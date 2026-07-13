La adopción de la inteligencia artificial (AI) en las empresas de América Latina ha transformado la figura del director de Datos (CDO), elevándola a un nivel de decisión estratégica sin precedentes. Sin embargo, un reciente informe regional revela que la misma tecnología que impulsa su relevancia expone las debilidades estructurales de la información corporativa.

De acuerdo con la segunda edición del EY Chief Data Officer Study, 31% de estos ejecutivos ya incluye explícitamente el término “AI” en su título oficial. Este cambio nominal refleja una convergencia estructural entre el liderazgo de datos y la ejecución de estrategias de transformación inteligente.

La relevancia del cargo se respalda con un incremento significativo en los recursos asignados, ya que más del 80% de los CDOs reportó aumentos presupuestarios en el último año. De ellos, un 45% de la muestra total experimentó crecimientos de doble dígito en sus partidas financieras.

Las prioridades de negocio se consolidan como el principal motor de estas inversiones, representando el 46% de los detonantes de gasto para el área de datos. El enfoque ha pasado de la simple construcción del rol a una gobernanza activa centrada en la entrega de valor.

La infraestructura de información como barrera operativa

Pese al aumento de su influencia jerárquica, 85% de los CDO identifica a los datos como el desafío principal para desplegar con éxito la inteligencia artificial. Esta brecha técnica condiciona la velocidad de adopción y la efectividad de las herramientas en el entorno regional.

Las organizaciones están transitando de gestionar datos preparados para el consumo humano hacia datos optimizados para el procesamiento de las máquinas.

En este nuevo escenario, el CDO asume la responsabilidad de garantizar que la información sea confiable, consistente y utilizable por algoritmos.

Como medida de respuesta, 90% de los responsables de datos declara utilizar la propia AI para mejorar la gestión de la información en alguna capacidad operativa.

Las aplicaciones más frecuentes incluyen la extracción de dark data y la implementación de agentes de metadatos. No obstante, solo 25% de los consultados reporta una integración profunda de estas herramientas inteligentes en sus procesos de gestión de datos.

El avance hacia una gobernanza automatizada o de “autocuración” todavía se encuentra en etapas incipientes para la mayoría de las empresas.

El factor organizacional y la búsqueda de eficiencia

El objetivo central de estos esfuerzos técnicos es alcanzar la eficiencia operacional, una prioridad señalada por 84% de los participantes en el estudio.

La AI obliga al CDO a integrar en una sola conversación la estrategia, el gobierno de datos y el valor de negocio.

El estudio subraya que los cuellos de botella más persistentes para capturar valor no son únicamente tecnológicos, sino de carácter humano y organizacional.

Las empresas que logran liderar el mercado se diferencian por poseer marcos claros para medir el retorno de la inversión. Para las organizaciones en América Latina, la consolidación del CDO depende de su capacidad para resolver las deficiencias de información acumuladas.

El éxito de la AI corporativa queda supeditado a la transformación de los datos en activos que generen confianza y ventaja competitiva.