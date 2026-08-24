La inteligencia artificial generativa (GenAI) en las empresas no está sustituyendo las posiciones del talento profesional junior, como mucho se ha dicho. Al menos, no existe evidencia de que por ahora ya sea una tendencia.

Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo confirma: “Hasta ahora, el papel de los avances recientes en los modelos grandes de lenguaje [LLM] para explicar las dificultades que enfrentan los jóvenes parece ser limitado”.

El informe OECD Employment Outlook 2026 señala que “la brecha de desempleo entre jóvenes graduados universitarios y la población en edad de trabajar se ha venido ampliando desde antes de la pandemia”, lo cual precede al despliegue masivo de herramientas de GenAI.

En la industria se ha popularizado la idea de que el trabajo de un practicante o una posición de entrada puede ser sustituido por una herramienta de inteligencia artificial (AI), a la que también habría que entrenar y revisar.

Los datos de vacantes en línea no respaldan esta premisa por ahora. “Las ofertas de empleo en línea para puestos junior en Estados Unidos no han disminuido de manera desproporcionada en ocupaciones expuestas a los LLM cuando las empresas comenzaron a utilizar estas tecnologías”, indica el estudio.

En Australia, Canadá y la Unión Europea los datos también muestran que las tendencias de desempleo juvenil y las vacantes en sectores de alta exposición a la AI no guardan una relación de caída acelerada atribuible únicamente a la tecnología.

Impacto de la AI en el empleo junior en México

En México se vive una situación similar. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “los datos aún no muestran una sustitución generalizada atribuible a la AI”.

En su investigación Tendencias para el futuro de la educación y el empleo, el IMCO encontró que los puestos de entrada pasaron de crecer cerca de 9% anual en 2021 a variaciones menores a 3% entre 2023 y 2025.

Sin embargo, en su análisis con base en los datos de la ENOE del Inegi, la caída no es consecuente al lanzamiento de ChatGPT en el tercer trimestre de 2022, sino que ocurre dos periodos antes e incluso a partir de 2025 retoma la tendencia al alza.

Esto no significa que la GenAI no esté cambiando el trabajo. Aunque el número de puestos de entrada no haya caído de forma generalizada, las tareas asociadas con estas posiciones sí pueden estar transformándose. Parte del trabajo que antes servía para que un practicante o profesional junior adquiriera experiencia ya puede realizarse con herramientas de AI.

Para las empresas, la transformación podría verse primero en lo que esperan de quienes ocupan estos puestos. Un profesional que inicia su carrera puede tener que producir más con ayuda de AI y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad para revisar, validar y corregir sus resultados.

Factores macroeconómicos vs. sustitución laboral por AI

La OCDE apunta que lo que a veces se interpreta como un “efecto AI” es en realidad una reacción de los sectores tecnológicos y financieros a la economía global.

“Lo que puede parecer un efecto de la difusión de los LLM es, en realidad, simplemente el resultado de un entorno macroeconómico que empeora”, explica.

Las ocupaciones más expuestas a la AI, como finanzas, seguros o servicios profesionales, son precisamente las más sensibles a los costos de capital y a la incertidumbre económica general, lo que reduce la contratación de jóvenes cuando la economía se debilita.

Si bien el impacto ha sido limitado hasta la fecha, la OCDE no descarta que en el futuro, debido a la naturaleza de las tareas que realizan los jóvenes, “los LLM podrían reemplazar tareas cognitivas más simples, que están muy extendidas en los empleos de nivel inicial, mientras que las de expertos más sofisticadas podrían ser más difíciles de automatizar”.

El problema para las empresas puede estar en otro lugar. Si algunas de las tareas básicas que tradicionalmente permitían a un profesional adquirir experiencia desaparecen, ¿cómo se formará el talento que después ocupará posiciones más especializadas?

Para el IMCO, la reducción de los puestos de entrada, ya sea por el impacto de la GenAI o factores económicos, tendrá consecuencias. “Aunque su reducción puede generar eficiencias en el corto plazo, también puede limitar la formación de talento, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de futuros liderazgos”.