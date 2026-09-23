Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alibaba presenta nuevo chip de AI, anuncia modelos Qwen más grandes y expansión de su nube

Dirección copiada

El procesador Zhenwu V900 y la plataforma AgentCore consolidan una estrategia full-stack para acelerar la adopción de agentes inteligentes en las empresas.

Actualizado el 23 sep 2026
Eddie Wu presenta la estrategia del chip de AI de Alibaba y meta de 20GW en Apsara Conference.
Wu durante la conferencia Apsara: "el pensamiento de las máquinas aún tiene un enorme margen de crecimiento". Crédito: Alibaba
Añadir a tus fuentes preferidas en Google

Puntos clave

  • Alibaba anunció el chip Zhenwu V900 (por T-Head) y que Qwen 4 está en entrenamiento, con planes de escalar a Qwen 4.5 y Qwen 5.
  • El V900, para entrenamiento e inferencia, ofrece 216 GB GPU y 1,200 GB/s entre chips; el servidor soporta hasta 500,000 tarjetas; producción masiva en 2027.
  • Alibaba Cloud expande regiones y promueve AgentCore y servicios empresariales: Smart Studio, Smart Fusion y Smart Video para desplegar AI en producción.
Resumen generado por IA

Alibaba anunció un nuevo chip de inteligencia artificial (AI) y presentó sus planes para escalar Qwen, su familia de modelos grandes de lenguaje (LLM), como parte de la expansión de su estrategia que abarca procesadores, infraestructura en la nube, modelos y agentes de AI.

Durante la conferencia Apsara, que arrancó el pasado 22 de septiembre en Hangzhou (China), la compañía presentó el procesador de AI Zhenwu V900, desarrollado por su unidad de diseño de chips T-Head.

De acuerdo con Alibaba, este chip ofrece un rendimiento tres veces superior al Zhenwu M890, lanzado en mayo pasado. Su producción masiva y lanzamiento comercial están previstos para el primer trimestre de 2027.

La empresa también confirmó que Qwen 4, la próxima generación de su LLM, se encuentra actualmente en fase de entrenamiento. Y prevé que los futuros modelos Qwen 4.5 y Qwen 5 alcancen entre 5 y 10 billones de parámetros. Estas cifras corresponden a sus planes de desarrollo; los modelos de mayor escala aún no han sido lanzados.

La estrategia de AI es full-stack

Para Alibaba, la apuesta no se limita a incrementar la capacidad de sus modelos. Los lanzamientos ocurren en un entorno en el que las empresas tecnológicas chinas desarrollan alternativas nacionales a los procesadores de AI afectados por las restricciones de exportación de Estados Unidos.

El presidente de Alibaba Group, Joe Tsai, sostuvo durante la conferencia que la AI posee un amplio potencial para desplegarse y escalarse en escenarios reales, con impacto en la productividad de distintas industrias, de acuerdo con un comunicado.

El gigante tecnológico chino está integrando estos esfuerzos en una estrategia de AI de pila completa (full-stack) que abarca diseño de chips, infraestructura en la nube, modelos Qwen y herramientas para que las empresas implementen agentes.

Su plataforma AgentCore busca ayudar a las empresas a crear, ejecutar, gestionar y supervisar agentes durante todo su ciclo de vida, además de integrarlos con sistemas críticos de negocio.

“Este es el verdadero significado de ‘La inteligencia va más allá’ [tema de la conferencia]: guiar a la AI desde los avances tecnológicos hacia la creación de valor”, afirmó Tsai.

El chip de AI de Alibaba para inferencia y entrenamiento

El Zhenwu V900 está diseñado tanto para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial como para la inferencia, esto es, el proceso de ejecución de un modelo ya entrenado.

La empresa afirma que el chip cuenta con 216 GB de memoria GPU y 1,200 GB/s de ancho de banda entre chips. Su nuevo servidor supernodo, que integra el V900 con componentes propios de red y almacenamiento, puede soportar un clúster de hasta 500,000 tarjetas.

La compañía también presentó una hoja de ruta para nuevas unidades centrales de procesamiento (CPU) diseñadas para cargas de trabajo de agentes de IA, con lanzamientos previstos para 2027.

El CEO de Alibaba Group, Eddie Wu, vinculó esta expansión con una transformación más amplia en la capacidad de cómputo. “Hoy en día, el volumen total del pensamiento de las máquinas representa menos de 3 % de todo el pensamiento humano. Si ese volumen llegara a escalar hasta alcanzar 1,000 veces la capacidad humana, un cálculo sencillo nos indica que el pensamiento de las máquinas aún tiene un enorme margen de crecimiento”.

A partir de esta perspectiva, Wu señaló que Alibaba busca que para 2032 la capacidad global de centros de datos operada por Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios. El objetivo da una dimensión de la infraestructura que la compañía considera necesaria para atender el crecimiento de las cargas de trabajo de AI.

Expansión de centros de datos y red global de Alibaba Cloud

Además, Alibaba Cloud anunció un día después (23 de septiembre) que durante los próximos 12 meses establecerá sus primeras regiones de nube en Turquía, Finlandia y Países Bajos, además de ampliar su infraestructura de centros de datos en Malasia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Hong Kong.

De acuerdo con un comunicado, el CTO y presidente de Negocio internacional de Alibaba Cloud Intelligence, Feifei Li, señaló: “Estamos ampliando nuestra presencia global en la nube para acercar los recursos informáticos a clientes y socios”. Actualmente opera 107 zonas de disponibilidad en 31 regiones.

Dra. Feifei Li explica la infraestructura para el chip de AI de Alibaba en la conferencia Apsara 2026.
Li: “La inteligencia artificial también está pasando rápidamente de la fase de experimentación a la implementación en entornos reales, lo que genera demanda tanto de infraestructura escalable como de capacidades de AI más accesibles”. Crédito: Alibaba

Añadió que a la par desarrollan inteligencia artificial para ayudar a las empresas a implementar modelos, optimizar cargas de trabajo con múltiples modelos y crear nuevas aplicaciones impulsadas por AI, que —aseguró— entregan un valor empresarial tangible, según demuestra su creciente ecosistema.

“Mantenemos nuestro compromiso de colaborar estrechamente con nuestro ecosistema global para lograr que la AI sea más escalable, práctica y accesible para las empresas”, dijo.

Li indicó que la evolución de una infraestructura AI-native hacia una arquitectura Agent-Native Cloud está trasladando la inteligencia artificial de la experimentación al despliegue en escenarios reales.

La compañía también presentó tres servicios dirigidos a empresas: Smart Studio, para crear plataformas Model-as-a-Service; Smart Fusion, para combinar distintos modelos mediante una interfaz unificada; y Smart Video, un agente de IA para generación de video.

Publicado originalmente en 22 sep 2026
Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Una mano sostiene una lupa sobre una pantalla con el texto “Trojan” y un ícono de caballo, representando la detección y análisis de un troyano informático en un entorno de ciberseguridad empresarial.

  • ESPECIAL

    Troyano: qué es, cómo funciona y cómo protegerse

    14 Oct 2025

    por Marcela Padua

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • A,Man,Is,Holding,A,Cell,Phone,And,Two,Wooden

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    Informe revela que 39% de los CIO se sienten desalineados con su CEO, incluso impotentes

    21 Oct 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir