrollo e implementación de productos.

Acuerdos financieros con Google y Amazon

Alphabet, la empresa matriz de Google, tendrá la opción de convertirse en un accionista más importante de Anthropic.

Según el documento presentado, en marzo Anthropic acordó otorgar a Google la opción de adquirir hasta 10,000 millones de dólares en acciones ordinarias clase N, mediante una colocación privada que se realizaría de forma simultánea a la oferta pública inicial (OPI) y al precio fijado para esta.

El documento señala que, si Google ejerce dicha opción, el importe total de los títulos de deuda disponibles para su emisión a favor de Google —que actualmente asciende a 20,000 millones de dólares— se reducirá en hasta 10,000 millones de dólares.

Amazon sigue siendo uno de los principales patrocinadores y socios estratégicos de Anthropic. Desde 2023, la compañía ha destinado 13,000 millones de dólares a Anthropic, con la posibilidad de invertir otros 20,000 millones adicionales.

Según el documento presentado, Amazon ha acordado, por separado, proporcionar hasta 15,000 millones de dólares en financiación, disponibles en tramos de 5,000 millones de dólares. Cada desembolso está condicionado a que Anthropic alcance determinados hitos de capacidad de cómputo.

Amazon posee 6,200 millones de dólares en títulos de deuda que podrían convertirse en hasta 1,840 millones de acciones. El documento señala que la participación de Amazon está limitada a 12% de la empresa.

Amazon posee acciones sin derecho a voto y no cuenta con un puesto en el consejo de administración ni con un observador en la startup.

Ambas empresas han seguido profundizando su colaboración. Anthropic se ha convertido en un cliente clave de los servicios de computación en la nube y de la división de chips de Amazon. El año pasado, Amazon inauguró un complejo de centros de datos para AI denominado Rainier, con una inversión de 11,000 millones de dólares, dedicado al entrenamiento y la ejecución de los modelos de Anthropic.

En abril, Anthropic anunció el compromiso de destinar al menos 110,000 millones de dólares a servicios en la nube de Amazon hasta abril de 2036, “independientemente del uso real”.

El acuerdo es “irrevocable”, salvo en caso de un “incumplimiento sustancial” por parte de Amazon, según se indica en el documento. Si el gasto real de Anthropic fuera inferior a lo acordado, la empresa deberá abonar a Amazon la diferencia como ajuste.

El documento no especifica cuánto ha gastado Anthropic, hasta la fecha, en los servicios en la nube de Amazon ni en los chips de AI Trainium.

Anthropic apuesta por diversificar sus proveedores de chips

Anthropic señaló que su conjunto de recursos informáticos incluye unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia y AMD, así como chips Trainium de AWS y unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google.

Anthropic considera todos sus chips para AI como un “recurso único e intercambiable” y ha desarrollado una tecnología que dirige sus modelos hacia el chip que resulte más eficiente en cada momento.

Esto demuestra que Anthropic no pretende vincularse a un único proveedor de chips. OpenAI, que utiliza principalmente la capacidad de cómputo de Nvidia, ha tomado medidas similares para diversificar los chips de AI que emplea.

“Nuestro enfoque de computación basado en múltiples tipos de chips nos proporciona un acceso mucho más amplio que si dependiéramos de una sola plataforma; además, nos permite aprovechar de manera estratégica las ventajas en términos de relación precio-rendimiento que ofrece cada familia y generación de chips”, indicó Anthropic en su informe.

Los cuatro principales proveedores de chips de Anthropic poseen participaciones significativas —o cuentan con opciones para adquirirlas— en la propia empresa, lo que pone de relieve los vínculos estratégicos entre los fabricantes de chips o proveedores de infraestructura a gran escala y los laboratorios de AI.

Aunque en el informe de Anthropic no se especifica la cifra total que la empresa se ha comprometido a invertir en capacidad de cómputo, el laboratorio dejó claro que realizará un gasto considerable.

Por otra parte, Anthropic detalló compromisos a largo plazo con SpaceXAI, Nscale y Lambda para garantizar el acceso a chips de Nvidia. La compañía también indicó que podría adquirir chips de AMD por un valor superior a los 20,000 millones de dólares. Asimismo, señaló que tiene previsto invertir 110,000 millones de dólares en chips Trainium de Amazon hasta 2036, y 114,500 millones de dólares en TPU de Google hasta 2033.

“Prevemos realizar inversiones significativas en el futuro próximo —incluidas aquellas destinadas a la capacidad de cómputo y la infraestructura— para asegurar que disponemos de los recursos tecnológicos necesarios para mantener y ampliar nuestra posición en la vanguardia de la AI”, afirmó Anthropic en el documento.

Competencia directa: OpenAI y Google

Las únicas dos empresas que Anthropic señaló por nombre como competidores directos en su folleto informativo son OpenAI y Google.

“Nos enfrentamos a una competencia directa por parte de empresas que desarrollan modelos de vanguardia para desarrolladores de software externos y para el sector empresarial —entre ellas OpenAI y Google—, así como de grandes compañías tecnológicas con gran capitalización que están invirtiendo para alcanzar esa vanguardia”, afirmó Anthropic.

Asimismo, la empresa indicó que se enfrenta a la competencia de un “conjunto más amplio de proveedores de modelos”, incluidos aquellos que ofrecen modelos de pesos abiertos (open-weight) o de código abierto (open-source).