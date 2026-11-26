Para BBVA México, la digitalización es una competencia que considera ganada, incluso frente a neobancos y apps financieras. Su foco ahora está en la inteligencia artificial (AI), carrera en la que prevé distanciarse de la banca tradicional en los próximos cinco años.

“Esa batalla inicial contra las fintech la tenemos contenida. Han ganado mucho terreno, pero no a costa de nosotros. Les han quitado participación de mercado a otros. Nosotros nos mantenemos muy firmes”, aseguró el director de Banca Minorista de BBVA México, Hugo Nájera.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, la institución financiera reportó 28.7 millones de clientes digitales, equivalentes a 82% de su base total. Además, entre enero y septiembre, 76% de sus transacciones se realizaron a través de canales móviles y web.

Santander México, el segundo banco más grande del país por activos, tenía 8.9 millones en el mismo periodo, alrededor de 76% de sus 11.7 millones de clientes activos. Y Nu México, la fintech más grande, superaba los 16.6 millones al cierre de septiembre, su primer trimestre operando como banca múltiple en el país.

Durante un encuentro con medios el pasado 24 de noviembre, encabezado por el director general de BBVA México, José Luis Elechiguerra, y el presidente del Consejo, Eduardo Osuna, Nájera puso la mira en el futuro.

“Nos hemos preparado para asumir la disrupción de la inteligencia artificial. De aquí en adelante competimos superdirecto con las fintech, porque ellos también están preparados para asumir este reto mundial. Entonces, ustedes van a ver que nos vamos a despegar del resto de la banca tradicional”.

La apuesta de inversión para 2027

El reto planteado por Nájera está asumido desde la dirección: “Jamás la tecnología ha estado en capacidad de hacer lo que hoy. Así como lideramos la digitalización, queremos liderar esta era de la inteligencia artificial generativa y agéntica. Y para ello estamos comprometidos a seguir invirtiendo”, apuntó Elechiguerra.

El director de BBVA México recordó el compromiso del banco de invertir $100,000 millones de pesos (mdp) en este sexenio. “Vamos muy en camino de nuestra meta”, dijo para revelar que este año han invertido más de $15,000 mdp y pronosticar que para 2027 este monto alcanzará los $16,000 millones. “De estas cifras, casi 70% de ellas están vinculadas a tecnología”, señaló.

Su inversión, detalló, se enfocará en el desarrollo de su propuesta de valor y en incorporar de forma progresiva las capacidades de AI en su oferta de servicio. “Nuestra aspiración es no solamente liderar en términos de adopción, despliegue y evolución, sino sobre todo ser el banco que se distinga por poner esta tecnología principalmente en valor para nuestros clientes”.

BBVA Trader, el otro frente con las fintech

BBVA México se alista para competir con neobancos y fintechs en varios frentes. Recientemente, habilitó el acceso a BBVA Trader, su plataforma de autogestión para invertir en bolsa en tiempo real, desde su aplicación móvil. Además, comenzó a habilitar la opción de registrarse directamente desde ese canal.

El director de Banca Minorista explicó que “es la parte de la aplicación que compite contra estas aristas de inversión de los neobancos, algún otro jugador por ahí que viene de casa de bolsa”.

Y aunque reconoció que aún tienen pocos usuarios, “la aspiración es grande”. Nájera recordó que el banco en términos de fondos de inversión en retail “creo que hay uno que nos gana en personas físicas, pero con números muy pequeñitos”.

De acuerdo con Osuna, “en número de contratos debemos estar, en fondos, más de un millón de personas, pero en términos de saldos somos por mucho el más grande”.

Blue y la ambición de 32 millones de asesores

Elechiguerra explicó que BBVA México tiene un enfoque multidimensional para la inteligencia artificial: la atención a clientes, la optimización de procesos y las herramientas para sus colaboradores.

“Tenemos a Blue, que queremos que sea el centro de la interacción con el cliente. Hoy ya estamos progresivamente desplegando la tecnología, todavía en un modo de resolución de consulta, pero que progresivamente en el tiempo irá adquiriendo más capacidades para servir mejor a los clientes”, indicó.

De hecho, adelantó, “en la primera mitad de 2027 haremos un release importante de mejora de funcionalidad que irá progresivamente e iterativamente mejorando en el tiempo”.

Nájera, sin confirmar si el lanzamiento del que habló Elechiguerra era el mismo, habló de su ambición de tener un asesor financiero para cada uno de los 32 millones de clientes.

“Es algo impensable en el mundo físico. Si un banquero patrimonial que atiende carteras altas atiende a 300 clientes, necesitaríamos 156,000 [sic] personas para atender a los 32 millones de clientes. La tecnología nos va a permitir tener algo que estamos construyendo, que llamamos ‘Blue Coach Financiero’”, comentó.

Si bien BBVA México ya tiene un asesor financiero que trabaja con AI, Nájera aclaró que no usa generativa. “Eran algoritmos de inteligencia artificial, que presentamos en el año: coach y el buró. Esas dos funciones se van a fusionar en una sola y en lugar de ser árboles de decisión, va a ser conversacional”.

La idea, apuntó, es que el agente acompañe al cliente en la realización de presupuestos, identificando gastos por rubros, y tenga memoria de las conversaciones. “Eso va a dar un salto importantísimo. Lo único que tenemos que garantizar es que somos capaces de que ese agente ve tu información, platica contigo y tiene un mejor feeling. Se oye muy fácil”, comentó.

Menos miedo al error y más AI

El director de Transformación con AI de BBVA México, Daniel Ordaz, destacó que la digitalización previa y el trabajo en disponibilidad y gobernanza de datos colocaron al banco en una posición favorable para incorporar AI. “Eso nos ha dado pie a estar en una situación que nos permite adoptar ahora esta tecnología de una manera distinta”.

Además de Blue, abundó, incluye aplicaciones en el contact center —por ejemplo, para explicar cascadas de pagos— y copilotos que apoyan la atención en sucursales.

En los procesos internos, el banco ya aplica AI en actividades como el análisis de riesgo crediticio y la gestión de reclamaciones. “A través de licencias de ChatGPT y Gemini, la adopción que vemos en nuestros propios equipos [está en] alrededor de 70%”.

De acuerdo con Elechiguerra, “lo que no nos podemos permitir, y creo que lo tenemos bastante claro en el banco, es no adoptar esta tecnología. No hay que tener miedo a equivocarse, seguro nos equivocaremos. Hay que saber enmendar los errores rápido”.