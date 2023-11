Elon Musk adelanta que su empresa de AI hará su primera presentación | IT Masters Mag

Elon Musk dijo el viernes que xAI, su empresa de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), presentará su tecnología este sábado.

El magnate busca que xAI compita contra OpenAI, Google y Anthropic, que están detrás de chatbots líderes como ChatGPT, Bard y Claude. En sus filas hay exalumnos de estas compañías, así como de DeepMind, Microsoft, Twitter y Tesla.

“Mañana, xAI lanzará su primera IA a un grupo selecto. En algunos aspectos importantes, es lo mejor que existe actualmente”, publicó Musk en su cuenta de X.

