Clara, la empresa unicornio mexicana, anunció el pasado 10 de noviembre de 2026 un financiamiento por $105 millones de dólares (mdd) para ampliar las capacidades de automatización e inteligencia artificial (AI) de su plataforma de gestión financiera empresarial.

La operación combina una ronda de inversión Serie C por $65 mdd y la renovación de una línea de financiamiento de crecimiento por $40 mdd otorgada por General Catalyst.

Los recursos se destinarán al desarrollo de productos y a ampliar el equipo comercial de la fintech en América Latina, de acuerdo con un comunicado.

La ronda fue encabezada por Citius, Kaszek y DEG, filial del grupo financiero alemán KfW. Entre los inversionistas que participaron, también figuran Acrew Capital, Citi Ventures, Coatue, Monashees y Notable Capital. CMT Digital y Nascent VC se incorporaron como nuevos participantes.

La captación de capital llega después de que Clara reportara ingresos netos anualizados superiores a $100 mdd y más de un año con EBITDA positivo.

La compañía informó que atiende a más de 45,000 clientes, entre ellos tres de las cinco empresas más grandes de América Latina.

Pagos con agentes de AI y MCP

Una de las apuestas tecnológicas de Clara es conectar su plataforma con herramientas de AI mediante el protocolo de contexto de modelo (MCP, por sus siglas en inglés), un estándar que facilita la comunicación entre aplicaciones y modelos de inteligencia artificial.

Su solución Conversational AI & Agentic Payments permite consultar información financiera, solicitar reportes y obtener pronósticos de gastos en tiempo real mediante instrucciones en lenguaje natural.

También contempla la ejecución de transacciones por agentes de AI, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

La compañía complementa estas funciones con AI Policy Enforcement, una herramienta que verifica los gastos de los empleados frente a las políticas corporativas. Las comprobaciones se realizan en tiempo real y las excepciones se canalizan a revisores humanos, con el objetivo de reducir la supervisión manual.

El alcance de estas funciones va más allá de ofrecer consultas sobre los movimientos financieros de una empresa: incorpora la posibilidad de delegar determinadas operaciones en agentes, sin prescindir de los mecanismos de autorización y control.

El cofundador y CEO de Clara, Gerry Giacomán Colyer, explicó que la compañía busca adaptar estas herramientas a las necesidades de los negocios latinoamericanos.

“Al reunir datos financieros, controles y ejecución de pagos, ofrecemos a los equipos financieros una forma práctica de poner la AI a trabajar en sus empresas, ahorrando tiempo, reduciendo costos y tomando mejores decisiones sobre cómo utilizar sus recursos”, afirmó.

La oferta incluye además Clara Global, para administrar gastos en distintos países y monedas, así como Clara Fleet y Clara Veículos, enfocadas en la gestión de combustible. Estas soluciones se suman a sus servicios de tarjetas corporativas, pagos y administración de gastos.

Respaldo de General Catalyst y deuda con Goldman Sachs

Los $105 mdd anunciados se suman a otras operaciones de financiamiento de Clara. En noviembre de 2025, la compañía obtuvo $70 mdd en deuda estructurada de BBVA Spark, Covalto y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

En febrero de 2026 renovó una línea de crédito de $150 mdd con Goldman Sachs. De acuerdo con Clara, su capacidad total de financiamiento mediante deuda supera los $250 mdd.

La nueva operación con General Catalyst corresponde a una renovación de $40 mdd de su Customer Value Fund (CVF), un vehículo diseñado para financiar el crecimiento de empresas.

El capital se destinará a inversiones en las distintas líneas de productos de Clara. Harry Elliott, socio de General Catalyst, señaló que el fondo busca proporcionar a la fintech una fuente de capital predecible para respaldar su expansión regional.

“Estamos muy satisfechos de continuar financiando su motor de crecimiento a través del Customer Value Fund, proporcionando a Clara una fuente de capital amplia y predecible para continuar su expansión en América Latina”, afirmó.

La Serie C también incorpora a DEG, institución financiera de desarrollo alemana que se suma a IFC entre los organismos de este tipo que respaldan a la fintech.