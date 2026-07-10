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OpenAI presenta por fin su respuesta a Claude Cowork de la mano de su nuevo modelo GPT-5.6

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El nuevo agente busca abaratar costos corporativos en la automatización de tareas y la generación autónoma de código, acelerando la carrera empresarial de la AI.

Publicado el 9 jul 2026
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Interfaz de ChatGPT Work mostrando un análisis de proveedores en Excel para empresas con gráficos y puntuaciones de preparación.
Crédito: OpenAI

OpenAI presentó el 9 de julio un nuevo agente de inteligencia artificial (AI), diseñado para ayudar a los profesionales a acceder al poder de las herramientas de desarrollo sin el elevado costo.

El agente, llamado ChatGPT Work, combina el popular chatbot de OpenAI con su herramienta de código, Codex, para crear documentos, presentaciones y sitios web, según informó la compañía. El servicio funciona con el modelo de AI más avanzado de OpenAI, GPT-5.6, que también se presentó el jueves.

El lanzamiento de este modelo se retrasó el mes pasado a petición del Gobierno estadounidense por motivos de seguridad nacional.

ChatGPT Work es una respuesta directa a Claude Cowork de Anthropic, un agente que la compañía lanzó en enero y que es capaz de planificar y ejecutar tareas de varios pasos de forma autónoma.

El lanzamiento refleja la creciente competencia por desarrollar y vender herramientas de AI para uso profesional, ya que las empresas tecnológicas buscan capitalizar la creciente demanda de AI agéntica capaz de completar tareas complejas con una mínima intervención humana. Anthropic y OpenAI —ambas preparándose para una posible oferta pública inicial (IPO) próximamente— compiten por el mercado empresarial, más lucrativo que la venta de productos a consumidores.

Tanto ChatGPT Work como Claude Cowork están diseñados para usuarios sin conocimientos de desarrollo que desean aprovechar las capacidades de las herramientas de codificación de AI, que suelen ser más potentes que los chatbots estándar, pero requieren conocimientos especializados.

Los responsables de OpenAI destacaron que sus nuevas ofertas serían más económicas y tendrían mayor disponibilidad que los productos de sus competidores. La empresa lanzó tres versiones diferentes de su modelo GPT-5.6.

“La capacidad de codificación del modelo permite resolver problemas en cualquier sector”, afirmó Ty Geri, CIO de producto de ChatGPT Work, en una entrevista. Geri describió el modelo GPT-5.6 de OpenAI como “competitivo con modelos mucho más caros, que duplican su velocidad y son mucho más económicos”.

El anuncio del jueves también subraya la creciente preocupación de las empresas por el alto costo de utilizar estas herramientas de AI.

Antes de este lanzamiento, la oferta de agentes de OpenAI incluía Operator e investigación profunda, posteriormente consolidados en ChatGPT Agent para usuarios individuales, así como Workspace Agents para la automatización de flujos de trabajo empresariales.

ChatGPT Work se lanzó el 9 de julio en su versión web y dispositivos móviles, comenzando con los usuarios Pro, Enterprise y Edu, y se extenderá a los usuarios Plus y Business en los próximos días.

OpenAI también anunció una nueva aplicación de escritorio ChatGPT y una función de sitios web alojados que permite a los usuarios crear y compartir sitios web directamente a través de ChatGPT Work.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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