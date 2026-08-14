Axtel y el Tecnológico (Tec) de Monterrey anunciaron el pasado 11 de agosto la creación de un laboratorio de investigación y desarrollo en inteligencia artificial (AI) para acelerar la innovación, fortalecer el desarrollo de talento especializado y generar ventajas competitivas para las organizaciones.

La iniciativa busca convertir la investigación aplicada en soluciones, capacidades tecnológicas y propiedad intelectual con potencial de llegar al mercado.

El laboratorio ocupará uno de los 32 espacios destinados a iniciativas dentro de Expedition Femsa, un edificio de siete niveles inaugurado en diciembre de 2024 dentro del Distrito de Innovación Monterrey (DIM), como parte del proyecto de regeneración urbana Distrito Tec en la capital regia.

En 2023, el Tecnológico de Monterrey acordó con Wizeline abrir un laboratorio de inteligencia artificial generativa (GenAI), denominado G.AI.L, en el campus de Guadalajara como parte de su Hub de AI, integrado por un equipo de 30 investigadores y el mismo número de profesores, así como más de 50 estudiantes.

En dicho hub se desarrollan soluciones en salud (diagnósticos, imágenes médicas, cirugías), medio ambiente (gestión de agua y energía) e industria (movilidad, manufactura 5.0) y se tiene el Programa de Aceleración de Startups de Inteligencia Artificial (PASIA) que ya ha impulsado 24 iniciativas.

En Nuevo León ya operan iniciativas similares, como el AI Laboratory, una alianza entre Digital Hub Monterrey e IBM, y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la Universidad de Monterrey (Udem).

El nuevo laboratorio de AI de Axtel y el Tec en el DIM

La incorporación de Axtel como socio corporativo de Expedition Femsa ocurre cuatro meses después de que el proveedor de servicios IT alcanzara un acuerdo con el Tec para asumir la operación por 12 años del centro de datos de la universidad, ubicado dentro del Campus Monterrey.

Planteado como un espacio dinámico y colaborativo para impulsar la sinergia entre industrias y sociedad, el edificio donde se ubicará el laboratorio cuenta con 20,140 metros cuadrados, tres institutos y dos corelabs.

El vicepresidente en Monterrey y director general del Campus Monterrey, Mario Adrián Flores, destacó en un comunicado que la integración de Axtel al DIM representa el objetivo que tienen por democratizar la ciencia y la tecnología.

El Distrito de Innovación Monterrey —una zona geográfica urbana diseñada para concentrar y conectar talento, empresas, startups, instituciones, academia y Gobierno— registró 136 proyectos activos desarrollados en 2025, con 82 organizaciones vinculadas y la participación de 1,262 estudiantes y 312 profesores e investigadores.

Tiene tres redes internacionales (Global Institute on Innovation Districts, Venture Café y Science Gallery) y aloja desde 2026 el Hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T.

Otros aliados del DIM son Cisco; Cemex; Corning; Daikin, que en abril de 2025 abrió su centro de innovación DIMO, y Xignux, que en agosto de ese mismo año inauguró su centro de investigación y desarrollo Expedition.

Infraestructura de AI y desarrollo de talento

La empresa mexicana de TIC explicó que aportará su experiencia en infraestructura digital, conectividad y servicios de IT para acelerar el desarrollo de nuevas capacidades en AI. El anuncio no detalló montos de inversión ni fecha de apertura.

Pero indicó que aprovechará conocimiento especializado para impulsar proyectos de investigación, experimentación y desarrollo tecnológico, promoviendo la vinculación entre la academia y la industria, a fin de acelerar la adopción responsable de tecnologías emergentes.

Y detalló que impulsará proyectos enfocados en IT, ciberseguridad, telecomunicaciones, productividad empresarial y casos de uso para industrias estratégicas donde la AI pueda generar ventajas competitivas tangibles

El director de la Línea de negocio de IT de Axtel, Gabriel Muñoz, señaló que el laboratorio “nos permitirá acelerar la investigación aplicada, fortalecer nuestro portafolio de soluciones, exponenciar el uso de AI en el mercado empresarial mexicano y contribuir al desarrollo de talento especializado”.