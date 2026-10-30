El porcentaje de desarrolladores que afirman ahorrar 10 o más horas a la semana gracias a la inteligencia artificial (AI) ha descendido de 68 % a 26 % en un año, de acuerdo con el reporte Estado de la experiencia de los desarrolladores 2026 de Atlassian.

Durante ese mismo periodo, la adopción se ha vuelto prácticamente universal: 95% de los desarrolladores y 96 % de los líderes de IT y desarrollo señalan que sus organizaciones utilizan activamente la AI en sus procesos de ingeniería.

El informe se basa en una encuesta realizada en 2026 a 1,155 contribuyentes individuales y 405 líderes de IT y desarrollo.

Atlassian explicó: “[Los hallazgos] reflejan experiencias y percepciones declaradas por los propios usuarios, no telemetría a nivel de sistema —como la frecuencia de despliegue, el tiempo de ciclo o el impacto en los ingresos— [y las correlaciones observadas en los datos] no deben interpretarse como una prueba de causalidad”.

El CTO de Atlassian, Taroon Mandhana, resumió en una publicación de LinkedIn este cambio señalando que “el cuello de botella se ha desplazado hacia la gestión del trabajo realizado por la AI”.

Los beneficios a nivel individual persisten: 87% de los desarrolladores afirma que la AI les ayuda a realizar entregas más rápidamente, y 80 % asegura que les permite aumentar su productividad sin necesidad de dedicar más horas de trabajo.

El espejismo de la productividad y la presión por usar AI

Sin embargo, esto no ha supuesto un alivio frente a los obstáculos cotidianos. Solo 28% percibe una reducción significativa de los contratiempos en comparación con el periodo previo a la AI, mientras que 50 % indica que la situación sigue siendo prácticamente igual. El informe describe esto como una fricción “de una naturaleza distinta a la que existía antes de la AI”.

Parte de esta diferencia se debe a la propia AI. Actualmente, 49 % de los desarrolladores dedica cuatro o más horas a la semana a gestionar herramientas de AI, y 65 % afirma invertir tiempo en corregir resultados generados por la AI que no se ajustan al objetivo inicial.

Estas cifras son aún mayores entre los líderes de IT y desarrollo, alcanzando 57% y 72%, respectivamente. Por su parte, 29% identifica explícitamente la revisión o gestión del código generado por la AI como una fuente de fricción.

Fricción en IT: el código no es el problema

El resto de los obstáculos apenas ha variado en los últimos tres años: la búsqueda de información encabeza la lista (51%), seguida de las reuniones (50%), el cambio constante de contexto (45 %) y la deuda técnica (44 %).

La búsqueda de información también encabezó la lista de 2025 y ocupó el segundo lugar en 2024. La codificación (coding) nunca ha aparecido en dicha lista.

El informe es especialmente incisivo en lo que respecta a la medición: 60% de los desarrolladores afirma que, en su organización, el uso de la AI se interpreta como un indicador de productividad; 41% admite que, a veces, utiliza la AI más de lo necesario porque siente que se espera que lo haga, y solo 42% de los líderes asegura contar con las métricas adecuadas para distinguir los beneficios reales de la mera actividad.

Estrategia de AI: el verdadero factor diferenciador

Las organizaciones que cuentan con una postura definida son poco comunes, pero parecen obtener mejores resultados: 17 % de los desarrolladores y 23 % de los líderes señalan la existencia de una estrategia de AI clara y aplicada activamente a lo largo de todo el ciclo de vida de entrega de software.

Entre los desarrolladores que cuentan con ella, 41% afirma experimentar una fricción notablemente menor que antes de la llegada de la AI. Por el contrario, solo 22% de quienes describen una estrategia inconsistente o mal comunicada reportan lo mismo.

El evangelista principal de DevOps de Atlassian, Andrew Boyagi, denominó en una publicación de blog a esta diferencia “el factor diferenciador”, aunque el propio informe advierte que esta relación no implica necesariamente causalidad.

Una tendencia se ha mantenido constante durante tres años: el porcentaje de desarrolladores que afirman que la dirección no comprende del todo los desafíos a los que se enfrentan fue de 44% en 2024, 63 % en 2025 y 66% en 2026.

Sesgos y cambios en la muestra del estudio

La cifra principal debe tomarse con reserva. Se trata de un estudio realizado por un proveedor de herramientas para desarrolladores, el cual llega a una conclusión que favorece la formalización de la implementación de AI.

Además, la base de comparación ha variado: de 3,500 desarrolladores y líderes en seis países en 2025, se ha pasado a 1,560 encuestados este año; por otra parte, ninguna de las ediciones especifica las fechas en las que se llevó a cabo el trabajo de campo.