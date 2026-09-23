Alibaba anunció un nuevo chip de inteligencia artificial (AI) y presentó sus planes para escalar Qwen, su familia de modelos grandes de lenguaje (LLM), como parte de la expansión de su estrategia que abarca procesadores, infraestructura en la nube, modelos y agentes de AI.

Durante la conferencia Apsara, que arrancó el pasado 22 de septiembre en Hangzhou (China), la compañía presentó el procesador de AI Zhenwu V900, desarrollado por su unidad de diseño de chips T-Head.

De acuerdo con Alibaba, este chip ofrece un rendimiento tres veces superior al Zhenwu M890, lanzado en mayo pasado. Su producción masiva y lanzamiento comercial están previstos para el primer trimestre de 2027.

La empresa también confirmó que Qwen 4, la próxima generación de su LLM, se encuentra actualmente en fase de entrenamiento. Y prevé que los futuros modelos Qwen 4.5 y Qwen 5 alcancen entre 5 y 10 billones de parámetros. Estas cifras corresponden a sus planes de desarrollo; los modelos de mayor escala aún no han sido lanzados.

La estrategia de AI es full-stack

Para Alibaba, la apuesta no se limita a incrementar la capacidad de sus modelos. Los lanzamientos ocurren en un entorno en el que las empresas tecnológicas chinas desarrollan alternativas nacionales a los procesadores de AI afectados por las restricciones de exportación de Estados Unidos.

El presidente de Alibaba Group, Joe Tsai, sostuvo durante la conferencia que la AI posee un amplio potencial para desplegarse y escalarse en escenarios reales, con impacto en la productividad de distintas industrias, de acuerdo con un comunicado.

El gigante tecnológico chino está integrando estos esfuerzos en una estrategia de AI de pila completa (full-stack) que abarca diseño de chips, infraestructura en la nube, modelos Qwen y herramientas para que las empresas implementen agentes.

Su plataforma AgentCore busca ayudar a las empresas a crear, ejecutar, gestionar y supervisar agentes durante todo su ciclo de vida, además de integrarlos con sistemas críticos de negocio.

“Este es el verdadero significado de ‘La inteligencia va más allá’ [tema de la conferencia]: guiar a la AI desde los avances tecnológicos hacia la creación de valor”, afirmó Tsai.

El chip de AI de Alibaba para inferencia y entrenamiento

El Zhenwu V900 está diseñado tanto para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial como para la inferencia, esto es, el proceso de ejecución de un modelo ya entrenado.

La empresa afirma que el chip cuenta con 216 GB de memoria GPU y 1,200 GB/s de ancho de banda entre chips. Su nuevo servidor supernodo, que integra el V900 con componentes propios de red y almacenamiento, puede soportar un clúster de hasta 500,000 tarjetas.

La compañía también presentó una hoja de ruta para nuevas unidades centrales de procesamiento (CPU) diseñadas para cargas de trabajo de agentes de IA, con lanzamientos previstos para 2027.

El CEO de Alibaba Group, Eddie Wu, vinculó esta expansión con una transformación más amplia en la capacidad de cómputo. “Hoy en día, el volumen total del pensamiento de las máquinas representa menos de 3 % de todo el pensamiento humano. Si ese volumen llegara a escalar hasta alcanzar 1,000 veces la capacidad humana, un cálculo sencillo nos indica que el pensamiento de las máquinas aún tiene un enorme margen de crecimiento”.

A partir de esta perspectiva, Wu señaló que Alibaba busca que para 2032 la capacidad global de centros de datos operada por Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios. El objetivo da una dimensión de la infraestructura que la compañía considera necesaria para atender el crecimiento de las cargas de trabajo de AI.

Expansión de centros de datos y red global de Alibaba Cloud

Además, Alibaba Cloud anunció un día después (23 de septiembre) que durante los próximos 12 meses establecerá sus primeras regiones de nube en Turquía, Finlandia y Países Bajos, además de ampliar su infraestructura de centros de datos en Malasia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Hong Kong.

De acuerdo con un comunicado, el CTO y presidente de Negocio internacional de Alibaba Cloud Intelligence, Feifei Li, señaló: “Estamos ampliando nuestra presencia global en la nube para acercar los recursos informáticos a clientes y socios”. Actualmente opera 107 zonas de disponibilidad en 31 regiones.

Li: “La inteligencia artificial también está pasando rápidamente de la fase de experimentación a la implementación en entornos reales, lo que genera demanda tanto de infraestructura escalable como de capacidades de AI más accesibles”. Crédito: Alibaba

Añadió que a la par desarrollan inteligencia artificial para ayudar a las empresas a implementar modelos, optimizar cargas de trabajo con múltiples modelos y crear nuevas aplicaciones impulsadas por AI, que —aseguró— entregan un valor empresarial tangible, según demuestra su creciente ecosistema.

“Mantenemos nuestro compromiso de colaborar estrechamente con nuestro ecosistema global para lograr que la AI sea más escalable, práctica y accesible para las empresas”, dijo.

Li indicó que la evolución de una infraestructura AI-native hacia una arquitectura Agent-Native Cloud está trasladando la inteligencia artificial de la experimentación al despliegue en escenarios reales.

La compañía también presentó tres servicios dirigidos a empresas: Smart Studio, para crear plataformas Model-as-a-Service; Smart Fusion, para combinar distintos modelos mediante una interfaz unificada; y Smart Video, un agente de IA para generación de video.